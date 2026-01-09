Csontig hatoló hideg, majd ónos eső – nem kegyelmez az időjárás

Újabb időjárási hullám éri el Magyarországot, de most nem a hó lesz a főszereplő. A negyedik hideghullám sokkal inkább az ónos esőről és a rendkívül csúszós utakról fog szólni. Egyes vármegyékben piros figyelmeztetés van érvényben: mutatjuk, mi várható!

A havazás és az extrém hideg után ónos eső érkezik

Forrás: Moment RF

Ónos eső béníthatja meg a forgalmat

A HungaroMet csütörtök este a legmagasabb, harmadfokú figyelmeztetést adta ki Somogy és Baranya vármegyékre, ahol jelentős mennyiségű veszélyes csapadék várható.

Ez azt jelenti, hogy az utak pillanatok alatt tükörjéggé válhatnak, a közlekedés pedig életveszélyessé is válhat.

Nem sokkal jobb a helyzet Vas és Zala vármegyékben sem, ahol másodfokú figyelmeztetés van érvényben. Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Fejér, Tolna és Bács-Kiskun vármegyékben pedig elsőfokú riasztást adtak ki, vagyis itt is fokozott óvatosságra lesz szükség. Délelőtt a Dunántúlon, délután pedig a keleti országrészben is megérkezik a csapadék. A csapadék túlnyomórészt hó formájában hullik majd, ám a délnyugati országrészben – nagyjából a Sopron–Békéscsaba vonaltól délre – sokfelé fagyott esőre és ónos esőre kell számítani.

Brutálisan hideg volt az éjszaka

Az éjszaka is megmutatta a tél igazi, zord arcát: az ország több pontján dermesztő hideget mértek, a leghidegebb Zabarban volt, ahol a hőmérséklet egészen mínusz 24 fokig süllyedt. Ilyen extrém fagyban percek alatt áthűlhet a szervezet, a kint tartózkodás komoly veszélyt jelenthet emberre és állatra egyaránt. A csontig hatoló hideg nemcsak a közlekedést nehezíti meg, hanem tovább növeli az ónos esővel érkező jegesedés kockázatát is, így a pénteki nap valóban minden szempontból fokozott figyelmet igényel.

A szakemberek azt javasolják, aki teheti, halassza el az utazást, különösen az érintett vármegyékben. A korai órákban indulóknak érdemes extra idővel számolni, csúszásmentes cipőt választani, és fokozottan figyelni egymásra.

Pénteken tehát nem a romantikus hóesés, hanem a jeges, csúszós valóság lesz az úr – érdemes felkészülten, óvatosan nekivágni a napnak.