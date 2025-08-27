6 híresség, aki királyi családtaggal kavart – És nem, Meghan Markle nincs a listán

Amikor egy királyi sarj és híresség párkapcsolatba lép, olyan, mintha egy sorozat kényelmetlen crossover epizódját látnánk. Pedig nem példa nélküli, hogy egy híresség egy uralkodócsalád tagjával bonyolódik szerelmi történetbe, melyet alábbi listánk is remekül bizonyít.

Ez az 5 híresség királyi családtaggal randizgatott

1. Adriana Lima

Ugyan a csodaszép modell ma már boldog házasságban él, kevesen tudják, hogy három évig Wenzeslas liechtensteini herceg barátnője volt. 2003 és 2006 között alkottak egy párt, a playboy életmódot folytató herceg pedig korábban Palvin Barbarát is megkörnyékezte.

2. Sophie Winkleman

Nem Meghan Markle volt az egyetlen színésznő, aki beházasodott a brit királyi családba. Magyarországon leginkább a Két pasi meg egy kicsiből ismert Sophie Winkleman 2009-ben mondta ki a boldogító igent Lord Frederick Windsornak, aki nem más, mint Mihály kenti herceg fia és III. Károly unokatestvére. A házaspár viszonylag csendes életet folytat és két gyerek büszke szülei.

3. Gwyneth Platrow

Na jó, ez csak pletyka, ráadásul maga a színésznő cáfolta meg a híresztelést, de a poén kedvéért mégis betesszük. Andrew Morton – Akinek többek között a Diana igaz története c. botránykönyvet is köszönhetjük – szerint Gwyneth Paltrow és az akkor még „csak” trónörökös VI. Fülöp között több, volt mint barátság.

Gwyneth Paltrow és VI. Fülöp spanyol király

A spanyol király végül Letícia királyné mellett találta meg a boldogságot, aki hazájában híres tévés újságíró volt.

4. Rita Hayworth

A legendás hollywoodi színésznő Rita Hayworth négy évre parkolópályára tette karrierjét amikor 1949-ben házasságot kötött Ali Khan herceggel, aki egy iráni dinasztia leszármazottja. A szerelmi történet és házasság végül 1953-as válásukkal ért véget melynek oka lányuk neveltetése közötti nézeteltérés volt, de a hírek szerint a herceg egy másik színésznővel, Joan Fontainnel is összeszűrte a levet.

5. Naomi Campbell

A brit szupermodell, Naomi Campbell és Rainier monacói herceg a kétezres években rövid ideig egy párt alkotott, melyet paparazzi képek garmadája is bizonyít. Hogy a kapcsolat mennyire volt komoly, talán soha nem tudjuk meg, de annyi bizonyos, hogy jó viszonyban váltak el, mivel a modell a herceg 2011-es esküvőjére is hivatalos volt.