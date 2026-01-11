Katalin hercegné megmutatta játékos oldalát: senki nem élvezi úgy a havat, mint Vilmos herceg felesége

Amikor a téli szél átfúj a Buckingham-palota udvarán, a szigorú királyi protokoll és a merev etikett egy pillanatra háttérbe szorul. Bár ritkán látjuk őket mackóalsóban, a kékvérűek éppúgy imádják a havat, mint bárki más – sőt, némelyikük valóságos jégkirálynőként uralja a lejtőket. De vajon ki a legbátrabb a szánkón, és hova bújik a világ elől a brit királyi család, ha leesik az első hó? Így szórakozik Katalin hercegné és családja!

Katalin hercegné, a hófödte lejtők bajnoka

A brit sajtóban gyakran közölnek képeket királyi családról. Jól látható, hogy a sportolás, különösen a téli sportolás közben elkapott pillanatok azok, amik során Katalin hercegné leginkább megmutatja őszinte és játékos oldalát. Katalin hercegné, akinek nemrég volt a születésnapja, a hófödte hegyek között töltötte az újévet. Számára a szánkózás nemcsak hobbi, hanem nosztalgia is. A Middleton család már azelőtt is nagy sí- és szánkórajongó volt, hogy Katalin beházasodott volna a Windsor-házba. A bennfentesek szerint a hercegné a gyerekeivel, Györggyel, Saroltával és Lajossal is imádja a csúszkálást. A telet a királyi család Sandringhamban tölti, így, ha esik a hó, a birtok saját dombjain hódolnak a szánkózásnak. Itt nincsenek turisták, se lesifotósok, csak a végtelen skót felföld.

Külföldre mennek, ha síelni vágynak a királyi család tagjai

Nagy hegyek azonban csak külföldön vannak, így a síelés egyet jelent a svájci és francia luxusrezortokkal. Skócia időjárása túl kiszámíthatatlan a nagyívű síelésekhez, ezért a család évtizedek óta ezekre a helyekre jár:

Klosters, Svájc

Ez III. Károly király abszolút kedvence. Olyannyira törzsvendég, hogy két felvonót is elneveztek róla. Vilmos és Katalin kapcsolata is itt vált hivatalossá, amikor 2004-ben először fotózták le őket együtt a sípályán.

Courchevel, Franciaország

Vilmos és Katalin ide vitték először síelni a gyerekeiket (Györgyöt és Saroltát). Ez a szupergazdagok hóval borított játszótere, ahol a diszkréció és a luxus garantált.