Mélypontra jutott a Beckham család: Brooklyn már csak ügyvédeken keresztül beszél a szüleivel

A Beckham családon belüli feszültség tavaly nyárra olyan súlyossá vált, hogy a legidősebb fiú, Brooklyn Beckham egy időre arra kérte szüleit, Davidet és Victoriát, kizárólag az ügyvédeiken keresztül lépjenek vele kapcsolatba. A konfliktus mélységét jól mutatja, hogy a felek között jogi levélváltás is zajlott – pontosabban Brooklyn jogi képviselete és a Beckham család ügyvédei között.
Egyre mélyebb a Beckham család konfliktusa
- Brooklyn Beckham tavaly nyáron ügyvédeken keresztül kérte a kapcsolatfelvételt szüleitől
- Jogi levélváltás zajlott Brooklyn és a Beckham család jogi képviselői között
- Brooklyn azt kérte, ne keressék közvetlenül, és ne posztoljanak róla vagy feleségéről
- A fiatal pár sértőnek tartotta azokat az állításokat, amelyek szerint Brooklynt „irányítják”
- Brooklyn karácsony előtt blokkolta szüleit és testvéreit a közösségi médiában
- A konfliktus gyökerei a 2022-es esküvőig nyúlnak vissza
- A fiatal pár bocsánatkérést vár, a szülők lezárnák a múltat
- David és Victoria továbbra is a kibékülésben reménykednek
Brooklyn Beckham csak ügyvéden keresztül kommunikált a szüleivel
Értesülések szerint Brooklyn egyértelművé tette: nem szeretné, ha szülei közvetlenül keresnék őt, illetve azt sem akarta, hogy róla vagy a feleségéről, Nicola Peltz Beckhamről nyilvános megjegyzések jelenjenek meg a közösségi médiában. Bár tényleges jogi eljárás nem indult, és a levélnek nem volt jogi következménye, a helyzet komolyságát jelzi, hogy a kommunikáció egy időre kizárólag jogi csatornákon keresztül zajlott.
A források szerint a levélváltást egy újabb, Brooklyn által rendkívül sértőnek tartott tájékoztatási hullám követte, amelyben állítólag olyan állítások is megjelentek, miszerint ő túszként él a házasságában, és felesége irányítja őt.
Ezeket a felvetéseket a fiatal pár kifejezetten megalázónak és elfogadhatatlannak érezte.
Egy, az ügyet ismerő forrás úgy fogalmazott: David Beckhamnek egyértelműen azt jelezték, hogy kizárólag az ügyvédi irodákon – a Schillings és a Harbottle & Lewis jogi csapatain – keresztül kommunikálhatnak. Ez a döntés magyarázatot adhat arra is, miért blokkolta Brooklyn karácsony előtt szüleit, valamint testvéreit, Romeót és Cruzt a közösségi médiában. A Beckham család ugyanis továbbra is figyelte és kedvelte Brooklyn főzős posztjait, amit a fiatal pár ellentmondásosnak érzett, hiszen korábban kifejezetten azt kérték, hogy hagyják őket békén – írja a Daily Mail.
A Beckhamék közötti ellentét még 2022-ben kezdődött
A helyzet mindkét oldalon komoly érzelmi terhet jelent. Állítólag Gordon Ramsay humorral igyekezett vigasztalni Victoriát, saját, bonyolult családi viszonyaira utalva. Ramsay maga is régóta feszült kapcsolatot ápol alkoholista apjával, drogfüggő testvérével, valamint korábban összeveszett felesége édesapjával is. Az ő családjában sem volt zökkenőmentes minden: újdonsült veje, Adam Peaty is konfliktusba került a szüleivel a Ramsay-lánnyal kötött esküvő előtt.
A Beckhamék esetében a konfliktus gyökerei egészen Brooklyn és Nicola 2022 áprilisi esküvőjéig nyúlnak vissza. Nicola állítólag mélyen megbántódott azon, hogy Victoria Beckham végül nem tervezte meg az esküvői ruháját, pedig korábban ezt ígérte. Tovább súlyosbította a helyzetet, amikor az esküvőn fellépő Marc Anthony – a család barátja – Victoriát nevezte a terem legszebb nőjének, ami Nicolát különösen rosszul érintette.
Több családi rendezvényen nem jelentek meg
Bár mindkét fél próbált később közeledni egymáshoz, a feszültség megmaradt. Brooklyn és Nicola tavaly nyáron nem vettek részt David Beckham 50. születésnapi ünnepségén, novemberben pedig Brooklyn nyilvánosan sem gratulált édesapjának lovaggá ütéséhez.
A fiatal pár környezetéből úgy tudni, számukra a kibékülés feltétele egy őszinte és egyértelmű bocsánatkérés lenne. A Beckham szülők ugyanakkor továbbra is fájdalmasnak érzik az esküvő körüli kiszivárogtatásokat és azokat a támadásokat, amelyeket szerintük Victoria hosszabb időn keresztül elszenvedett. Ők azt szeretnék, ha mindenki lezárná a múltat, és továbblépnének.
Források szerint David és Victoria bármit megtennének azért, hogy helyreálljon a kapcsolatuk Brooklynnel. A közösségi médiában megjelenő bejegyzéseiket is ennek reményében teszik közzé: egyszerűen újra kapcsolatban szeretnének lenni a fiukkal, és visszakapni a családi békét.