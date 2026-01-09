Mélypontra jutott a Beckham család: Brooklyn már csak ügyvédeken keresztül beszél a szüleivel

A Beckham családon belüli feszültség tavaly nyárra olyan súlyossá vált, hogy a legidősebb fiú, Brooklyn Beckham egy időre arra kérte szüleit, Davidet és Victoriát, kizárólag az ügyvédeiken keresztül lépjenek vele kapcsolatba. A konfliktus mélységét jól mutatja, hogy a felek között jogi levélváltás is zajlott – pontosabban Brooklyn jogi képviselete és a Beckham család ügyvédei között.

Brooklyn Beckham hallani sem akar a szüleiről

Brooklyn Beckham csak ügyvéden keresztül kommunikált a szüleivel

Értesülések szerint Brooklyn egyértelművé tette: nem szeretné, ha szülei közvetlenül keresnék őt, illetve azt sem akarta, hogy róla vagy a feleségéről, Nicola Peltz Beckhamről nyilvános megjegyzések jelenjenek meg a közösségi médiában. Bár tényleges jogi eljárás nem indult, és a levélnek nem volt jogi következménye, a helyzet komolyságát jelzi, hogy a kommunikáció egy időre kizárólag jogi csatornákon keresztül zajlott.

A források szerint a levélváltást egy újabb, Brooklyn által rendkívül sértőnek tartott tájékoztatási hullám követte, amelyben állítólag olyan állítások is megjelentek, miszerint ő túszként él a házasságában, és felesége irányítja őt.

Ezeket a felvetéseket a fiatal pár kifejezetten megalázónak és elfogadhatatlannak érezte.

Egy, az ügyet ismerő forrás úgy fogalmazott: David Beckhamnek egyértelműen azt jelezték, hogy kizárólag az ügyvédi irodákon – a Schillings és a Harbottle & Lewis jogi csapatain – keresztül kommunikálhatnak. Ez a döntés magyarázatot adhat arra is, miért blokkolta Brooklyn karácsony előtt szüleit, valamint testvéreit, Romeót és Cruzt a közösségi médiában. A Beckham család ugyanis továbbra is figyelte és kedvelte Brooklyn főzős posztjait, amit a fiatal pár ellentmondásosnak érzett, hiszen korábban kifejezetten azt kérték, hogy hagyják őket békén – írja a Daily Mail.