Miért olyan nehéz szembenéznünk saját magunkkal? — Így fejleszthető az önreflexió

Sokan úgy gondolják, jól ismerik önmagukat, de a nehéz helyzetekben adott automatikus reakcióik nem éppen erről tanúskodnak. Ha valódi önreflexiót gyakorlunk, ösztönös működés helyett tudatos belső munkával képesek leszünk megérteni, mi miért történik velünk. Ez a folyamat azonban nem mindig kellemes, hiszen szembe kell néznünk olyan részeinkkel, „sötét” pontjainkkal is, amelyeket legszívesebben elrejtenénk.

Az önreflexió hiánya az ego védekező mechanizmusa

Forrás: 123.rf.com

Miért nehéz meglátni a saját hibáinkat? — Az önreflexió árnyoldala

Működésünk egyik alappillére, és az ego egészséges önvédelmi mechanizmusa a pozitív énkép: jónak és hibátlannak szeretnénk látni önmagunkat. Ez biztonságérzetet ad számunkra, védi az önbecsülésünket és segít fenntartani a belső egyensúlyunkat. Amikor azonban egy helyzetben hibázunk vagy kudarcot vallunk, az ellentmond ennek a pozitív énképnek, ezért az elme azonnal védekező mechanizmusokat aktivál.

Ilyenkor hirtelen magyarázatot keresünk a viselkedésünkre, másokat okolunk a szituációért és leggyakrabban nem vesszük észre a saját szerepünket a történetben — ez nem rosszindulat vagy másokkal szembeni kegyetlenség, hanem egónk ösztönös önvédelmi reakciója.

Vajon miért szeretjük alapvetően jónak látni magunkat?

A pozitív énkép fenntartása segít feldolgozni a kudarcokat és a kritikát. Ha azonban túl erősen ragaszkodunk ehhez a pozitív képhez, az önreflexió háttérbe szorul, ilyenkor pedig nem a valódi megoldás keresése és a megértés felé haladunk, hanem csupán az önigazolás kerül előtérbe, ami megnehezíti a valódi szellemi fejlődést.

Ezért hangzanak el gyakran olyan mondatok a szánkból, mint:

„Én mindent megtettem.”

„Nem én vagyok a hibás.”

„Ő nem ért meg engem.”

Az önreflexió nem önostorozás

Fontos különbséget tenni az önkritika és az önreflexió között. Az önreflexió célja nem az, hogy hibáztassuk magunkat, hanem hogy felismerjük és megértsük a saját működésünket.

Az egészséges önreflexióhoz vezető kérdések önmagunk felé így hangzanak:

„Miért érintett ez meg engem ennyire?”

„Vajon milyen érzelem váltotta ki belőlem ezt a reakciót?”

„Mit tanít önmagamról ez a helyzet?”