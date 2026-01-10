Kelly Clarkson újra a szerelmet keresi: ilyen férfire vágyik az énekesnő

Úgy hírlik, Kelly Clarkson készen áll újra megtalálni a szerelmet. A 43 éves énekesnő 2020-ban vált el Brandon Blackstocktól, és mostanra belefáradt az szingli létbe.

Kelly Clarkson a szerelmet keresi

Forrás: NBCUniversal

Az énekesnő egyik közeli ismerőse nemrég arról beszélt, hogy Kelly nem veszi félvállról a dolgot, sőt, konkrét elképzelése van arról, milyen férfit szeretne az életében. „Készített egy listát a kívánt tulajdonságokról, és elküldte több barátjának, köztük anyósának, Reba McEntire-nek, volt mentorának, Simon Cowellnek, valamint közeli barátjának, Jennifer Anistonnak” – mesélte Kelly barátja.

A forrás hozzátette: „Kellynek nagyon konkrét céljai vannak. Ideális esetben olyan férfit szeretne, akinek már vannak gyerekei, hogy láthassa, hogyan bánik apaként, mert végül neki kell majd betöltenie ezt a szerepet a saját gyerekei mellett, ha a kapcsolat komollyá válik.”

Az énekesnő számára a potenciális partner foglalkozása vagy anyagi helyzete egyáltalán nem számít, csak az, hogy milyen ember, és hogyan bánik a gyerekeivel. Valószínűleg ennek az az oka, hogy Clarkson vagyonát jelenleg körülbelül 50 millió dollárra becsülik.

Volt férjével két közös gyermekük született

Kelly Clarkson és Brandon Blackstock kapcsolata 2013-ban kezdődött, és 2014-ben házasodtak össze. A házasságuk alatt két gyermekük született, de a pár útjai 2020-ban elváltak. Bár a válás idején komoly nézeteltérések voltak köztük, az énekesnő vállalta, hogy gondoskodik Blackstockról.

Volt férje, Brandon 2025 augusztusában, 48 éves korában hunyt el rákbetegség következtében. A tragédia után Kelly Clarkson nehéz időszakon ment keresztül, mostanra azonban úgy érzi, ideje saját, és gyermekei boldogságára összpontosítania.