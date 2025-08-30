Borzalmas külsővel jelent meg a velencei fesztiválon Aaron Taylor-Johnson — A színész kinézete méltatlan James Bond karakteréhez

Eddig Aaron Taylor-Johnson volt a favorit az új James Bond-film címszerepére, de pénteken, amikor megérkezett Velencébe a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválra, messze nem úgy nézett ki, mint a nézők által megszokott elegáns 007-es ügynök. A 35 éves színész szinte felismerhetetlen volt, bozontosabb szakállal és hosszú hajjal érkezett a velencei repülőtér érkezési termináljára.

Aaron Taylor-Johnson a favorit az új James Bond-film címszerepére

Forrás: Dave Benett Collection

Aaron Taylor-Johnson Velencében nem úgy nézett ki, mint aki a következő James Bond szeretne lenni

Aaron új, kemény megjelenése állítólag a Werwulf című filmben játszott szerepéhez kapcsolódik, amelyben ismét együtt dolgozik a Nosferatu rendezőjével, Robert Eggersszel. A filmről még nem sokat tudni, de állítólag Lily-Rose Depp és Willem Dafoe is szerepel benne, és a 13. századi Angliában játszódik. A film 2025 karácsonyán kerül a mozikba, és a rendező a Lincoln Centre Q&A-n elmondta, hogy ez lesz eddigi „legsötétebb” filmje.

Bár Aaron Taylor-Johnson régóta az MI6 ügynök, James Bond ikonikus szerepére legesélyesebbnek tartott színész, ő maga nem tartja valószínűnek, hogy elvállalná a szerepet. Korábban az Esquire magazinnak így nyilatkozott: „Nem hiszem, hogy az én dolgom lenne erről beszélni”. Felesége, Sam Taylor-Johnson azonban úgy gondolja, hogy Aaron „remekül” alakítaná a szerepet.