Aszalt Voldemort a vásznon: megérkezett a 28 évvel később előzetese, a Csonttemplom

Kevés olyan film van a modern horror történetében, amely akkora nyomot hagyott, mint a 28 nappal később és annak folytatásai. A London üres utcáin száguldó zombik képei szó szerint beleégtek a popkultúrába, és Danny Boyle 2002-es mesterműve óta a műfaj sosem volt ugyanolyan. Most, több mint két évtizeddel később itt a nagy visszatérés: megérkezett a 28 évvel később: A csonttemplom első előzetese, és már most egyértelmű, hogy a rajongókra nem holmi langyos zombis nosztalgia, hanem egy hideglelős, vérben és csontban úszó rémálom vár.

Ralph Fiennes hatalmas alakítást ígér a 28 évvel később: Csonttemplom zombihorrorban.

Forrás: YouTube / Sony Pictures Entertainment / 28 YEARS LATER: THE BONE TEMPLE - Official Trailer

A posztapokalipszis új korszaka: itt az új 28 évvel később előzetese

A film az idén bemutatott 28 évvel később közvetlen folytatása, amely újraindította a szériát és modern köntösbe csomagolta a klasszikus zombihorrort.

A történet most tovább sötétedik. A járvány utáni világban nemcsak a fertőzöttek jelentik a veszélyt, hanem az emberek is, akik kétségbeesetten próbálnak rendet - vagy éppen káoszt - teremteni.

Az előzetes képei egyszerre gyönyörűek és hátborzongatóak. Katedrálissá formált csontok, falakra erősített koponyák, és egy templom, ahol minden szentély az elmúlásnak hódol. Itt bontakozik ki a film fő szála, amely a túlélés mellett a hit, a megszállottság és a közösség árnyoldalait boncolgatja.

Ralph Fiennes – Az „aszalt Voldemort”

Az előzetes legnagyobb meglepetése kétségkívül Ralph Fiennes. A színész - akit a nagyvilágban Voldemortként ismernek a Harry Potter filmekből - most egészen más, mégis ismerős oldalát mutatja. Dr. Ian Kelsonként egy apokalipszis utáni „pap-gyógyítóvá” válik, akinek templomát nem arany és márvány, hanem csont és vér díszíti.

Fiennes átalakulása teljesen ledöbbentette a rajongókat - írja a People magazin.

Beesett arccal, szürke bőrrel és szinte mumifikálódott testtel jelenik meg, mintha maga a halál lenne az orvos. A rajongók már most „aszalt Voldemortnak” nevezték el az interneten, és nem véletlenül, a karakter egyszerre idézi meg a gonosz varázslót és egy új, félelmetes vezetőt, aki a halálban látja a megváltást.

A színészről ismert, hogy teljes erőbedobással készül minden szerepére, és a források szerint a forgatáson is hónapokig speciális diétán és több száz fizikai tréningen volt, hogy elérje a kísérteties, szinte emberfeletti kinézetet.