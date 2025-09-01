Hány órán át tart a leghosszabb film? 8 őrült filmes rekord a mozi történetéből

A mozi évszázados története során számos érdekes és hajmeresztő rekord született. Olykor nem csupán a mozivásznon, de azon kívül is elképesztő teljesítményt nyújt egy-egy mű. Összeszedtük a a leghihetetlenebb filmes rekordokat, melyeket magunk is alig hiszünk el.

A Gandhi című filmben hivatalos világrekordot állítottak fel.

Forrás: Hulton Archive

8 filmes rekord, mely minket is lázban tart

1. A legjobban megtérülő film: Parajelenségek (2007)

Egy film forgatását a kreativitáson túl a kassza csengésének édes éneke is motiválja. A film történetében eddig a Parajelenségek című horror térült meg jobban, mely 15 000 dolláros gyártási költségét 193 millió dolláros (101 milliárd forint) bevétellel hálálta meg, ami 12 000%-os profitot jelent.

2. A legnagyobb filmes bukás: John Carter (2007)

Noha messze nem ez a legkisebb bevételt hozó film, pénzügyi szempontból a John Carter című Disney sci-fi jelentette a legnagyobb bukást, mely 200 millió dollár (95 milliárd forint) veszteséget hozott a stúdiónak és egy ígéretes franchiset is elkaszált. A közönség és a szakma állítólag a semmitmondó cím és a hiányos történetmesélés miatt sorolta be a valaha volt legrosszabb alkotások közé. Pedig papíron minden jó ötletnek tűnt, melyről 300 milliós költségvetése is tanúskodik!

3. A legtöbbször újraforgatott jelenet dialógussal: A ragyogás (1980)

Stanley Kubrick hírhedten maximalista, melyről A ragyogás színészei is tudnának mesélni: azt a jelenetet, amikor Danny Torrance és Dick Harrowan beszélgetnek nem kevesebb, mint 148 alkalommal vették újra. Még rémisztőbb belegondolni, hogy egy gyerekszínész, az akkor még csak nyolc éves Danny Lloyd is szerepelt a jelenetben.

4. Legtöbb statiszta egy filmben: Gandhi (1982)

A régi hollywoodi filmek varázsához sokat hozzátettek a tömegjelenetek, ahol statiszták sokasága tette élővé a filmvásznat. A legtöbb filmes statiszta az 1982-es Gandhi című életrajzi filmben volt, ahol az indiai vezető temetési jelenetében mintegy 300 000 háttérszereplő jelenik meg.

5. A leghosszabb forgatási idő: A szél másik oldala (2018)

Egy elhúzódó forgatás jelentősen kitolhatja egy mozi premierjét, melyben A szél másik oldala az abszolút csúcstartó. Író-rendezője a legendás Orson Welles volt, a film munkálatai még 1970-ben kezdődtek, de az évtizedekig tartó utómunka és az egyeztetési gondok miatt végül csak 2018-ban került bemutatásra, mely bárhogyan is számoljuk, 48 év.