Egy szerződésen múlhat a békülés a királyi családdal — Harry herceg aláírná, de Meghan ellenáll

brit királyi család békülés Meghan Markle Károly király Harry herceg
2025.08.26.
Bennfentesek szerint Károly király egy megállapodást szeretne aláíratni a sussexi hercegi párral a békülésért cserébe. Harry alá is írná, de Meghan Markle nem tűri a korlátokat.

Amikor Harry herceg és Károly király a múlt hónapban béketárgyalások céljából találkoztak, nagy remények voltak arra, hogy a családi viszály véget ér, de még hosszú út áll előttünk. Források szerint Meghan Markle lehet az akadály. 

harry herceg és meghan markle
Harry herceg és Meghan nem ért egyet a békülés feltételeiben
Forrás: PA Images

Harry herceg békülne a királyi családdal, de Meghan Markle nem kér a feltételekből

Harry herceg a múlt hónapban „béketárgyalásokat” folytatott 76 éves apjával, Károly királlyal, és nagy remények fűztek az esetleges béküléshez. Források szerint a uralkodó egy „házassági szerződéshez hasonló” megállapodásra törekszik, hogy megerősítse a sussexiek és a palota közötti jövőbeli kapcsolatot. Ám Meghan Marle állítólag kevésbé hajlik a megállapodás elfogadására.

A Closer magazinnak egy forrás azt mondta: „A palota hivatalos szerződés megkötésére törekszik. Ez egy hivatalos szabályrendszer lenne, amely meghatározná, mikor és hogyan jelenhet meg Harry és Meghan a rendezvényeken, és milyen információkat kell titokban tartaniuk. A cél az, hogy megakadályozzák a királyi drámákat” — mondta a bennfentes, és hozzátette: „Míg Harry állítólag bizonyos fokú átláthatóságot ajánlott fel, Meghan kevésbé volt engedékeny. Harry talán hajlandó lenne meghajolni a királyi akarat előtt, ám Meghan határozottan kijelentette, hogy nem fog beleegyezni a királyi tárgyalásokba, ha az igényeik nem teljesülnek”.

Meghan állítólag biztonsági intézkedéseket akar, amikor az Egyesült Királyságba látogatnak a családjával, ám a palotát bosszantják ezek a követelések, amelyeket a királyi család „extra kötelezettségeinek” tekintenek. Ráadásul a forrás szerint a királyi család továbbra sem bízik a sussexi hercegi párban, miután először Oprah Winfrey, majd a Netflix kamerái előtt is elmesélték a történetüket. 

