Minden terve kútba esett Andrei Mangrának: újabb veszteség érte a táncost

Lassan három hete, hogy verekedésbe keveredett Andrei Mangra. A táncos ezt követően - fizikai és mentális problémái miatt - elbúcsúzott a Dancing with the Starstól, és most kiderült, más veszteség is érte.

Andrei Mangra a táncóráit se tudja elindítani

Forrás: TV2

Nem csak a Dancing with the Starst bukta Andrei Mangra

Andrei Mangra a botrány után elmondta, visszaköltözik családjához ebben a nehéz időszakban, így nem csak a tévés szereplése ért véget, de egyelőre egyéb terveiről is le kell mondania. Az Origó arról ír, hogy a Dancing with the Starson túl más, nagy terveket is szövögetett a táncos, aki hosszabb távra tervezett most Budapesten, ősz óta hirdette Lady Latin elnevezésű táncóráit, amelyek januárban indultak volna, ám mostanra az összes információ eltűnt ezzel kapcsolatban a közösségi oldaláról.

Folyamatos munkát, stabil helyet keresett

A lap úgy tudja, Mangra eddig is tartott táncórákat különböző stúdiókban, de most egy stabil helyet szeretett volna a vállalkozásának, de a botrány után megszakadtak a tárgyalásai.

A jósnő is borúlátó

Neki most a tánctól egy időre el kell búcsúznia. Rendeznie kell a dolgait, lelkileg is stabilizálódnia kell. Sajnos benne van ebben az ügyben nyakig - nyilatkozta a verekedés után a Borsnak az ország sztárjósnője Lénárt Évi.