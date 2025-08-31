Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 31., vasárnap Bella, Erika

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
testbeszédszakértő

Durva szabályszegésen kapták II. Erzsébet királynőt — Diana temetésén nem úgy viselkedett, ahogy az egy uralkodótól elvárható

testbeszédszakértő Diana pókerarc II Erzsébet királynő hagyomány
Life.hu
2025.08.31.
A néhai II. Erzsébet királynő ragaszkodott a hagyományokhoz, olyannyira, hogy 70 éves uralkodása alatt mindössze egyszer szegte meg a szabályokat. Diana hercegné temetésén eltért a hagyományoktól, és olyat tett, ami uralkodóhoz nem méltó

A királyi család élete át van itatva az etikett szabályaival és tradíciókkal, amelyeket már kisgyermekkoruktól kezdve tanulnak és betartanak. II. Erzsébet királynő szinte soha nem szegte meg a protokoll szabályait, kivéve egyetlen alkalmat, ám akkor az egyik legfontosabb hagyománnyal ment szembe a néhai uralkodó. 

II. Erzsébet királynő
II. Erzsébet királynő csak egyszer szegte meg a szabályokat — Diana hercegné temetésén
Forrás: AFP

A testbeszédszakértő elárulta, hogy szegett szabály II. Erzsébet királynő Diana temetésén

Az egyik legfontosabb szabály, amit a királyi család tagjainak meg kell tanulniuk, és kivétel nélkül minden alkalommal, amikor találkoznak az uralkodóval, be kell tartaniuk, hogy meghajoljanak (vagy pukedlizzenek) a mindenkori királynő vagy király előtt. Ugyanakkor az uralkodó senki előtt nem hajol meg. 

Diana hercegnő temetésének napján, 1997. szeptember 6-án azonban, családjával állva, II. Erzsébet királynő azonban megszegte ezt a fontos szabályt, és meghajtotta a fejét, miközben a menet elhaladt előtte. A nő, aki ahhoz szokott, hogy a világ meghajol előtte, hirtelen és váratlanul lehajtotta a fejét, és alázatosan tisztelgett a hercegné előtt. 

Judi James testbeszéd-szakértő a Daily Mailnek elmondta:

„Míg a királyi család néhány tagja megőrizte pókerarcát, különösen Margit, amikor felvonta az egyik szemöldökét, és az arcára némi cinizmusra utaló kifejezés ült ki, a királynő arckifejezése anyai szomorúságra utalt. Ráncolta a szemöldökét, tekintete elmélkedő volt, szája összeszorult. Egy olyan uralkodó számára, aki arról ismert, hogy testbeszédében semmilyen ingadozást nem mutatott, ez már önmagában is meglepetés volt. De amit ezután tett, az még sokkolóbb volt” — magyarázta Judi James testbeszédszakértő, hozzátéve, hogy ahogy a koporsó elhaladt előtte, a királynő lehajtotta a fejét, ami már csak azért is erős gesztus volt, mert uralkodóként ezt senki nem várta és várhatta el tőle, mégis megtette, ami a testbeszédszakértő szerint a tisztelet jele.

Gwyneth Paltrow vallomása: "Az idill kellős közepén jöttem rá, a házasságomnak Chrisszel vége"

A színésznő részletesen felidézte azt a napot, amikor rájött, hogy házassága a Coldplay frontemberével, Chris Martinnal nem folytatható tovább. Gwyneth Paltrow és a zenész tíz év házasság után 2014-ben jelentették be, hogy elválnak.

Vilmos kategorikusan elzárkózik Harrytől: nem érdekli, hogy öccse az Egyesült Királyságba utazik

Bár a sussexi herceg egyre többször utal arra, hogy békülne családjával, úgy tűnik, erre szeptemberben sem lesz lehetősége. Vilmos herceg látni sem akarja, III. Károly pedig lehet, otthon sem lesz.

Végigjárta Diana hercegné tragikus autóbalesetének alagútját Harry herceg: "Azt hittem, ez enyhíti a fájdalmat"

A sussexi herceg mindössze 12 éves volt, amikor édesanyja elhunyt. Diana hercegné halála azóta is beárnyékolja Harry életét, többször is beszélt a gyászfolyamatról.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu