Vilmos és Katalin gyermekeinek dadáját a 2026-os újévi királyi kitüntetések listáján ismerték el. Maria Teresa Turrion Borrallo, aki több mint egy évtizeden át kulcsszerepet játszott a brit királyi család életében, ezüst fokozatú Királyi Viktória Érmet kapott.
Kitüntették György, Sarolta és Lajos dadáját
- A 2026-os újévi királyi kitüntetések listáján elismerték Vilmos herceg és Katalin hercegné gyermekeinek dadáját
- Maria Teresa Turrion Borrallo ezüst fokozatú Királyi Viktória Érmet kapott
- Az elismerést a király személyes ajándékaként adják a királyi családnak nyújtott szolgálatért
- Borrallo 2014 óta dolgozik a walesi hercegi családnál
- György herceg nyolc hónapos volt, amikor felvették, később Sarolta és Lajos gondozását is ő vette át
- A rangos Norland College-ban végzett, amely 1892 óta képez elit dajkákat
- a Norlandben végzett dajkák éves keresete több tízmillió forint is lehet
Vilmos és Katalin gyermekeinek dadája több mint tíz éve szolgálja a királyi családot
Az elismerés a királyi családnak nyújtott személyes szolgálatért jár, és közvetlenül az uralkodó ajándéka. A Királyi Viktória Érem nem jár rangemeléssel, ám az uralkodó személyes elismerését fejezi ki, és a királyi szolgálat egyik legnagyobb presztízsű kitüntetésének számít.
Borrallo Spanyolországból származik, a rangos Norland College-ban tanult, mielőtt 2014-ben csatlakozott Vilmos herceg és Katalin hercegné családjához.
György herceg mindössze nyolc hónapos volt, amikor felvették dadának, később pedig Sarolta és Lajos gondozását is ő vette át.
A dajkát sokan felismerhették jellegzetes barna-fehér Norland-egyenruhájáról: ebben látták például Pippa Middleton 2017-es esküvőjén is, ahol a három gyermekre vigyázott. A közelmúltban pedig Vilmos herceg autójának hátsó ülésén tűnt fel, amikor a család december 16-án a Buckingham-palotából tartott haza egy karácsonyi ebédről.
Maria kulcsszereplő György, Sarolta és Lajos életében
Borrallo korábban a családdal élt a Kensington-palotában, ám amikor a walesiek a windsori Home Park területén található Adelaide Cottage-ba költöztek, felhagyott a bentlakásos dadai munkával. Ettől függetlenül továbbra is gondoskodott a gyerekekről, miközben egy külön ingatlanban lakott. A hercegi pár jelenleg a nyolc hálószobás Forest Lodge-ban él, amelyet örök otthonuknak szánnak.
Felvételekor a Kensington-palota közleményt adott ki, amelyben azt írták: Maria teljes munkaidős dadaként kezdett náluk dolgozni, és a herceget és hercegnőt György herceggel együtt Új-Zélandra és Ausztráliába is elkíséri majd. Hozzátették, hogy további részleteket nem kívánnak megosztani, de Vilmos herceg és Katalin hercegné nagyon örülnek annak, hogy csatlakozott hozzájuk.
Így lett Vilmosék dadája
Maria Madridban született, gyermekkorát azonban az észak-spanyolországi Palenciában töltötte. Ismerősei szerint fiatal korában a hozzá közel állók a „Mikulás” becenevet adták neki – spanyolul a szó szentet jelent. A Norland College, ahol tanult, 1892 óta képez dajkákat a gazdagok és híresek számára. A hároméves képzés ára összesen 36 ezer font, és a tananyag ma már olyan különleges elemeket is tartalmaz, mint a harcművészetek, a kaszkadőr vezetés vagy a paparazzikkal való bánásmód. A hallgatókat a wiltshire-i Castle Combe versenypályára is elviszik, hogy minden időjárási körülmények között, nagy sebességnél is magabiztosan vezessenek – írja a Daily Mail.
Akik itt végeznek dadaként évi akár 19 millió forint körül is kereshetnek, aki viszont már néhány éves tapasztalattal rendelkezik az évi több mint 54 millió forintot is megkeresheti.
Borrallo szülővárosában élő barátai korábban azt állították, hogy akár apáca is lehetett volna, ha nem a gyermekgondozás iránti szenvedélye vezérli. Szigorú életmódja és vallásos neveltetése miatt sokan úgy vélték, alkalmas lett volna az egyházi pályára is. Testvére, Luis valóban ezt az utat választotta: 2011-ben diakónussá szentelték. Maria gyermekkorában rendszeresen járt templomba családjával.