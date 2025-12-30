Vilmos és Katalin gyermekeinek dadáját a 2026-os újévi királyi kitüntetések listáján ismerték el. Maria Teresa Turrion Borrallo, aki több mint egy évtizeden át kulcsszerepet játszott a brit királyi család életében, ezüst fokozatú Királyi Viktória Érmet kapott.

Újévi kitüntetést kapott Vilmos és Katalin gyermekeinek dadája

A rangos Norland College-ban végzett, amely 1892 óta képez elit dajkákat

a Norlandben végzett dajkák éves keresete több tízmillió forint is lehet

Az elismerés a királyi családnak nyújtott személyes szolgálatért jár, és közvetlenül az uralkodó ajándéka. A Királyi Viktória Érem nem jár rangemeléssel, ám az uralkodó személyes elismerését fejezi ki, és a királyi szolgálat egyik legnagyobb presztízsű kitüntetésének számít.

A dajkát sokan felismerhették jellegzetes barna-fehér Norland-egyenruhájáról: ebben látták például Pippa Middleton 2017-es esküvőjén is, ahol a három gyermekre vigyázott. A közelmúltban pedig Vilmos herceg autójának hátsó ülésén tűnt fel, amikor a család december 16-án a Buckingham-palotából tartott haza egy karácsonyi ebédről.

Maria Teresa Turrion Borrallo Vilmos herceggel és Sarolta hercegnővel

Borrallo korábban a családdal élt a Kensington-palotában, ám amikor a walesiek a windsori Home Park területén található Adelaide Cottage-ba költöztek, felhagyott a bentlakásos dadai munkával. Ettől függetlenül továbbra is gondoskodott a gyerekekről, miközben egy külön ingatlanban lakott. A hercegi pár jelenleg a nyolc hálószobás Forest Lodge-ban él, amelyet örök otthonuknak szánnak.