Aszalt Voldemort a vásznon: megérkezett a 28 évvel később előzetese, a Csonttemplom

Kevés olyan film van a modern horror történetében, amely akkora nyomot hagyott, mint a 28 nappal később és annak folytatásai. A London üres utcáin száguldó zombik képei szó szerint beleégtek a popkultúrába, és Danny Boyle 2002-es mesterműve óta a műfaj sosem volt ugyanolyan. Most, több mint két évtizeddel később itt a nagy visszatérés: megérkezett a 28 évvel később: A csonttemplom első előzetese, és már most egyértelmű, hogy a rajongókra nem holmi langyos zombis nosztalgia, hanem egy hideglelős, vérben és csontban úszó rémálom vár.
A film az idén bemutatott 28 évvel később közvetlen folytatása, amely újraindította a szériát és modern köntösbe csomagolta a klasszikus zombihorrort.
A történet most tovább sötétedik. A járvány utáni világban nemcsak a fertőzöttek jelentik a veszélyt, hanem az emberek is, akik kétségbeesetten próbálnak rendet - vagy éppen káoszt - teremteni.
Az előzetes képei egyszerre gyönyörűek és hátborzongatóak. Katedrálissá formált csontok, falakra erősített koponyák, és egy templom, ahol minden szentély az elmúlásnak hódol. Itt bontakozik ki a film fő szála, amely a túlélés mellett a hit, a megszállottság és a közösség árnyoldalait boncolgatja.
Az előzetes legnagyobb meglepetése kétségkívül Ralph Fiennes. A színész - akit a nagyvilágban Voldemortként ismernek a Harry Potter filmekből - most egészen más, mégis ismerős oldalát mutatja. Dr. Ian Kelsonként egy apokalipszis utáni „pap-gyógyítóvá” válik, akinek templomát nem arany és márvány, hanem csont és vér díszíti.
Fiennes átalakulása teljesen ledöbbentette a rajongókat - írja a People magazin.
Beesett arccal, szürke bőrrel és szinte mumifikálódott testtel jelenik meg, mintha maga a halál lenne az orvos. A rajongók már most „aszalt Voldemortnak” nevezték el az interneten, és nem véletlenül, a karakter egyszerre idézi meg a gonosz varázslót és egy új, félelmetes vezetőt, aki a halálban látja a megváltást.
A színészről ismert, hogy teljes erőbedobással készül minden szerepére, és a források szerint a forgatáson is hónapokig speciális diétán és több száz fizikai tréningen volt, hogy elérje a kísérteties, szinte emberfeletti kinézetet.
A 28 évvel később univerzumát újra Alex Garland írta, aki az eredeti filmek forgatókönyvét is jegyezte, míg a rendezést Nia DaCosta vállalta, aki korábban a Kampókéz modern verziójával bizonyította horrorérzékét. Danny Boyle és Garland most producerekként tértek vissza, míg Cillian Murphy - az első film főszereplője - executive producerként felügyelte a munkát.
Érdekesség, hogy a Csonttemplom forgatása részben párhuzamosan zajlott a 28 évvel később első részenek készítésével, így a két film szinte egymás tükörképeként született. Ez ritka húzás Hollywoodban, de így a történet szorosabb és következetesebb lehetett.
A trailer alapján a Csonttemplom sokkal nyomasztóbb és művészibb, mint a tipikus zombihorrorok. Nem a jump scare-ekre épít, hanem a vizuális sokkra: csontból épült oltárok, suttogó tömegek, és Ralph Fiennes árnyékba burkolt alakja már önmagában hátborzongató. Ez a film valószínűleg nem a könnyed popcorn-horror vonalat képviseli, hanem egy sötét, gondolatébresztő történetet ígér, amely legalább annyira szól az emberi természet széteséséről, mint a vérengző fertőzöttekről.
Hogy kasszasiker lesz-e? A 28 nappal később rajongói tömegesen rohannak majd a mozikba, de ez a sötét, művészi tónus inkább a horrorínyenceknek kedvez, nem feltétlenül a tömegeknek. Egy biztos: a Csonttemplom nem langyos folytatás lesz, hanem vagy új kultfilm születik, vagy egy olyan rémálom, amitől még a legbátrabb nézők is lesütik a szemüket.
A 28 évvel később: A csonttemplom bemutatója 2026. január 16-án lesz.
