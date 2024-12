Ők azok a fiatal hírességek, akik a Le Bal des Débutants után kerültek rivaldafénybe

A Le Bal des Débutants egy előkelő bál, ahol a felső 1%, királyi leszármazottai, A-listás sztárok gyerekei és az előkelő társaság tagjainak legfiatalabb tagjai kerülnek bemutatásra. A párizsban tartott bál egyre népszerűbb lesz a közösségi médiának köszönhetőe, ám mg sokan ítélkeznek a fényűzés felett, addig a bál célja, hogy filantropikus szemléletet közvetítsen és felhívja a figyelmet a jótékonykodásra. Az elmúlt években számos debütáns jelent meg, akik azóta sikeres karriert futottak be. Köztük van például Lily Colins és Lara Cosima is.

Habsburg-Lothringen Károly-Konstan 2023-s Le Bal-on volt Lara Cosima kísérője

Le Bal debütánsok, akik sikeres karriert futottak be

A 2024-es rendezvényen a debütánsok közül kiemelkedett a két tiszteletbeli debütáns: Apple Martin és Lucia Ponti. Apple Martin Gwyneth Paltrow és Chris Martin lánya, Lucia Ponti pedig Sophia Loren unokája. A Le Bal-ra minden évben 20-25 20. életévét betöltött fiatal hölgy kerül meghívásra, akiknek szigorú szabályoknak kell megfelelni, hiszen a különböző iparágakat reprezentálják jelenlétükkel. Az elmúlt években számos híresség jelent meg, majd került a rivaldaénybe, és futott be sikeres karriert. Most őket mutatjuk be.

1. Lily Collins

Lily Collins

Talán az egyik leghíresebb debütáns Lily Collins volt, aki 2003-ban került bemutatásra az előkelőségek előtt a Le Bal-on. Azóta híres színésznővé nőtte ki magát, legutóbbi sikere pedig az Emily Párizsban sorozat.

2. Juliana Canfield

Juliana Canfield

Szintén színésznői pályán ért el sikereket Juliana Canfield, aki az HBO Utódlás című sorozata után a Broadway-n is debütált. A színésznő 2013-ban vett részt a Le Bal-on. A fiatal lány a Yale Egyetem dráma szakán tanult

3. Angelina Jordan

Angelina Jordan

A norvég énekesnő 2023-as debütálása óta már sikeres énekesként volt ismert, ugyanis mindössze 7 éves volt, amikor jelentkezett a Norway’s Got Talent énekesműsorba, ahol a Gloomy Sunday című dalt énekelte el és azonnal világhírnévre tett szert. A verseny 8 évesen nyerte meg George Gershwin Summertime dalának eléneklésével. Az énekesnő többször állt színpadra jótékonysági célból, bevételét gyerekeket támogató alapítványnak ajánlotta fel. Többször cipő nélkül énekelt, emlékezve arra az esetre, amikor egy összebarátkozott egy mezítlábas kislánnyal, akinek az énekesnő átadta saját cipőjét. Az esetről és tapasztalásról könyvet is írt. Angelina legutóbb Las Vegasban állt színpadra.