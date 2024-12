Zalatnay Saroltáéknál rántott hús volt a karácsonyi menü - Így telt a sztároknál az ünnep

A karácsony a sztárok életében is különleges, a gyerekkorban átélt élményeket pedig a mai napig emlegetik. Ezekbe a meghitt pillanatokba engedtek be most bennünket, megosztották, náluk milyen is volt annak idején az ünnep. Zalatnay Sarolta, Köllő Babett, Pál Dénes, Marsi Anikó és Vastag Tomi is elmeséltek egy-egy történetet.

A karácsony a sztároknál is meghitten telt

Forrás: Shutterstock

Így telt a karácsony a hazai sztárok háza táján

Zalatnay Sarolta – Meghitt közös pillanatok

„A legkedvesebb emlékem, ami egyben a legszomorúbb is, amikor az utolsó közös karácsonyunkat töltöttük édesapámmal. A rá következő év októberében elhunyt. Hétéves voltam, és bár ilyenkor régi emlékekre nem szoktunk tudni felidézni, bennem mégis élénken él. Mindent együtt csináltunk az ételektől, a díszekig, mindent és közösen.

Hármasban sütöttük a rántott húst, a halat és készítettük el a krumplisalátát, a töltött tojást, ami azóta is minden ünnepi menü része maradt.

Együtt csináltuk a szaloncukrot, főztük, hűtöttük és csomagoltuk színes papírokba. Apukám és anyukám közösen készítették a habcsókot is. Énekeltük a Mennyből az angyalt és szerettük egymást. Örökre szép emlék marad."

Zalatnay Sarolta az édesapjával

Forrás: Zalatnay Sarolta

Köllő Babett – A Jézuska csodája

„Nálunk a karácsonyok nem voltak csilli-villik, de annál boldogabbak. Mindig anyáék díszítették nálunk a fát, nem közös program volt és ilyenkor az ikertesómmal együtt átküldtek minket a szomszédba. Egyik évben viszont nem voltak otthon a szomszédok és a konyhában várakoztunk.

Az ajtó alatt leskelődtünk és lábakat meg fényeket láttunk.

Hosszú ideig meg voltunk győződve róla, hogy a Jézuskát és a segítőjét nézzük az ajtó alatt és ez varázslatos volt. Nem voltak hatalmas ajándékok és őrült nagy összejövetelek, de együtt voltunk, társasoztuk és akkoriban, a ’80-as években még havas karácsonyaink is voltak."

Köllő Babett és az ajándékok

Forrás: Köllő Babett

Pál Dénes – Karácsonyi hagyományok

„Gyerekkoromban nálunk mindig a Jézuska hozta a karácsonyfát 24-én reggel, mi a tesómmal pizsamában szaladtunk, hogy megnézzük, aztán szinte egész nap körülötte játszottunk, bunkert építettünk, és vártuk az estét.

Ahogy besötétedett, ünneplőbe öltözött az egész család, és vártuk, hogy egy kis csengővel csengessenek az angyalok, akik az ajándékokat hozták.

Azután mindig a nagyszüleimmel vacsoráztunk, és késő estig játszhattunk. Ezt a hagyományt visszük mi is tovább, két kislányomhoz is reggel érkezik a karácsonyfa, és este az ajándékok, az angyalkákkal."