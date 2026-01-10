Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 10., szombat Melánia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
magánélet

Kelly Clarkson újra a szerelmet keresi: ilyen férfire vágyik az énekesnő

magánélet Kelly Clarkson szerelem
Rideg Léna
2026.01.10.
A világhírű énekesnő új fejezetet nyit életében. Kelly Clarkson a válás és volt férje tragikus elvesztése után most újra a szerelemre koncentrál.

Úgy hírlik, Kelly Clarkson készen áll újra megtalálni a szerelmet. A 43 éves énekesnő 2020-ban vált el Brandon Blackstocktól, és mostanra belefáradt az szingli létbe.

Kelly Clarkson a szerelmet keresi
Kelly Clarkson a szerelmet keresi
Forrás: NBCUniversal

Kelly Clarkson magánélete

  • Kelly Clarkson készen áll újra megtalálni a szerelmet.
  • A 43 éves énekesnő belefáradt az egyedülállóságba.
  • Clarkson konkrét elképzelésekkel rendelkezik arról, milyen férfit szeretne az életében.
  • Kelly Clarkson és Brandon Blackstock kapcsolata 2013-ban kezdődött, 2014-ben házasodtak össze, és két közös gyermekük született.
  • A pár 2020-ban vált el, volt férje 2025 augusztusában hunyt el.

Kelly Clarkson visszatér a randizás világába: ilyen férfi az álma

Az énekesnő egyik közeli ismerőse nemrég arról beszélt, hogy Kelly nem veszi félvállról a dolgot, sőt, konkrét elképzelése van arról, milyen férfit szeretne az életében. „Készített egy listát a kívánt tulajdonságokról, és elküldte több barátjának, köztük anyósának, Reba McEntire-nek, volt mentorának, Simon Cowellnek, valamint közeli barátjának, Jennifer Anistonnak” – mesélte Kelly barátja.

A forrás hozzátette: „Kellynek nagyon konkrét céljai vannak. Ideális esetben olyan férfit szeretne, akinek már vannak gyerekei, hogy láthassa, hogyan bánik apaként, mert végül neki kell majd betöltenie ezt a szerepet a saját gyerekei mellett, ha a kapcsolat komollyá válik.

Az énekesnő számára a potenciális partner foglalkozása vagy anyagi helyzete egyáltalán nem számít, csak az, hogy milyen ember, és hogyan bánik a gyerekeivel. Valószínűleg ennek az az oka, hogy Clarkson vagyonát jelenleg körülbelül 50 millió dollárra becsülik.

Volt férjével két közös gyermekük született

Kelly Clarkson és Brandon Blackstock kapcsolata 2013-ban kezdődött, és 2014-ben házasodtak össze. A házasságuk alatt két gyermekük született, de a pár útjai 2020-ban elváltak. Bár a válás idején komoly nézeteltérések voltak köztük, az énekesnő vállalta, hogy gondoskodik Blackstockról.

Volt férje, Brandon 2025 augusztusában, 48 éves korában hunyt el rákbetegség következtében. A tragédia után Kelly Clarkson nehéz időszakon ment keresztül, mostanra azonban úgy érzi, ideje saját, és gyermekei boldogságára összpontosítania.

Anne Hathaway és Adam Driver Magyarországra érkezik − Újabb hollywoodi szuperprodukció forgatásának ad otthont Magyarország

Anne Hathaway és Adam Driver Ron Howard legújabb akciófilmjét, az Alone at Dawn-t forgatják Magyarországon.

Katalin hercegné megrázó videót tett közzé: először beszélt nyilvánosan betegségéről és a rákkezeléséről

Az Anyatermészet negyedik részével, a Téllel zárta le gyógyulási folyamatát.

Dudás Miki párja, Szigligeti Ivett így látta szerelmüket: "Nem is tudom elképzelni, hogy lesz-e valaha olyan, hogy mi nem vagyunk egymás életének a része"

Bár párjával Szigligeti Ivettel se veled-se nélküled kapcsolatban élt, nagyon ragaszkodtak egymáshoz. Dudás Miki jó apa volt, rengeteget foglalkozott a gyerekeivel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu