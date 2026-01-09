„Waity Katie”-nek csúfolták, ma fél Anglia meghajlik előtte: a 44 éves Katalin hercegné rögös útja a brit trónig

Ma már a britek nagy kedvence a bájos és kifogástalan stílusáról ismert walesi hercegné. Azonban sokan elfeledkeznek róla, hogy közel sem kikövezett út vitte az oltár elé Vilmos herceggel, hisz a bulvársajtó mellett a társadalom ítélkezésével is meg kellett küzdenie. Túlélt egy se veled, se nélküled kapcsolatot, gúnyolódást és a lesifotósok zaklatását, míg egy évtized várakozás után beházasodott a brit királyi családba. Végigjárjuk a ma 44 éves Katalin hercegné útját a trónig!

Katalin hercegné tíz évet várt az eljegyzésig.

Forrás: Getty Images

Katalin hercegné útja a walesi hercegné címig Kate Middleton 2001-ben ismerkedett meg Vilmos herceggel a St. Andrews Egyetemen.

10 évig várt, míg megkérték a kezét – Innen kapta a „Waity Katie” gúnynevet.

2011. április 29-én oltár elé vonult a brit trónörökössel és Katalin hercegné lett.

Kate Middleton családi háttere és tanulmányai

A ma 44 éves Katalin hercegné, születési nevén Kate Middleton egy Bucklebury nevű kis faluban nőt föl. Édesanyja, Carole, a Goldsmith család sarja légiutas-kísérőként, édesapja, Michael Middleton pedig forgalomirányítóként dolgozott, akik később milliomossá váltak bulikellék-vállalkozásuk révén. Bár komoly tanulmányi sikereket ért el, felvették a patinás Edinburgh-i Egyetemre, ám a jövendő walesi hercegné mégis úgy döntött, hogy kihagy egy évet és később a skóciai St. Andrews Egyetemen kezdett tanulni.

Ugyan nem láblógatással töltötte a kihagyott évét, rosszmájú pletykák szerint valójában csak azért hagyott ki egy évet, hogy egy évfolyamba kerüljön Vilmos herceggel.

Ugyanakkor nem volt egyedül törekvésével, hisz állítólag a St. Andrews Egyetemre jelentkezők száma mintegy 44%-kal nőtt, amikor kiderült, hogy a brit trón várományosa is ott fog tanulni. Bármi is volt a motivációja, szerencsés volt, ugyanis 2001-ben, egyetemi évei alatt megismerkedett Európa legkapósabb agglegényével.

A mindent elsöprő divatbemutató: Katalin hercegné és Vilmos herceg rögös kapcsolata

Vilmos eleinte csak barátként tekintett jövőbeli feleségére, a legenda úgy szól, hogy herceg egy jótékonysági divatbemutatón kezdett el potenciális barátnőként tekinteni rá. Amikor a herceg 2002-ben kollégiumból albérletbe, vagyis egy Balmoral birtokon található házba költözött három barátjával. A sajtó beszámolt egy „csinos, 20 éves barna lányról”, akiről később kiderült, hogy Kate Middleton személyleírását takarja, nem sokkal később randizni kezdtek a herceggel.