Elolvadunk: közös fotón Enrique Iglesias és Anna Kurnyikova négy gyermeke– Fotó

család Anna Kurnyikova Enrique Iglesias
Rideg Léna
2025.12.30.
A sztárpár negyedik gyermeke december 17-én jött a világra. Enrique Iglesias és Anna Kurnyikova egy tündéri fotón mutatták meg gyermekeiket.

Ahogy arról mi is hírt adtunk, december 17-én megszületett Enrique Iglesias és Anna Kurnyikova negyedik gyermeke. A büszke anyuka most egy különleges fotóval örvendeztette meg rajongóit, amelyen mind a négyen szerepelnek.

Enrique Iglesias és Anna Kurnyikova négy gyermeket nevelnek
Enrique Iglesias és Anna Kurnyikova négy gyermeket nevelnek
Forrás: Getty Images North America

Enrique Iglesias négyszeres apuka

Anna Kurnyikova, a volt világelső teniszezőnő egy meghitt családi fotót osztott meg közösségi oldalán, amelyen mind a négy, Enrique Iglesiastól született gyermeke együtt látható. A 44 éves sportolónő és Enrique Miamiban, egy kétszintes villában él a gyerekeikkel.

A pár elsőként 2017-ben ikreket, Nicholas-t és Lucy-t köszönthette, majd három évvel később lányuk, Mary érkezett a családba. Idén december 17-én született meg a negyedik gyermekük, akit most először láthatott a nagyközönség egy közös fotón. A felvételen az idősebb testvérek egy babahinta körül játszanak, míg az újszülött testvérük békésen alszik. A fotó mellé a büszke anya azt írta, Napsugaraim, a kommentelők pedig elárasztották bókokkal a családot.

2001-ben ismerkedtek meg

Anna és Enrique kapcsolata 2001-ben kezdődött, amikor a teniszezőnő az Escape című klipe forgatásán találkozott a spanyol énekessel. Két éve került nyilvánosságra, hogy a pár titokban összeházasodott, amikor Enrique testvére véletlenül elszólta magát a házasságról.

