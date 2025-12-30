Elolvadunk: közös fotón Enrique Iglesias és Anna Kurnyikova négy gyermeke– Fotó

Ahogy arról mi is hírt adtunk, december 17-én megszületett Enrique Iglesias és Anna Kurnyikova negyedik gyermeke. A büszke anyuka most egy különleges fotóval örvendeztette meg rajongóit, amelyen mind a négyen szerepelnek.

Enrique Iglesias és Anna Kurnyikova négy gyermeket nevelnek

Enrique Iglesias négyszeres apuka

Anna Kurnyikova, a volt világelső teniszezőnő egy meghitt családi fotót osztott meg közösségi oldalán, amelyen mind a négy, Enrique Iglesiastól született gyermeke együtt látható. A 44 éves sportolónő és Enrique Miamiban, egy kétszintes villában él a gyerekeikkel.

A pár elsőként 2017-ben ikreket, Nicholas-t és Lucy-t köszönthette, majd három évvel később lányuk, Mary érkezett a családba. Idén december 17-én született meg a negyedik gyermekük, akit most először láthatott a nagyközönség egy közös fotón. A felvételen az idősebb testvérek egy babahinta körül játszanak, míg az újszülött testvérük békésen alszik. A fotó mellé a büszke anya azt írta, Napsugaraim, a kommentelők pedig elárasztották bókokkal a családot.

2001-ben ismerkedtek meg

Anna és Enrique kapcsolata 2001-ben kezdődött, amikor a teniszezőnő az Escape című klipe forgatásán találkozott a spanyol énekessel. Két éve került nyilvánosságra, hogy a pár titokban összeházasodott, amikor Enrique testvére véletlenül elszólta magát a házasságról.