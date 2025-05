Tom Hardy megrázó vallomása: „A testem darabokra hullik, és ez már nem lesz jobb”

Tom Hardy, a 47 éves filmsztár és akcióhős részletesen beszélt egészségügyi problémáiról és arról, hogyan befolyásolják ezek a mindennapjait. A Sötét lovag – Felemelkedés és az Eredet főszereplője úgy fogalmazott: „Ma szédültem. Bevettem egy gyógyszert, és kezdett hatni, szóval jobban érzem magam, de nehéz az, amikor nem érzed jól magad, de nem mondhatod el senkinek ezt. A szédülést nehezen viselem.”

Tom Hardy komoly egészségi problémákkal küzd

Forrás: Getty Images

Tom Hardy teste darabokra esik, de továbbra is sportol

A színész azt is megjegyezte, hogy akár el is ájulhatott volna a beszélgetés közben. A beszélgetés során komoly panaszokat is felsorolt: „Már két térdműtéten estem át, a porckorongsérvem és isiászom is van. És a talpam is be van gyulladva. Honnan jött ez? És miért? A csípőmben is meghúzódott egy ín. Olyan, mintha a testem darabokra hullana, és ez nem lesz jobb.”

Tom Hardy nyitott a modern orvosi megoldásokra. Arra a kérdésre, fontolóra venné-e az őssejtkezelést, így válaszolt: „Valószínűleg igen. Azt hiszem, ha a végsőkig eljutunk, és ez tűnik az ésszerűnek, megfogadom a tanácsot.”

A testi nehézségek ellenére Tom Hardy továbbra is elkötelezett a mozgás mellett. Szenvedélye a jiu-jitsu, amit nem is akar abbahagyni. A színész jelenleg lila övvel rendelkezik.