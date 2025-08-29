Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Kim Kardashian ismét meghökkentette rajongóit – senki sem értette, miért ilyen ruhát választott. A 44 éves realitysztár a Diane von Furstenberg-díjátadón jelent meg Velencében, ahol egy Maison Margiela-estélyiben lépett a fotósok elé.

Kim Kardashian szettje első pillantásra elegánsnak tűnhetett, a részleteket alaposabban szemügyre véve azonban sokak számára inkább bizarr volt. Az estélyi felsőrésze tulajdonképpen nem mást, mint egy magasnyakú body meghosszabbított ujjakkal.

Kim Kardashian a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon
Kim Kardashian a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon
Kim Kardashian ruhája nem WC-kompatibilis

A rajongók azonnal kiszúrták, mennyire bizarr a ruha ülepmegoldása: kifejezetten kénylemetlennek ítélték. Több kommentelő feltette a kérdést, hogyan lehet ebben egyáltalán mosdóba menni? Volt, aki azt írta, a szett inkább hasonlított egy sci-fi jelmezére, mint egy vörös szőnyegre szánt kreációra: „Olyan, mintha egy Star Trek-epizódból lépett volna elő”. Mások egyszerűen „bizarrnak” és „kínosnak” nevezték Kim Kardashian választását, nem gondolják, hogy a velencei filmfesztiválra való. 

