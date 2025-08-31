Durva szabályszegésen kapták II. Erzsébet királynőt — Diana temetésén nem úgy viselkedett, ahogy az egy uralkodótól elvárható

A királyi család élete át van itatva az etikett szabályaival és tradíciókkal, amelyeket már kisgyermekkoruktól kezdve tanulnak és betartanak. II. Erzsébet királynő szinte soha nem szegte meg a protokoll szabályait, kivéve egyetlen alkalmat, ám akkor az egyik legfontosabb hagyománnyal ment szembe a néhai uralkodó.

II. Erzsébet királynő csak egyszer szegte meg a szabályokat — Diana hercegné temetésén

Forrás: AFP

Az egyik legfontosabb szabály, amit a királyi család tagjainak meg kell tanulniuk, és kivétel nélkül minden alkalommal, amikor találkoznak az uralkodóval, be kell tartaniuk, hogy meghajoljanak (vagy pukedlizzenek) a mindenkori királynő vagy király előtt. Ugyanakkor az uralkodó senki előtt nem hajol meg.

Diana hercegnő temetésének napján, 1997. szeptember 6-án azonban, családjával állva, II. Erzsébet királynő azonban megszegte ezt a fontos szabályt, és meghajtotta a fejét, miközben a menet elhaladt előtte. A nő, aki ahhoz szokott, hogy a világ meghajol előtte, hirtelen és váratlanul lehajtotta a fejét, és alázatosan tisztelgett a hercegné előtt.

Judi James testbeszéd-szakértő a Daily Mailnek elmondta:

„Míg a királyi család néhány tagja megőrizte pókerarcát, különösen Margit, amikor felvonta az egyik szemöldökét, és az arcára némi cinizmusra utaló kifejezés ült ki, a királynő arckifejezése anyai szomorúságra utalt. Ráncolta a szemöldökét, tekintete elmélkedő volt, szája összeszorult. Egy olyan uralkodó számára, aki arról ismert, hogy testbeszédében semmilyen ingadozást nem mutatott, ez már önmagában is meglepetés volt. De amit ezután tett, az még sokkolóbb volt” — magyarázta Judi James testbeszédszakértő, hozzátéve, hogy ahogy a koporsó elhaladt előtte, a királynő lehajtotta a fejét, ami már csak azért is erős gesztus volt, mert uralkodóként ezt senki nem várta és várhatta el tőle, mégis megtette, ami a testbeszédszakértő szerint a tisztelet jele.