Vajon mi kell ma egy jó álláshoz? – Van két képesség, ami a diplománál is többet ér!

Egy jó állás ma már nem csak a végzettségen vagy a szakmai tapasztalaton múlik. A munkáltatók egyre inkább azt figyelik, ki mennyire tud együttműködni, alkalmazkodni és kreatívan gondolkodni. Fontos lett a kommunikáció, a problémamegoldás és az önfejlesztés iránti nyitottság. Aki mindezt hozza, jó eséllyel megtalálja a helyét bármilyen munkahelyen.

Egy jó álláshoz ma jobban kell a kreativitás és motiváltság, mint a sok diploma.

Forrás: Shutterstock

A tehetség új mércéje A diploma már nem minden: a cégek egyre kevésbé a lexikális tudást, sokkal inkább az emberi tényezőket értékelik.

Kíváncsiság és rugalmasság: ma ezek számítanak a karrier igazi alapköveinek.

Két kiemelt készség: az analitikus gondolkodás és a kreativitás számít ma a leghasznosabbnak.

Együttműködés, megbízhatóság, rugalmasság és alkalmazkodóképesség nélkül ma nehéz boldogulni.

Az AI, a big data és az automatizáció ismerete mára alapkövetelmény.

Az élethosszig tartó tanulás ma már túlélési stratégia, nem választás.

Mi kell ma egy jó álláshoz?

Hiába a csillogó diploma és a tucatnyi szakmai tanfolyam: a cégek ma már egészen másban mérik a tehetséget. A WHC és az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány friss közös kutatása szerint a munkáltatók egyre kevésbé a lexikális tudásra, sokkal inkább az emberi tényezőkre vadásznak. Magyarán: nem az a legértékesebb dolgozó, aki mindent tud, hanem aki mer kérdezni, gondolkodik és újít. Ma már a kíváncsiság és a rugalmasság egy jó állás biztosítéka. Diploma helyett kreativitás, ez a szlogen.

A kreatív agy a legkeresettebb

A magyar cégek 73%-a küzd valamilyen tehetséghiánnyal, és nem, ez nem (csak) azt jelenti, hogy kevés a jó szakember. Sokkal inkább hiányzik a friss szemlélet, az önálló gondolkodás és a kreatív megoldáskeresés. A vállalatok már nem azt nézik, hány diplomát halmoztunk fel, hanem azt, hogyan reagálunk a váratlan helyzetekre. Tudunk-e új irányból ránézni egy problémára? Meg tudjuk-e látni a lehetőséget ott is, ahol mások csak az akadályt látják?

A két szupererő, amit mindenki keres

A kutatás szerint két készség viszi ma a prímet: az analitikus gondolkodás és a kreativitás. Az előbbi segít, hogy logikusan és rendszerszinten lássunk át összetett helyzeteket, az utóbbi pedig abban, hogy merjünk új megoldásokat kitalálni. És bár ezek jól hangzanak, valójában bárki fejlesztheti őket, a kulcs a kíváncsiság, az aktív tanulás és a nyitottság.