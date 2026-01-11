Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Megnéztük, milyen különbségek vannak regény- és a sorozatbéli karakterek között. A szolgálólány meséje szereplőit nem pont olyannak álmodta meg Margaret Atwood, mint ahogyan a filmvásznon megjelentek.

Bár a széria rajongóinak nagy bánatára 2025-ben mutatták be A szolgálólány meséje utolsó évadát, a történet körüli érdeklődés nem csillapodik: most megnéztük, milyen különbségek vannak a könyv- és a sorozatbéli karakterek között.

A szolgálólány meséje: June Osbourne is egészen másképp néz ki a regényben mint a sorozatban
A szolgálólány meséje karakterei a regényben és a sorozatban 

A történet főszereplője, June Osbourne a regényben egy magas, barna hajú harmincas nő, aki külsőre nem igazán hasonlít az egyébként zseniális Elisabeth Mossra. De még mindig jobban, mint Yvonne Strahovski Serena Joyra. Az alapműben ugyanis Fred Waterford felesége egy idős, vékony szájú, csontos, hideg tekintetű nő, aki egyetlen pillantással megfagyasztja a vért az ember ereiben. A férje sem egy jó kiállású negyvenes, hanem egy bajszos, deres halántékú ötvenes éveit taposó férfi, aki leginkább egy középkorú bankárra hasonlít. Lydia néni pedig a sorozatban megformálójával szemben egy hetvenes éveiben járó, sárgás, előre álló fogú nő, akinek mosolya minden, csak nem őszinte. Hogy miként látja a mesterséges intelligencia a könyv alapján A szolgálólány meséje karaktereit? Nézd meg a videónkban!

Az AI megmutatta, hogy néznek ki a Szolgálólány meséje szereplői a könyvekben Megnéztük, milyen különbségek vannak a könyvbéli és a sorozatbéli karakterek között. #life #ASzolgálólányMeséje #sorozat #HBO #AI #mesterésgesintelligencia

Margaret Atwood kanadai író − aki irodalmi munkásságáért több díjat is kapott − 1985-ben megjelent, A szolgálólány meséje című regénye szolgált az azonos című filmsorozat alapjául. A sorozat nem csak a karakterek megjelenítésében, de a történetvezetésben is több ponton eltért az alapműtől. Plusz érdekesség, hogy a 6. évad 9. epizódjában Taylor Swift Look What You Made Me Do című slágerének feldolgozása hallható.

