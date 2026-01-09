Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Egy amerikai összeesküvés-elmélet adhatta az ötletet a Duffer testvéreknek. Ezek alapján a Stranger Thingsben látott Hawkins egyszer tényleg létezhetett, laboratóriummal és titkos kísérletekkel, amiket nem ritkán gyerekeken végeztek. Bemutatjuk a Montauk-projektet, az igazi Hawkins történetét.

A nagysikerű Netflix-sorozat az egész világot lázban tartotta, a záró epizódtól pedig még mindig hangos az internet. Nem véletlenül, hiszen a Duffer testvérek által megalkotott Stranger Things univerzum minden sci-fi elemével együtt nagyon valósághű. Ennek pedig oka is van: egy létező kisvárosról mintázhatták Hawkinst, ahol egy amerikai összeesküvés-elmélet szerint tényleg titkos kísérleteket végzett a kormány.

A Stranger Thingsben is látható laboratóriumhoz hasonló tudományos helyszín, Montaukban
A Montauk-projekt állítólagos helyszíne: ez lehetett a Stranger Thingsben látott laboratórium egyik alapja. 
Forrás: Shutterstock

A Montauk-projekt lehetett az eredeti Stranger Things

A Montauk-projekt néven elhíresült összeesküvés-elmélet szerint az Egyesült Államok kormánya pszichológiai hadviselési technikákat tesztelt egy amerikai kisvárosban, a New York állambeli Montaukban és az ott működő Camp Hero nevű katonai bázison. A Stranger Things ugyan nem ott játszódik, viszont a sorozat eredeti koncepciója és mitológiája erősen kötődik Montaukhoz és nem véletlenül. 

Ezt bizonyítja az is, hogy a Duffer fivérek első terve szerint a sorozat címe „Montauk” lett volna, és Long Islanden, Montauk városában játszódott volna.

 Ám ott túl drága lett volna a forgatás és a hangulathoz, amit kerestek, jobban passzolt Indiana állam, így született meg Hawkins. A Stranger Things és Montauk kapcsolata azonban nem véletlen, a Hawkinsban történtek ugyanis egykor tényleg megtörténhettek Amerikában.

A Montauk-project legendái szerint a Camp Hero katonai bázison emberi kísérletek folytak, titokban, kormányzati megbízásból. Az összeesküvés-elmélet szerint gyerekeken is végeztek pszichés teszteket, elmekontrollt gyakoroltak és kutatták az időutazást, a dimenziókapukat és a pszichikus képességeket. Ismerős, ugye? Pont mint a Hawkins laboratóriumban. 

Eleven a Stranger Thingsben
A valóságban is létezhetett a Hawkins laboratórium egy összeesküvés-elmélet szerint. 
Forrás: Northfoto

A hasonlóságokat pedig tovább gyarapítja a Montauk Monster néven elhíresült furcsa tetem, amit 2008-ban Montauk partján találtak. A kinézete sokakat a Demogorgonra emlékeztetett, de valószínűleg lebomlott mosómedve vagy kutya volt. Ha a Montauk-projekt tényleg létezett, akkor úgy tartják, hogy 1960 és 1983 között, a hidegháború csúcspontján működhetett. Ez azonban mind csak elmélet, nem történelmileg igazolt tény, inkább csak legenda. Az állítólagos kísérletekről azonban sokan írtak könyveket, különböző állítólagos résztvevői, akik beszámolnak az ottl átottakról. 

Ezek alapján tehát, ha a Montauk-projekt létezett, akkor pontosan úgy működhetett, mint a Stranger Things-ben látott Hawkins laboratórium, az ott történtekről szóló könyvekre pedig utal a fináléban látott jelenet Mike-ról, aki könyvet ír. 

De nem csak összeesküvés-elmélet adhatta az ihletet. A legerősebb valós párhuzam az MKUltra nevű esettel van, ami a CIA egyik titkos projektje volt. Itt a cél az elmekontroll, a vallatás és a pszichés befolyásolás volt. Voltak civilek, kórházi betegek, sőt gyerekek is az alanyok között. Így tehát Eleven képességei fikciók, de az elszigetelt gyerekkísérletezés, a titkos katonai labor és a pszichés manipuláció mind valós történelmi elemekből jönnek. Az MKUltra az egyik legjobban dokumentált, mégis legsötétebb amerikai titkos program volt. Amit ma tudunk róla, az hivatalos vizsgálatokból, meghallgatásokból és részben megmaradt iratokból származik. 

Összegzés

Mindent összevetve tehát, akár az összeesküvés-elméleteket nézzük, akár a történelmet, a Stranger Thingnek van valóságalapja, nem is kevés. Hawkins egyszer tényleg létezett, hívjuk akár Montauknak vagy MKUltrának, nem csupán a Duffer fivérek képzeletének szüleménye a titkos laboratórium és a katonai kísérletek. Azt azonban nekik köszönhetjük, hogy mindezt ilyen egyedien és horrorisztikusan tudták a vászonra vinni, szerethető karakterekkel életre keltve, akikkel együtt nőtt fel egy generáció.

