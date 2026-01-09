Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ez a 4 hetes januári fitness challenge megváltoztatja az életed: te tudod tartani?

otthoni edzés fitness challenge jóga
Mikor máskor kezdenéd el az új és egészséges szokásokat, mint januárban? Itt az ideje, hogy felkapd a tested fonalát, és törődj magaddal! Ez a 4 hetes fitness challenge pedig tökéletes mankód lehet az időszakra.

Hagyd az egészségtelen életmódot 2025-ben, és legyen 2026 a produktivitás és az önmagunkra figyelés éve! Ehhez pedig a legjobb dobbantó az új 4 hetes fitness challenge-ünk.

4 hetes fitness challenge
Csatlakozz te is a 4 hetes fitness challenge-hez!
Forrás: Shutterstock

Új évi fitness challenge a tökéletes évkezdésért

Aki csak az eredményt akarja áldozat nélkül, az természetesen vehet magának kockahasat – szó szerint, hiszen a hialuronsavas, tűszúrásos kockahasról beszélünk –, ám a mozgásnak pont az a lényege, hogy nemcsak a külsődön, hanem a belsődön is dolgozol. És nyugi, nem kell az évet egyből a homokóraalkatért vagy a gidalábakért küzdő edzésekkel kezdened. Inkább építs fel egy rendszeresebb beosztást, melyet egész évben be tudsz tartani. Ha pedig az elmúlt időszak nem éppen a rendszeres mozgásról szólt, akkor ez a 4 hétvégés program tökéletes lesz számodra! Ettől pedig még egészséges is leszel 2026-ban!

A kihívás nehézsége és előnye

Jelenleg a legjobban trendelő jógainstruktor nem más mint a texasi Adreine Mishler. A több mint 13 milliós nézettségű Yoga with Adriene YouTube csatornán több éve lehet csatlakozni az évkezdő jóga kihívásához, amely legtöbbször 30 napos volt, most viszont egy sokkal felhasználóbarátabb verzióban kaphatjuk meg az otthoni edzésprogramot. A jógainstruktor ugyanis 4 hétvégén át vezeti a kihívást.

Ez a fitness challenge nem a teljesítményről szól, hanem a rendszerességről és az önmagunkhoz való kapcsolódásról.

Adriene is mindig azt állítja, hogy a legnehezebb dolog az, hogy megjelenj a szőnyegen, vagyis hogy eldöntsd, hogy igenis te most rászánsz az életedből 20-30 percet arra, hogy valamit tégy a testedért és a lelkedért.

A 4 hét

Az első videók a ráhangolódásról szólnak, hiszen a karácsonyi punnyadás után nehéz visszatérni a mozgalmas élet körforgásába. A könnyed, átmozgató jóga és a tudatos légzés gyakorlása után fokozatosan erősödnek a gyakorlatok, úgyhogy ne aggódj, a bicepszek is elkezdhetnek felébredni a megannyi szendergés után.

Évkezdő fitness challenge

Bár az első hétvége már lement, bármikor be tudsz kapcsolódni ebbe a kihívásba, melynek fő kérdése nem az, hogy bírod-e, hanem hogy adsz-e magadnak erre 4 hetet. Hidd el, ha a válasz igen, akkor csupa jó dolog vár rád önismereti szempontból is!

