Justin Baldoni megpróbálja megszerezni a Ryan Reynolds Nicepool-karakterévek kapcsolatos kommunikációt a Disney-től, hogy bíróságon mutassa meg, hogy azt Reynolds a megfélemlítésére használta fel.

Durvul a Blake Lively-ügy: Justin Baldoni zaklatással és megfélemlítéssel vádolja Ryan Reynoldsot

Forrás: Getty Images via AFP/2024 Getty Images

Ahogy a Velünk véget ér rendező-főszereplőjének a másik főszereplő, Blake Lively szexuális zaklatási és megtorlási vádjaira reagáló jogi csatája előrehalad, úgy fogalmazódnak meg egyre durvább vádak már nemcsak egymás, de Lively férje, Ryan Reynolds ellen is. Baldoni ügyvédei január 7-én levelet küldtek a Marvel Studios elnökének, Kevin Feige-nek és a Disney vezérigazgatójának, Bob Igernek, azt követelve, hogy tartsák meg a Baldonit említő dokumentumokat a bíróságon való esetleges felhasználás céljából.

A Ryan Reynolds Nicepool karakterével kapcsolatos kommunikációt követeli Baldoni

A levél szerint „minden olyan dokumentumot akarnak, amely a Nicepool-karakter fejlesztésével kapcsolatos”, valamint „a Nicepoolt tartalmazó történetek és jelenetek fejlesztésével, megírásával és forgatásával kapcsolatos kommunikációt”. Követelésének alátámasztására Baldoni jogi csapata többek között olyan dokumentumokat keres, „amelyek a Nicepool karakterén keresztül gúnyolódásra, zaklatásra, nevetségessé tételre, megfélemlítésre vagy megfélemlítésre irányuló szándékos kísérletre vonatkoznak vagy azt tükrözik” — áll a levélben a People szerint.

Nicepool egy mellékszereplő a Deadpool & Rozsomák című filmben, akit Lively férje, Ryan Reynolds alakít a 2024-es kasszasikerben, amelynek Reynolds a társszerzője is volt. A férfias — kontyos — karakter „feministának” mondja magát a filmben, a Lively által alakított Ladypoolt „gyönyörűnek” nevezi, és azt mondja: „Ő is most szült, és még csak nem is látszik rajta”. A jelenetnek azért lehet jelentősége, mert Lively állítása szerint Baldoni kritizálta a forgatásokon a testét és a súlyát, pedig tudta, hogy nem sokkal azelőtt adott életet negyedik gyermekének.

Emellett egy állítólagos törölt jelenet, amely a közösségi médiában kering, azt mutatja, hogy a Nicepool karaktere azt mondja, hogy „az a hivatása, hogy egy nap elindítson egy podcastot, amely pénzzé teszi a női mozgalmat”. Baldoni 2021 óta vezette a Man Enough nevű podcastot, amely a „modern férfiasságról” értekezett. Házigazdatársa, Liz Plank azután hagyta ott a műsort, hogy Lively panasza napvilágot látott.