Ő volt anno a világ legszebb kislánya: így néz ki ma – FOTÓ

Thylane Blondeau nevét először 2007-ben ismerhette meg a világ, amikor a hatéves francia kislányt a média a „világ legszebb kislánya” díjjal nevezte ki. Azóta eltelt közel két évtized, és Thylane nemcsak felnőtt, de sikeres modell és vállalkozó lett.

Egykor ő volt a világ legszebb kislánya.

Forrás: Instagram/thylaneblondeau

Ő volt anno a világ legszebb kislánya – A korai hírnév árnyékában

Thylane már négyévesen a divatvilág színpadára lépett, amikor Jean Paul Gaultier felfedezte. Tízévesen pedig ő lett a legfiatalabb modell, aki valaha szerepelt a Vogue Paris címlapján. Ezek a korai sikerek azonban nem voltak mentesek a kritikáktól, sokan aggódtak amiatt, hogy túl fiatalon kerül a reflektorfénybe.

Ennek ellenére Thylane megőrizte természetességét és szerénységét. Egy 2018-as interjúban így nyilatkozott:

„Az emberek azt mondják, te vagy a világ legszebb lánya, és én csak annyit mondok: nem, csak egy ember vagyok, egy tinédzser.”

- írja a Daily Mail.

Felnőttként a divat élvonalában

Ma, 24 évesen, Thylane továbbra is aktív a divatiparban. Olyan neves márkákkal dolgozott már együtt, mint a Miu Miu, Dolce & Gabbana, Versace, Ralph Lauren és Hugo Boss. Emellett saját ruhamárkát indított Heaven May Clothing néven, valamint egy szépségápolási és hajápolási termékcsaládot is létrehozott Enalyht néven.

Thylane közösségi média jelenléte is jelentős, Instagram-oldalán több mint 6 millió követője van, ahol rendszeresen megosztja munkáit és mindennapjait.

Egészségügyi kihívások

2021-ben Thylane komoly egészségügyi problémákkal küzdött. Egy petefészekciszta miatt több műtéten is átesett, miután a ciszta „felrobbant” a hasában. Tapasztalatairól nyíltan beszélt a közösségi oldalain, hangsúlyozva, mennyire fontos odafigyelni a testünk jelzéseire.



„Ebből a tapasztalatból megtanultam, hogy ha fáj valami, ne hagyjuk figyelmen kívül, és keressünk fel különböző orvosokat, addig amíg meg nem találják a problémát és meg nem gyógyítanak”

– idézte a Daily Mail.

Thylane számára mindig is fontos volt, hogy megőrizze a normalitást a hírnév ellenére. Bár már gyerekként is a divatvilág középpontjában állt, sosem engedte, hogy ez elhomályosítsa a valódi énjét.

Szerénysége és őszintesége sokak számára példaértékű.