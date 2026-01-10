Ettől a salátától úgy kisimul az arcod, mint Kris Jenneré: tőkehalas, színes saláta beautyguruknak

A diéta és a szépségápolás gyakran külön-külön is komoly odafigyelést igényel – de mi lenne, ha most egyetlen fogással mindkettőt kipipálhatnád? Vannak olyan diétás vacsorák, amelyek nemcsak a vonalaidnak tesznek jót, hanem a bőröd szépségét is támogatják: elősegítik a természetes bőrmegújulást, fokozzák a kollagéntermelést, és belülről hidratálják a bőrt. Próbáld ki a tőkehalas, színes salátánkat – igazi botox a tányérodon!
Diétás vacsora és szépségápolás egyben
- Tudtad, hogy a retinol, hialuronsav és botox hatása ételekkel is elérhető?
- Egyes alapanyagok beindítják a kollagén termelést és belülről támogatják a bőrt.
- Nézd meg, hogyan érhető el a természetes bőrmegújítás!
A mai modern konyhában a diéta mellett kiemelten fontos, hogy olyan ételeket fogyasszunk, amelyek belülről is támogatják szépségünket. Edd meg a retinolodat, hialuronsavad és kollagénedet könnyű és egyszerű fogásokkal. Mutatjuk, melyik hozzávaló, miért fontos a szépségápolási rutinodként!
Melyik hozzávaló miért fontos?
A tőkehal támogatja a kollagéntermelést, hiszen a hal magas fehérjetartalma aminosavakat ad a kollagénhez. A halban található B-vitamin és szelén hozzájárulnak a bőr regenációjához és védelméhez. (ha nem szereted a tőkehalat cseréld le lazacra vagy tonhalra)
A zöld lencse tele van fehérjével és vassal, amelyek elősegítik a bőrsejtek megújulását. A cink is nagyon fontos, főleg ha aknéval küzdesz.
A zellerszár vízben és elektrolitokban gazdag, így mélyen hidratál, ami belülről támogatja a bőr simaságát. A zellerszár tele van antioxidánsokkal, amelyek a bőr védelmét támogatják a környezeti hatásokkal szemben.
A kígyóuborka 95%-a víz, így segít megőrizni a bőr rugalmasságát és frissességét. A benne található növényi szilícium nagyon fontos a kollagén stabilitásához.
A gránátalma természetes bőrmegújító hatással rendelkezik. Kutatások szerint segítheti a bőrsejtek regenerációját és fokozhatja a bőrfeszességét. Nem mellesleg igazi C-vitamin bomba.
Tőkehal színes, beauty salátával
Hozzávalók 4 főre:
- 4 tőkehalfilé (egyenként körülbelül 150–180 grammosak)
- só
- bors
- extraszűz olívaolaj
- 1 citrom leve és reszelt héja
- 2 evőkanál aprított petrezselyem
A salátához:
- 80 g zöld lencse
- 2 evőkanál extraszűz olívaolaj
- 1 evőkanál citromlé
- 2 nagy zellerszár
- ½ kígyóuborka
- petrezselyemzöld
- 1 gránátalma
- só
- bors
Elkészítés:
Áztassuk be a lencsét éjszakára vagy pár órára főzés előtt. Enyhén sós vízben főzzük meg, majd keverjük el az olívaolajjal, a vékonyra felkarikázott zellerrel és uborkával, petrezselyemmel. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, majd hintsük meg a gránátalmamagokkal.
A halfiléket ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, majd előmelegített serpenyőben, kevés olívaolajon süssük ki. Locsoljuk meg a citrom levével, hintsük meg a reszelt héjával és petrezselyemmel. Frissen, a salátával együtt tálaljuk.