6 híresség, aki királyi családtaggal kavart – És nem, Meghan Markle nincs a listán

Getty Images - Bettmann
herceg híresség sztár
Bába Dorottya
2025.08.27.
A legtöbb hercegné akkor tesz szert hírnévre, amikor egy illusztris királyi családba házasodik. Vannak hírességek, akik már azelőtt híresek voltak, hogy királyi randipartnerük lett volna.

Amikor egy királyi sarj és híresség párkapcsolatba lép, olyan, mintha egy sorozat kényelmetlen crossover epizódját látnánk. Pedig nem példa nélküli, hogy egy híresség egy uralkodócsalád tagjával bonyolódik szerelmi történetbe, melyet alábbi listánk is remekül bizonyít.

Hírességek királyi randikon
Nem Naomi Campbell volt az egyetlen híresség, aki királyi családtaggal kavart.
Forrás: Getty Images / Sygma

Ez az 5 híresség királyi családtaggal randizgatott

1. Adriana Lima

Ugyan a csodaszép modell ma már boldog házasságban él, kevesen tudják, hogy három évig Wenzeslas liechtensteini herceg barátnője volt. 2003 és 2006 között alkottak egy párt, a playboy életmódot folytató herceg pedig korábban Palvin Barbarát is megkörnyékezte.

Hírességek királyi randipartnerrel: Adriana Lima
Adriana Lima és Wenezslaus herceg
Forrás: Getty Images

2. Sophie Winkleman

Nem Meghan Markle volt az egyetlen színésznő, aki beházasodott a brit királyi családba. Magyarországon leginkább a Két pasi meg egy kicsiből ismert Sophie Winkleman 2009-ben mondta ki a boldogító igent Lord Frederick Windsornak, aki nem más, mint Mihály kenti herceg fia és III. Károly unokatestvére. A házaspár viszonylag csendes életet folytat és két gyerek büszke szülei.

Hírességek királyi randipartnerrel: Sophie Winkleman
Sophie Winkleman és Lord Frederick Windsor
Forrás: Northfoto

3. Gwyneth Platrow

Na jó, ez csak pletyka, ráadásul maga a színésznő cáfolta meg a híresztelést, de a poén kedvéért mégis betesszük. Andrew Morton – Akinek többek között a Diana igaz története c. botránykönyvet is köszönhetjük – szerint Gwyneth Paltrow és az akkor még „csak” trónörökös VI. Fülöp között több, volt mint barátság.

Hírességek királyi randipartnerrel: Gwyneth Paltrow
Gwyneth Paltrow és VI. Fülöp spanyol király

A spanyol király végül Letícia királyné mellett találta meg a boldogságot, aki hazájában híres tévés újságíró volt.

4. Rita Hayworth

A legendás hollywoodi színésznő Rita Hayworth négy évre parkolópályára tette karrierjét amikor 1949-ben házasságot kötött Ali Khan herceggel, aki egy iráni dinasztia leszármazottja. A szerelmi történet és házasság végül 1953-as válásukkal ért véget melynek oka lányuk neveltetése közötti nézeteltérés volt, de a hírek szerint a herceg egy másik színésznővel, Joan Fontainnel is összeszűrte a levet.

Hírességek királyi randipartnerrel: Rita Hayworth
Rita Hayworth és Ali Khan herceg
Forrás: Getty Images

5. Naomi Campbell

A brit szupermodell, Naomi Campbell és Rainier monacói herceg a kétezres években rövid ideig egy párt alkotott, melyet paparazzi képek garmadája is bizonyít. Hogy a kapcsolat mennyire volt komoly, talán soha nem tudjuk meg, de annyi bizonyos, hogy jó viszonyban váltak el, mivel a modell a herceg 2011-es esküvőjére is hivatalos volt.

Hírességek királyi randipartnerrel: Naomi Campbell
Naomi Campbell és Alber monacói herceg
Forrás: Getty Images

Mondjuk rövidebb volna összeszedni azoknak a nevét, akikkel Albert herceget nem hozták hírbe.

6. Grace Kelly

Nem hiányozhat a listáról Hollywood ikonja, Grace Kelly sem, aki 10 film és egy Oscar-díj után a forgatókönyvet tiarára cserélte, amikor 1956-ban feleségül ment Albert monacói herceghez. Az anyagi gondokkal küzdő hercegségnek jól jött egy világsztár hercegné, aki nemcsak a filmvásznon, de uralkodónéként is remekül helytállt, a hercegi párnak pedig három gyereke született.

Hírességek királyi randipartnerrel: Grace Kely
Grace Kelly és Rainier monacói herceg
Forrás: Getty Images

