Rowan Atkinson utálja Mr. Beant – Színészek, akik gyűlölik a legnépszerűbb karakterüket

Egy ikonikus szerep világhírnevet, pénzt és rajongók millióit hozhatja, de mégsem minden színész hálás ezért. Nemrég a Mr. Beant megformáló Rowan Atkinson árulta el, hogy nincs oda a legnépszerűbb szerepéért. Meglepő módon több sztár kifejezetten utálja azt az alakítást, amelynek a hírnevét köszönheti. Mutatjuk, kik azok!

Rowan Atkinson A férfi a csecsemő ellen című Netflix-sorozat premierjén.

Forrás: Getty Images Europe

Hiába hoz egy-egy karakter megformálása hírnevet, a színészek nem mindig szeretik, akit eljátszanak Egy ikonikus szerep óriási sikert hozhat, de hosszú távon teher is lehet.

Több világsztár nyíltan elutasítja azt a karaktert, amely hírnevet hozott számára.

Az alábbi történetek jól mutatják, hogy a filmes siker nem mindig jár személyes elégedettséggel.

Rowan Atkinson: „Mint ember, nem szeretem Mr. Beant”

Rowan Atkinson legnépszerűbb karaktere Mr. Bean, azonban mint elmondta, nem túl nagy rajongója a szerepnek. A legendás tévés karakter az egész világon népszerű lett a 90-es években. A beszélni alig beszélő főszereplő elsősorban fizikai humorra épített, amivel éveken keresztül nevettette a rajongókat. Rowan Atkinson A férfi a csecsemő ellen című Netflix-sorozat bemutatóján árulta el, hogy nem igazán kedveli Mr. Beant:

„Emberként nem különösebben kedvelem Mr. Beant, nem vacsoráznék vele szívesen. Karakterként viszont szerethető, mert kicsit emlékeztet arra, amilyen tízéves koromban voltam: gyerekesen önző, ugyanakkor leleményes. Azért, ha egyszer csak megjelenne a házamban, annak nem örülnék” – olvasható a Movieweb-en.

Rowan Atkinson filmjeiben sokszor játszik hasonló szerepeket, azonban Mr. Bean tényleg a legádázabb és legütődöttebb mind közül. De nem a 70 éves színész az egyetlen, aki nem kedveli a leghíresebb filmes szerepét. Mutatjuk a többieket!

Harrison Ford – Star Wars

A színészt két karakter tette híressé: Indiana Jones és Han Solo. Harrison Ford többször hangoztatta már, hogy amikor először hallott Han Solo szerepéről, akkor óriási hülyeségnek gondolta a filmet és a karaktert is. A véleménye az évek múlásával sem változott – olyannyira, hogy az ötödik résznél könyörgött a rendezőnek, hogy írják ki a karakterét, de a vágya végül csak a hetedik Star Wars-filmben teljesült.