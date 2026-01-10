Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Rowan Atkinson utálja Mr. Beant – Színészek, akik gyűlölik a legnépszerűbb karakterüket

Getty Images - Karwai Tang
filmszerep Mr Bean han solo Rowan Atkinson Harrison Ford
Simon Benedek
2026.01.10.
Ki ne ismerné Mr. Beant? A karakterét megformáló Rowan Atkinson sokak meglepetésére nemrég elárulta, hogy ki nem állhatja a csodabogár szerepét. A dolog azért különösen furcsa, mert a brit színész hírnevét éppen ez az alakítás alapozta meg.

Egy ikonikus szerep világhírnevet, pénzt és rajongók millióit hozhatja, de mégsem minden színész hálás ezért. Nemrég a Mr. Beant megformáló Rowan Atkinson árulta el, hogy nincs oda a legnépszerűbb szerepéért. Meglepő módon több sztár kifejezetten utálja azt az alakítást, amelynek a hírnevét köszönheti. Mutatjuk, kik azok!

Rowan Atkinson A férfi a csecsemő ellen című Netflix-sorozat premierjén.
Rowan Atkinson A férfi a csecsemő ellen című Netflix-sorozat premierjén. 
Forrás: Getty Images Europe

Hiába hoz egy-egy karakter megformálása hírnevet, a színészek nem mindig szeretik, akit eljátszanak

  • Egy ikonikus szerep óriási sikert hozhat, de hosszú távon teher is lehet. 
  • Több világsztár nyíltan elutasítja azt a karaktert, amely hírnevet hozott számára.
  • Az alábbi történetek jól mutatják, hogy a filmes siker nem mindig jár személyes elégedettséggel.

Rowan Atkinson: „Mint ember, nem szeretem Mr. Beant”

Rowan Atkinson legnépszerűbb karaktere Mr. Bean, azonban mint elmondta, nem túl nagy rajongója a szerepnek. A legendás tévés karakter az egész világon népszerű lett a 90-es években. A beszélni alig beszélő főszereplő elsősorban fizikai humorra épített, amivel éveken keresztül nevettette a rajongókat. Rowan Atkinson A férfi a csecsemő ellen című Netflix-sorozat bemutatóján árulta el, hogy nem igazán kedveli Mr. Beant: 

„Emberként nem különösebben kedvelem Mr. Beant, nem vacsoráznék vele szívesen. Karakterként viszont szerethető, mert kicsit emlékeztet arra, amilyen tízéves koromban voltam: gyerekesen önző, ugyanakkor leleményes. Azért, ha egyszer csak megjelenne a házamban, annak nem örülnék” – olvasható a Movieweb-en.

Rowan Atkinson filmjeiben sokszor játszik hasonló szerepeket, azonban Mr. Bean tényleg a legádázabb és legütődöttebb mind közül. De nem a 70 éves színész az egyetlen, aki nem kedveli a leghíresebb filmes szerepét. Mutatjuk a többieket!

Harrison Ford – Star Wars

A színészt két karakter tette híressé: Indiana Jones és Han Solo. Harrison Ford többször hangoztatta már, hogy amikor először hallott Han Solo szerepéről, akkor óriási hülyeségnek gondolta a filmet és a karaktert is. A véleménye az évek múlásával sem változott – olyannyira, hogy az ötödik résznél könyörgött a rendezőnek, hogy írják ki a karakterét, de a vágya végül csak a hetedik Star Wars-filmben teljesült. 

Robert Pattinson – Alkonyat

Az Alkonyat Pattinsont nemzetközi szupersztárrá tette, de valószínűleg ő volt a legkevésbé lelkes rajongó. A 104 éves vámpír eljátszása talán híressé tette a színészt, viszont a mai napig nem kedvelte meg a karaktert. 2018-ban arról mesélt, hogy amikor elkezdte forgatni ezeket a filmeket, „a szellemi fejlődése megakadhatott”.

George Clooney – Batman és Robin

A színész mai napig bánja, hogy elvállalta a Batman és Robin című filmet. Beismeri, hogy ő alakította eddig a filmtörténelem legrosszabb Batmanjét. „Hadd mondjam el, hogy konkrétan úgy gondoltam, tönkretettem a franchise-t. Akkoriban azt hittem, ez a szerep segít a karrieremen, de pont az ellenkezője történt”

Keira Knightley – A Karib-tenger kalózai

A színésznő mindig is fiús lánynak tartotta magát, de Elizabeth Swann karakterének eljátszása után egyszerre minden férfi vágyálma lett. Az első film idején mindössze 17 éves volt, és nehezen dolgozta fel a hirtelen jött sikert és hírnevet. „A karakterem mindenki vágyálma lett. Furcsa volt, hogy előtte fiús, vagány lánynak tartottak, és egyszer csak az ellenkezőjeként kezdtek tekinteni rám. Csapdában éreztem magamat. A Karib-tenger kalózai-filmek után következő szerepeim arról szóltak, hogy próbáltam kitörni ebből” – mondta a színésznő.

Sean Connery – James Bond

Sokan vélik úgy, hogy sosem lesz még egy olyan nagyszerű brit titkos ügynök, mint amilyen Sean Connery James Bondként volt. A színész összesen hét filmben alakította a 007-es ügynököt. Azonban ő maga egyáltalán nem kedvelte a titkos ügynököt. „Bond csupán egy unalmas angol rendőr, ha lecsupaszítjuk róla a filmes rajongást” – mondta egy alkalommal, míg egy másik interjúban még keményebben fogalmazott: „Mindig is utáltam azt a francos James Bondot. Legszívesebben kinyírnám”.

