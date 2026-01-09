„Waity Katie”-nek csúfolták, ma fél Anglia meghajlik előtte: a 44 éves Katalin hercegné rögös útja a brit trónig

Ma már a britek nagy kedvence a bájos és kifogástalan stílusáról ismert walesi hercegné. Azonban sokan elfeledkeznek róla, hogy közel sem kikövezett út vitte az oltár elé Vilmos herceggel, hisz a bulvársajtó mellett a társadalom ítélkezésével is meg kellett küzdenie. Túlélt egy se veled, se nélküled kapcsolatot, gúnyolódást és a lesifotósok zaklatását, míg egy évtized várakozás után beházasodott a brit királyi családba. Végigjárjuk a ma 44 éves Katalin hercegné útját a trónig!
Katalin hercegné útja a walesi hercegné címig
- Kate Middleton 2001-ben ismerkedett meg Vilmos herceggel a St. Andrews Egyetemen.
- 10 évig várt, míg megkérték a kezét – Innen kapta a „Waity Katie” gúnynevet.
- 2011. április 29-én oltár elé vonult a brit trónörökössel és Katalin hercegné lett.
Kate Middleton családi háttere és tanulmányai
A ma 44 éves Katalin hercegné, születési nevén Kate Middleton egy Bucklebury nevű kis faluban nőt föl. Édesanyja, Carole, a Goldsmith család sarja légiutas-kísérőként, édesapja, Michael Middleton pedig forgalomirányítóként dolgozott, akik később milliomossá váltak bulikellék-vállalkozásuk révén. Bár komoly tanulmányi sikereket ért el, felvették a patinás Edinburgh-i Egyetemre, ám a jövendő walesi hercegné mégis úgy döntött, hogy kihagy egy évet és később a skóciai St. Andrews Egyetemen kezdett tanulni.
Ugyan nem láblógatással töltötte a kihagyott évét, rosszmájú pletykák szerint valójában csak azért hagyott ki egy évet, hogy egy évfolyamba kerüljön Vilmos herceggel.
Ugyanakkor nem volt egyedül törekvésével, hisz állítólag a St. Andrews Egyetemre jelentkezők száma mintegy 44%-kal nőtt, amikor kiderült, hogy a brit trón várományosa is ott fog tanulni. Bármi is volt a motivációja, szerencsés volt, ugyanis 2001-ben, egyetemi évei alatt megismerkedett Európa legkapósabb agglegényével.
A mindent elsöprő divatbemutató: Katalin hercegné és Vilmos herceg rögös kapcsolata
Vilmos eleinte csak barátként tekintett jövőbeli feleségére, a legenda úgy szól, hogy herceg egy jótékonysági divatbemutatón kezdett el potenciális barátnőként tekinteni rá. Amikor a herceg 2002-ben kollégiumból albérletbe, vagyis egy Balmoral birtokon található házba költözött három barátjával. A sajtó beszámolt egy „csinos, 20 éves barna lányról”, akiről később kiderült, hogy Kate Middleton személyleírását takarja, nem sokkal később randizni kezdtek a herceggel.
A gyönyörű, határozott, ambiciózus Katalin hercegné fiatalon egy valóságos bulikirálynő volt. Az első lesifotó, amin egy párként szerepeltek 2004-ben látott napvilágot a The Sun hasábjain, ahol Svájcban töltötték sívakációjukat. Abban az évben rövid időre szakítottak, de nem sokkal később újra egy párt alkottak
Miután 2005-ben lediplomáztak, a Middleton-família még közös fotót is megosztott a párról, 2006-ban pedig Vilmos partnereként jelent meg Kamilla királyné lánya, Laura Lopes esküvőjén.
Waity Katie, avagy a bulvársajtó céltáblája
Egyetemi évei alatt a brit bulvársajtó még viszonylag megengedő volt Vilmos herceg választottjával, azonban diplomázása után egyre szigorúbbak lettek. Kritikájuk fő oka az volt, hogy Katalin hercegné fiatalon nem igazán épített fel számottevő karriert. Ugyan 2006-tól részmunkaidőben egy divatcégnél volt beszerző egy évig, illetve szülei vállalkozásában is egyengette a weboldalt és katalógust, nem tepert a karrierért.
Emiatt kapta meg a nem túl hízelgő „Waity Katie”, azaz „Várakozó Katie” gúnynevet. A Waity Katie jelentése azt takarja, hogy remek tanulmányi eredményei ellenére azért nem épített karriert, mert csak a lánykérésre várt.
Lustának, a brit trónra méltatlannak nevezték, talán lehetett is némi igazság a kritikákban. (Például Matild belga királyné, aki alig 26 évesen állt oltár elé, logopédusként dolgozott házassága előtt.) Katalin hercegné viszont a támadások ellenére kitartott Vilmos mellett.
Katalin hercegné útja az eljegyzésig – Kitérővel
A pár 2007 áprilisában szakított pár hónapra, amit Katalin Walesi hercegné utóbb szükséges szünetnek értékelt mindkettejük számára. Azonban ugyanezen év júliusában húgával, Pippával ő is részt vett a Diana hercegné tiszteletére rendezett emlékkoncerten, amit a békülés jelének tartottak.
2008 májusában komoly mérföldkőhöz érkezett kapcsolatuk, mivel Anna hercegnő fia, Peter Philips esküvőjén Kate Middleton első ízben találkozott II. Erzsébet királynővel.
A találkozó valószínűleg jól sült el, mivel ettől kezdve szinte kikövezett út vezetett eljegyzésükhöz. Előtte még összeköltöztek egy kúriába, majd egy 2010-es kenyai úton Vilmos herceg fél térdre ereszkedett és édesanyja, Diana hercegné zafír eljegyzési gyűrűjével megkérte Katalin kezét.
2011. április 29-én pedig egy évtized várakozás, szakítás, találgatás után Kate Middleton hozzáment Vilmos herceghez egy legendás esküvői ruhában és Cambridge hercegnéjeként lépett ki a westminsteri apátságból. Katalin hercegné kifogástalan viselkedésével és modern stílusával pedig bebizonyította, hogy rászolgált a címre.
Katalin hercegné 10 éves várakozása
Első látásra jogos kritikának tűnhet, hogy miért vár valaki egy évtizedet egy lánykérésre, azonban a brit trónörökös feleségének lenni nem olyan könnyű, mint hinnénk. Etikett, diplomácia, nyelvtanulás, valamint egy nyilvánosság előtt élt élet vár az emberre ilyenkor, Katalin hercegné pedig kihasználta az időt, hogy felkészüljön a feladatára. Méghozzá elég sikeresen.
