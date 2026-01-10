A fenékedzés, amitől Kardashian popsid lesz

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Olyan kerek feneket szeretnél, mint amilyen Kim Kardashiannak van? Mutatjuk az egyik legjobb fenékedzés-gyakorlatot, amit TikTokon mindenki imád. Ettől neked is égni fog a popsid!

A Kardashian/Jenner klánt szinte mindenki a tökéletes testükről, és formás alakjukról ismeri. A kerek fenék elérése sokszor azért okoz nehézséget, mert nem a megfelelő izomcsoportot dolgoztatod meg. A TikTok egyik kedvenc fenékedzés-gyakorlata a "good mornings" névre hallgat. Mutatjuk, mit kell tudnod a csodagyakorlatról!

fenékedzés, kerek női fenék a képen
Ez a tökéletes fenékedzés, ha kerek popsit szeretnél. 
Forrás:  123rf.com

A fenékedzés, amitől Kardashian féle kerek popsid lesz

  • A kerek hátsó elérése fenékedzéssel egyszerűbb, mint gondolnád, csak pár dolgot kell észben tartanod. 
  • Mutatjuk azt a popsiedzést, amitől igazi buborékfeneked lesz.
  • Ismerkedj meg a három farizommal.

A fenékedzéshez ismerned kell a fenék három izmát. A gluteus maximus, a gluteus medius és a gluteus minimus. Ez a három izom teszi ki a fenekünket. A legtöbben olyan gyakorlatokat végeznek, amelyek csak a gluteus maximust (a nagy farizmot) dolgoztatják meg. Pedig a buborékfenék lényege, hogy a fenék legfelső, derékhoz közeli része legyen kerek, nem pedig az alsó. A következőkben megmutatjuk azokat a fenékgyakorlatokat, amelyek megdolgoztatják mindhárom farizmot, a tökéletes eredményért. 

Clamshell

A clamshell névre hallgató gyakorlathoz az oldaladra kell feküdnöd. Húzd fel a lábaidat összezárva. Ha ezzel megvagy, a felső lábadat emeld meg, úgy hogy a bokád és a lábfejed összezárva maradjon. Folyamatos, pulzáló mozdulatokat végezz egy percig, ha túl egyszerű, tegyél egy tárcsát a csípődre, vagy fekvés helyett térdelj. Ez gyakorlat tökéletes a hip dips megjelenése ellen is. 

@himynameiskee HIP DIPS/SIDE GLUTE🤍✨🥥 NO GYM, JUST A DUMBELLS #gymtok #glutesworkout #hipdipsworkout #gluteworkout ♬ Unforgettable x Peru - switchdisco

Good mornings

A good morning egy guggolási gyakorlat, ami az összes farizmot megdolgoztatja. De ami a legfontosabb, hogy erősíti a lenti hátizmokat is. A kerek popsi optikailag akkor fog a legszebbnek kitűnni, ha hátra és derékra is edzel. A good morning egy tökéletes középút a két testterület között. Erre a gyakorlatra rengeteg videót találsz az interneten. 

@emilyyailsa Good mornings tutorial 🏋🏽‍♀️ These are one of my favourites for glute growth 🫶🏻 @AYBL code EMILY10 to save! <3 #gymtok #goodmornings #glutesworkout #glutegrowth ♬ original sound - Emily Ailsa

TikTokon rengetegen arról számoltak be, hogy mélyebb hátívet nyertek a gyakorlattal, és erőteljesebb lett a fenekük gömbölyűsége is. Ehhez a gyakorlathoz a legtöbben tárcsát használnak, de elvégezhető padon ülve, szabad súlyokkal is. Ha számodra túl zavaró egy ilyen keret használata, nézd meg ezt a következő TikTok videót az ülő verzióról. Amikor ülve végzed el a gyakorlatot, nagyobb súlyokat tudsz megemelni, ami intenzívebb fejlődést eredményez. 

@stephby._ These did NOT disappiont! Such a effective alternative that doesnt but pressure on your upper body 🔥🔥 #beginnerworkout #fitnessmotivation #gymmotivation #fitnesstips #goodmorning #glutesworkout ♬ suara asli - kimiraikonenπ - stitchesπ

Egy lábas csípőemelés

Ugyan úgy kell elképzelned, mint a sima csípőemelést. A földre kell ülnöd, úgy hogy a hátad felső része egy padon legyen, és a behajlított lábaid tartanak. A két lábas verzió helyett az egyik lábadon súly van, míg a másikat emeled. Ezzel a gyakorlattal nagyon intenzíven megdolgoztatod a gluteus medius farizmodat, ami kerekebb feneket ad majd a felső részen is. 

@dafinafitness go HEAVY, your glutes will thank you #glutesworkout #glutes #hipthrust #shelf #legday #upperglutes #gym #hourglass #muscle ♬ sunet original - Ryan.X_o

Ezeknek a fenékgyakorlatoknak több nehezített és alternatív verziója is létezik. De ha ezt a három gyakorlatot váltogatod, és 3 szériát megcsinálsz belőlük, garantáltan égni fog a feneked. A lényeg, hogy kitapasztald a határaidat és a számodra megfelelő mozdulatokat. Próbáld ki te is a buborékpopsiért

