Ettől a salátától úgy kisimul az arcod, mint Kris Jenneré: tőkehalas, színes saláta beautyguruknak

A diéta és a szépségápolás gyakran külön-külön is komoly odafigyelést igényel – de mi lenne, ha most egyetlen fogással mindkettőt kipipálhatnád? Vannak olyan diétás vacsorák, amelyek nemcsak a vonalaidnak tesznek jót, hanem a bőröd szépségét is támogatják: elősegítik a természetes bőrmegújulást, fokozzák a kollagéntermelést, és belülről hidratálják a bőrt. Próbáld ki a tőkehalas, színes salátánkat – igazi botox a tányérodon!

Diétás vacsorarecept: tőkehalas színes saláta.

Diétás vacsora és szépségápolás egyben Tudtad, hogy a retinol, hialuronsav és botox hatása ételekkel is elérhető?

Egyes alapanyagok beindítják a kollagén termelést és belülről támogatják a bőrt.

Nézd meg, hogyan érhető el a természetes bőrmegújítás!

A mai modern konyhában a diéta mellett kiemelten fontos, hogy olyan ételeket fogyasszunk, amelyek belülről is támogatják szépségünket. Edd meg a retinolodat, hialuronsavad és kollagénedet könnyű és egyszerű fogásokkal. Mutatjuk, melyik hozzávaló, miért fontos a szépségápolási rutinodként!

Melyik hozzávaló miért fontos?

A tőkehal támogatja a kollagéntermelést, hiszen a hal magas fehérjetartalma aminosavakat ad a kollagénhez. A halban található B-vitamin és szelén hozzájárulnak a bőr regenációjához és védelméhez. (ha nem szereted a tőkehalat cseréld le lazacra vagy tonhalra)

A zöld lencse tele van fehérjével és vassal, amelyek elősegítik a bőrsejtek megújulását. A cink is nagyon fontos, főleg ha aknéval küzdesz.

A zellerszár vízben és elektrolitokban gazdag, így mélyen hidratál, ami belülről támogatja a bőr simaságát. A zellerszár tele van antioxidánsokkal, amelyek a bőr védelmét támogatják a környezeti hatásokkal szemben.

A kígyóuborka 95%-a víz, így segít megőrizni a bőr rugalmasságát és frissességét. A benne található növényi szilícium nagyon fontos a kollagén stabilitásához.

A gránátalma természetes bőrmegújító hatással rendelkezik. Kutatások szerint segítheti a bőrsejtek regenerációját és fokozhatja a bőrfeszességét. Nem mellesleg igazi C-vitamin bomba.

Tőkehal színes, beauty salátával

Hozzávalók 4 főre:

4 tőkehalfilé (egyenként körülbelül 150–180 grammosak)

só

bors

extraszűz olívaolaj

1 citrom leve és reszelt héja

2 evőkanál aprított petrezselyem

A salátához:

80 g zöld lencse

2 evőkanál extraszűz olívaolaj

1 evőkanál citromlé

2 nagy zellerszár

½ kígyóuborka

petrezselyemzöld

1 gránátalma

só

bors

Elkészítés:

Áztassuk be a lencsét éjszakára vagy pár órára főzés előtt. Enyhén sós vízben főzzük meg, majd keverjük el az olívaolajjal, a vékonyra felkarikázott zellerrel és uborkával, petrezselyemmel. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, majd hintsük meg a gránátalmamagokkal.