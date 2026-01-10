Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Holtan találták otthonában a Space Jam sztárját – 69 éves volt

Rideg Léna
2026.01.10.
Az amerikai színész holttestére otthonában találtak. Thomas Kent Carter halálának okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

69 éves korában elhunyt Thomas Kent Carter amerikai színész, akit a legtöbben az 1982-es, kultikussá vált horror–sci-fi filmből, a The Thingből ismerhettek.

Meghalt Thomas Kent Carter
Meghalt Thomas Kent Carter
Forrás: Getty Images North America

Thomas Kent Carter otthonában hunyt el

A színészt pénteken találták holtan kaliforniai, Duarte városában található otthonában. A rendőrség tájékoztatása szerint a bejelentés délután 5 óra 42 perckor érkezett, a helyszínre kiérkező hatóságok halálesetet állapítottak meg. Idegenkezűség gyanúja nem merült fel, a halál pontos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A színész pályafutása

T.K. Carter több mint négy évtizeden át tartó pályafutást tudhat maga mögött. Karrierje az 1970-es évek közepén indult, az igazi áttörést azonban John Carpenter klasszikusa, a The Thing - A dolog hozta meg számára, amelyben Nauls karakterét alakította. Ezt követően számos jelentős filmes produkcióban kapott szerepet, többek között az 1985-ös Szökevényvonatban, az 1996-os Space Jamben, valamint a 2005-ben bemutatott Dominóban.

A televíziós nézők számára is ismerős arc volt: a nyolcvanas években a Punky Brewster című sorozatban Mike Fultont játszotta közel két tucat epizódban, a kilencvenes években pedig T-Bone szerepében tűnt fel a The Steve Harvey Show-ban. 2000-ben szerepelt a kritikusok által elismert The Corner című minisorozatban is – írja a Daily Mail.

A nyolcvanas évek végén és a kilencvenes évek elején több vígjátékban is feltűnt, például a Ski Patrol és a Leapin’ Leprechauns című filmekben, emellett szinkronszínészként is dolgozott: legismertebb hangszerepe Monstar Nawt volt a Space Jam animációs filmben. A televízió képernyőjén vendég- és visszatérő szerepekben láthatta őt a közönség többek között a The Sinbad Show, az A Different World és a Good Morning, Miss Bliss című sorozatokban.

Egyik utolsó interjújában élete szerepéről beszélt

Egy 2025 augusztusában adott interjúban, a Live from the Green Room című műsorban visszaemlékezett a The Corner forgatására, és elárulta, hogy a szerep megszerzéséért keményen meg kellett küzdenie: csak egy közeli barátja segítségével jutott el a megfelelő menedzserhez, mielőtt végül összeállt a stáb.

Pályafutása utolsó éveiben is aktív maradt: 2023-ban három epizódban szerepelt a The Company You Keep című sorozatban, valamint öt rész erejéig feltűnt Lil Dicky Dave című szériájában is.

