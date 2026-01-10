Rowan Atkinson utálja Mr. Beant – Színészek, akik gyűlölik a legnépszerűbb karakterüket

Egy ikonikus szerep világhírnevet, pénzt és rajongók millióit hozhatja, de mégsem minden színész hálás ezért. Nemrég a Mr. Beant megformáló Rowan Atkinson árulta el, hogy nincs oda a legnépszerűbb szerepéért. Meglepő módon több sztár kifejezetten utálja azt az alakítást, amelynek a hírnevét köszönheti. Mutatjuk, kik azok!
Hiába hoz egy-egy karakter megformálása hírnevet, a színészek nem mindig szeretik, akit eljátszanak
- Egy ikonikus szerep óriási sikert hozhat, de hosszú távon teher is lehet.
- Több világsztár nyíltan elutasítja azt a karaktert, amely hírnevet hozott számára.
- Az alábbi történetek jól mutatják, hogy a filmes siker nem mindig jár személyes elégedettséggel.
Rowan Atkinson: „Mint ember, nem szeretem Mr. Beant”
Rowan Atkinson legnépszerűbb karaktere Mr. Bean, azonban mint elmondta, nem túl nagy rajongója a szerepnek. A legendás tévés karakter az egész világon népszerű lett a 90-es években. A beszélni alig beszélő főszereplő elsősorban fizikai humorra épített, amivel éveken keresztül nevettette a rajongókat. Rowan Atkinson A férfi a csecsemő ellen című Netflix-sorozat bemutatóján árulta el, hogy nem igazán kedveli Mr. Beant:
„Emberként nem különösebben kedvelem Mr. Beant, nem vacsoráznék vele szívesen. Karakterként viszont szerethető, mert kicsit emlékeztet arra, amilyen tízéves koromban voltam: gyerekesen önző, ugyanakkor leleményes. Azért, ha egyszer csak megjelenne a házamban, annak nem örülnék” – olvasható a Movieweb-en.
Rowan Atkinson filmjeiben sokszor játszik hasonló szerepeket, azonban Mr. Bean tényleg a legádázabb és legütődöttebb mind közül. De nem a 70 éves színész az egyetlen, aki nem kedveli a leghíresebb filmes szerepét. Mutatjuk a többieket!
Harrison Ford – Star Wars
A színészt két karakter tette híressé: Indiana Jones és Han Solo. Harrison Ford többször hangoztatta már, hogy amikor először hallott Han Solo szerepéről, akkor óriási hülyeségnek gondolta a filmet és a karaktert is. A véleménye az évek múlásával sem változott – olyannyira, hogy az ötödik résznél könyörgött a rendezőnek, hogy írják ki a karakterét, de a vágya végül csak a hetedik Star Wars-filmben teljesült.
Robert Pattinson – Alkonyat
Az Alkonyat Pattinsont nemzetközi szupersztárrá tette, de valószínűleg ő volt a legkevésbé lelkes rajongó. A 104 éves vámpír eljátszása talán híressé tette a színészt, viszont a mai napig nem kedvelte meg a karaktert. 2018-ban arról mesélt, hogy amikor elkezdte forgatni ezeket a filmeket, „a szellemi fejlődése megakadhatott”.
George Clooney – Batman és Robin
A színész mai napig bánja, hogy elvállalta a Batman és Robin című filmet. Beismeri, hogy ő alakította eddig a filmtörténelem legrosszabb Batmanjét. „Hadd mondjam el, hogy konkrétan úgy gondoltam, tönkretettem a franchise-t. Akkoriban azt hittem, ez a szerep segít a karrieremen, de pont az ellenkezője történt”.
Keira Knightley – A Karib-tenger kalózai
A színésznő mindig is fiús lánynak tartotta magát, de Elizabeth Swann karakterének eljátszása után egyszerre minden férfi vágyálma lett. Az első film idején mindössze 17 éves volt, és nehezen dolgozta fel a hirtelen jött sikert és hírnevet. „A karakterem mindenki vágyálma lett. Furcsa volt, hogy előtte fiús, vagány lánynak tartottak, és egyszer csak az ellenkezőjeként kezdtek tekinteni rám. Csapdában éreztem magamat. A Karib-tenger kalózai-filmek után következő szerepeim arról szóltak, hogy próbáltam kitörni ebből” – mondta a színésznő.
Sean Connery – James Bond
Sokan vélik úgy, hogy sosem lesz még egy olyan nagyszerű brit titkos ügynök, mint amilyen Sean Connery James Bondként volt. A színész összesen hét filmben alakította a 007-es ügynököt. Azonban ő maga egyáltalán nem kedvelte a titkos ügynököt. „Bond csupán egy unalmas angol rendőr, ha lecsupaszítjuk róla a filmes rajongást” – mondta egy alkalommal, míg egy másik interjúban még keményebben fogalmazott: „Mindig is utáltam azt a francos James Bondot. Legszívesebben kinyírnám”.
