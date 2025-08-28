Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Túlzásba vitte a fogyókúrát — A csontsovány Meghan Trainor arca felismerhetetlenségig megváltozott— FOTÓ

fogyás titok Meghan Trainor énekesnő
Life.hu
2025.08.28.
Az énekesnő nem tagadja, hogy orvosi segítséget kért és fogyókúrás szerhez folyamodott, hogy elérje a vágyott súlyt, és mellplasztikai műtétet is végeztetett. Meghan Trainor azonban mostanra már ijesztően vékony, és teljesen mások a vonásai is, mint amikor a nagyközönség megismerte.

Meghan Trainor szerdán Los Angelesben, a The Paper premierjén mutatta meg az alakját, miután hajszálvékonyra fogyott és mellnagyobbító műtéten is átesett. A 31 éves énekesnő a Harmony Gold színházban megrendezett eseményen vékonyabbnak tűnt, mint valaha, az arca pedig annyira megváltozott, hogy egyáltalán nem hasonlít régi önmagára.

Meghan Trainor
Meghan Trainorra rá sem ismerni, annyira lefogyott
Forrás: Variety

Meghan Trainor szándékosan változtatta meg a külsejét, a kérdés, hogy előnyére, vagy sem?

A szerdai premieren Meghan Trainor egy fekete, mélyen dekoltált felsőben és fekete, csillogó masnis övvel párosított fehér rövidnadrágban jelent meg. Platinaszőke haját göndör kontyba tűzte, néhány tincset pedig keretként hagyott az arcába hullani. 

Áprilisban a popsztár beismerte, hogy az elmúlt évben egy divatos szemaglutid injekcióval segítette jelentős súlycsökkenését. A Grammy-díjas énekesnő külön köszönetet mondott a 2-es típusú cukorbetegség elleni gyógyszermárkának, amelyet a férje is szedett.

„Nem, nem úgy nézek ki, mint tíz évvel ezelőtt. Az utam célja az volt, hogy önmagam legegészségesebb, legerősebb változatát érjem el, az önmagam és a gyerekeim érdekében” – írta Meghan 18 millió Instagram-követőjének.

„Egy dietetikus segítségével hatalmas változásokat hajtottam végre az életmódomban, edzővel kezdtem el edzeni, és igen, a tudomány és gyógyszeres támogatás segítségével a második terhességem után sikerült. Nagyon örülök, hogy megcsináltam, mert remekül érzem magam” — nyilatkozta az énekesnő.

US singer-songwriter Meghan Trainor attends the series premere of Peacock's "The Paper" at Harmony Gold theater in Los Angeles on August 27, 2025. (Photo by VALERIE MACON / AFP)
Meghan Trainor bájos arca már a múlté
Forrás: AFP

