Reinkarnáció: ilyen alakban születhetsz újra, ha beteljesíted evilági sorsfeladataidat

Minden rezgés, minden energia, ami sosem vész el, csak átalakul. Heidi Klum például biztos benne, hogy a reinkarnáció szerint előző életében férfi volt. Keleti tanok szerint a lélek addig járja a fejlődés útját, amíg be nem teljesíti saját küldetését, sorsfeladatát.

Milyen sorsfeladat vár rád ezen a földön, és hogyan befolyásolja a reinkarnációt?

Forrás: Shutterstock

Vigyázz! Amit ebben az életben teszel, a sorsoddá válhat a reinkarnáció után

Mi a lélek feladata?

Mi a reinkarnáció lényege?

Ez a horoszkóp azt mutatja meg, milyen minőségben térhetnél vissza egy következő életbe, ha most valóban elvégzed földi sorsfeladataidat.

Amikor újra és újra ugyanabba a típusú férfiba szeretsz bele, vagy amikor életed során többször futsz ugyanabba az akadályba, állj meg egy percre, és kérdezd meg magadtól: vajon így akar üzenni nekem az univerzum? Vajon nem tanulok a hibáimból? Vajon a lélekszerződésemet milyen karma fogja meghatározni a következő életemben? Ezek után nincs más dolgod, mint korrigálni a rossz mintáidat – ezzel egyúttal be is teljesíted sorsfeladatod egy részét.

Milyen minőségekhez kapcsolódhat egy következő létformád?

Az alábbi horoszkóp nem jóslás, nem a jövődet hivatott előjelezni, inkább egyfajta iránymutatás ahhoz, hogy jobban megértsd a benned rejlő erőket és azokat a lelki mintázatokat, amelyek meghatározzák az utadat és lélekfeladatodat. Tekints az alábbiakra metaforikus térképként, ismerd fel a segítségével, mely tulajdonságaidat kell erősítened és elengedned ahhoz, hogy beteljesíthesd a sorsfeladatod.

Amennyiben korrigálod magadban, amit kell, az életed egyszerűbbé válik. Egy tisztább minőséget képviselhetsz, és lelked számárá világosabbá válik, milyen alakban születhetsz le újra, ha beteljesíted evilági sorsfeladataidat.

Ha jelenlegi döntéseid és tetteid összhangban vannak a belső hívással, akkor a reinkarnáció nem visszalépés, hanem kiteljesedés lesz számodra. Nézd meg, mit árul el minderről állatövi jegyed!

Kos (március 21. – áplisis 20.)

Ha most megtanulod jó dolgokra használni fizikai és mentális erődet, a következő életben nem harcos, hanem bölcs irányító lehetsz. Olyan vezető alakjában születhetnél újra, aki békét áraszt, és akiben bíznak az emberek.

Bika (április 21. – május 21.)

Néha csökönyös vagy, de ha a kitartásodat és makacsságodat szeretettel párosítod, később stabil lélekként térhetsz vissza. Reinkarnációdban a nyugalom és a bőség szimbóluma lehetnél.

Ikrek (május 22. – június 21.)

Tanulj meg jobban összpontosítani, mert a következő életedben a korrekt, tiszta kommunikációt szolgáló lélekké válhatsz. Olyasvalaki lehetnél, aki hidat képez az ellenségeskedő emberek között.

Rák (június 22. – július 22.)

Amennyiben jelen életedben megtanulsz önmagadról is gondoskodni, gyógyító minőségben születhet újjá a lelked. Hozzászoktál, hogy másokat helyezz előtérbe, de fontos, hogy a magad igényeivel is tudj törődni. Jövőbeli reinkarnációd érzelmi támaszt adhat majd másoknak.

Oroszlán (július 23. – augusztus 23.)

Ha felelősen bánsz a saját egóddal, új életedben tömegeket tudsz majd inspirálni a személyiségeddel. Feladatod a példamutatás és a vezetés lenne.

Szűz (augusztus 24. – szeptember 22.)

Hajlamos vagy a végletességre, főleg, ha a feladataidról van szó, és emiatt úgy érezheted agad, mintha démon szállt volna meg. Ha most megtalálod az egészséges mértéket a tökéletesség keresésében, és elkezded jobban szeretni önmagad, olyan lélekként születhetnél újjá, amely egyensúlyt hozhat mások életébe is.

Mérleg (szeptember 23. – október 23. )

Szépséget sugárzó lélek lehetnél, ha teljesítenéd jelenlegi sorsfeladatodat: hangold békésre emberi kapcsolataid.

Skorpió (október 24. – november 22.)

Ha most sikerülne félretenned a benned munkáló féltékenység nagy részét, akkor újjászületésed magasabb tudású lélekkel és fontos találkozásokkal ajándékozna meg. Próbálj higgadt maradni a legnehezebb körülmények között is.

Nyilas (november 23. – december 21.)

Új életedben fényt hozó tanítóvá válhatsz. Jelen életedben halmozott sorsfeladatok várnak: folyamatos tanulás, a múlt sebeinek feltárása és a traumák feldolgozása.

Bak (december 22. – január 20.)

Ha most felelősséggel építed az életedet és társas kapcsolataidat, a következőben vagyonos lélekként születnél le. Olyan minőséget hordoznál, amely stabil értékeket képvisel.

Vízöntő (január 21. – február 19.)

Ha jelen életedben mernél kockáztatni, olyan példaképként születhetnél újra, akihez az emberek mint coach-hoz fordulnának. Sorsfeladatod a közösségek formálása és az előítéletek felszámolása.

Halak (február 20. – március 20.)

Ha megtanulnál visszább venni hedonista szokásaidból, új életedben olyan angyali minőséget kaphatnál, amely másokat is az egészséges életmód mezsgyéjére terel.