Vajon mi kell ma egy jó álláshoz? – Van két képesség, ami a diplománál is többet ér!

Shutterstock - antoniodiaz
munka diploma képesség karrier
Tóth Hédi
2026.01.11.
A munka világa gyorsabban változik, mint valaha, és ezzel együtt a munkáltatók elvárásai is. Ma már egészen más készségek kellenek ahhoz, hogy megszerezzük álmaink állását.

Egy jó állás ma már nem csak a végzettségen vagy a szakmai tapasztalaton múlik. A munkáltatók egyre inkább azt figyelik, ki mennyire tud együttműködni, alkalmazkodni és kreatívan gondolkodni. Fontos lett a kommunikáció, a problémamegoldás és az önfejlesztés iránti nyitottság. Aki mindezt hozza, jó eséllyel megtalálja a helyét bármilyen munkahelyen.

Egy jó álláshoz ma jobban kell a kreativitás és motiváltság, mint a sok diploma. A group of business professionals are gathered around a large wooden table in a modern office space. The men and women are engaged in a meeting, discussing ideas and strategies
Forrás: Shutterstock

A tehetség új mércéje

  • A diploma már nem minden: a cégek egyre kevésbé a lexikális tudást, sokkal inkább az emberi tényezőket értékelik.
  • Kíváncsiság és rugalmasság: ma ezek számítanak a karrier igazi alapköveinek.
  • Két kiemelt készség: az analitikus gondolkodás és a kreativitás számít ma a leghasznosabbnak.
  • Együttműködés, megbízhatóság, rugalmasság és alkalmazkodóképesség nélkül ma nehéz boldogulni.
  • Az AI, a big data és az automatizáció ismerete mára alapkövetelmény.
  • Az élethosszig tartó tanulás ma már túlélési stratégia, nem választás.

 

Mi kell ma egy jó álláshoz? 

Hiába a csillogó diploma és a tucatnyi szakmai tanfolyam: a cégek ma már egészen másban mérik a tehetséget. A WHC és az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány friss közös kutatása szerint a munkáltatók egyre kevésbé a lexikális tudásra, sokkal inkább az emberi tényezőkre vadásznak. Magyarán: nem az a legértékesebb dolgozó, aki mindent tud, hanem aki mer kérdezni, gondolkodik és újít. Ma már a kíváncsiság és a rugalmasság egy jó állás biztosítéka. Diploma helyett kreativitás, ez a szlogen. 

A kreatív agy a legkeresettebb 

A magyar cégek 73%-a küzd valamilyen tehetséghiánnyal, és nem, ez nem (csak) azt jelenti, hogy kevés a jó szakember. Sokkal inkább hiányzik a friss szemlélet, az önálló gondolkodás és a kreatív megoldáskeresés. A vállalatok már nem azt nézik, hány diplomát halmoztunk fel, hanem azt, hogyan reagálunk a váratlan helyzetekre. Tudunk-e új irányból ránézni egy problémára? Meg tudjuk-e látni a lehetőséget ott is, ahol mások csak az akadályt látják? 

A két szupererő, amit mindenki keres

A kutatás szerint két készség viszi ma a prímet: az analitikus gondolkodás és a kreativitás. Az előbbi segít, hogy logikusan és rendszerszinten lássunk át összetett helyzeteket, az utóbbi pedig abban, hogy merjünk új megoldásokat kitalálni. És bár ezek jól hangzanak, valójában bárki fejlesztheti őket, a kulcs a kíváncsiság, az aktív tanulás és a nyitottság.

A jövő munkahelyén a soft skill a menő

A mai gyors tempójú, digitális világban már nemcsak a tudás számít. A puha készségek, mint az együttműködés, megbízhatóság, rugalmasság és alkalmazkodóképesség váltak az új karrierfegyverekké.
A cégek olyan embereket keresnek, akik nem ijednek meg a változástól, és képesek folyamatosan tanulni. Mert aki ma megáll, az holnap lemarad.

A digitális tudás már alap 

A technológiai fejlődés nem hagy időt a pihenésre: az AI, a big data és az automatizáció ma már nem a jövő, hanem a jelen. Akár HR-esekről, akár marketingesekről, akár gyári dolgozókról van szó a digitális írástudás nélkülözhetetlen. És miközben egyes hagyományos munkakörök eltűnnek, gombamód nő a kereslet az olyan szakmák iránt, mint a mesterséges intelligencia-fejlesztő, a big data specialista vagy a fenntarthatósági tanácsadó. 

A tanulás sosem ér véget

A kutatás egyik legfontosabb üzenete: az élethosszig tartó tanulás nem opció, hanem túlélési stratégia. A jó hír, hogy a cégek is kezdenek rájönni: sokkal jobban megéri fejleszteni a meglévő dolgozókat, mint újakat keresni. Egyre több vállalat biztosít képzéseket és átképzési lehetőségeket, hogy a munkatársak lépést tarthassanak a változó világgal. 

A siker receptje

A jövő munkaerőpiacán azok lesznek előnyben, akik rugalmasak, kreatívak és kíváncsiak maradnak. A diploma persze nem elhanyagolható, de ma már nem ez nyitja a legtöbb ajtót. A valódi kulcs a tanulási vágy, az új gondolatok iránti fogékonyság és az a bizonyos belső drive, motiváció és elkötelezettség, ami arra késztet, hogy mindig kicsit jobbak legyünk, mint tegnap.

