Hány órán át tart a leghosszabb film? 8 őrült filmes rekord a mozi történetéből

Bettmann - Bettmann
film mozi rekord
Bába Dorottya
2025.09.01.
Statiszták százezrei, több, mint 100 alkalommal felvett jelenet, évtizedekig tartó forgatás. A mozi története során elképesztő filmes rekordok születtek, melyből most hoztunk neked egy csokorra valót.

A mozi évszázados története során számos érdekes és hajmeresztő rekord született. Olykor nem csupán a mozivásznon, de azon kívül is elképesztő teljesítményt nyújt egy-egy mű. Összeszedtük a a leghihetetlenebb filmes rekordokat, melyeket magunk is alig hiszünk el.

Actor Ben Kinsley playing the role of Mohandas K Gandhi on set during the filming of the movie 'Gandhi', New Delhi, India, December 1980. (Photo by Sondeep Shankar/Getty Images)
A Gandhi című filmben hivatalos világrekordot állítottak fel.
Forrás: Hulton Archive

8 filmes rekord, mely minket is lázban tart

1. A legjobban megtérülő film: Parajelenségek (2007)

Egy film forgatását a kreativitáson túl a kassza csengésének édes éneke is motiválja. A film történetében eddig a Parajelenségek című horror térült meg jobban, mely 15 000 dolláros gyártási költségét 193 millió dolláros (101 milliárd forint) bevétellel hálálta meg, ami 12 000%-os profitot jelent.

2. A legnagyobb filmes bukás: John Carter (2007)

Noha messze nem ez a legkisebb bevételt hozó film, pénzügyi szempontból a John Carter című Disney sci-fi jelentette a legnagyobb bukást, mely 200 millió dollár (95 milliárd forint) veszteséget hozott a stúdiónak és egy ígéretes franchiset is elkaszált. A közönség és a szakma állítólag a semmitmondó cím és a hiányos történetmesélés miatt sorolta be a valaha volt legrosszabb alkotások közé. Pedig papíron minden jó ötletnek tűnt, melyről 300 milliós költségvetése is tanúskodik!

3. A legtöbbször újraforgatott jelenet dialógussal: A ragyogás (1980)

Stanley Kubrick hírhedten maximalista, melyről A ragyogás színészei is tudnának mesélni: azt a jelenetet, amikor Danny Torrance és Dick Harrowan beszélgetnek nem kevesebb, mint 148 alkalommal vették újra. Még rémisztőbb belegondolni, hogy egy gyerekszínész, az akkor még csak nyolc éves Danny Lloyd is szerepelt a jelenetben.

4. Legtöbb statiszta egy filmben: Gandhi (1982)

A régi hollywoodi filmek varázsához sokat hozzátettek a tömegjelenetek, ahol statiszták sokasága tette élővé a filmvásznat. A legtöbb filmes statiszta az 1982-es Gandhi című életrajzi filmben volt, ahol az indiai vezető temetési jelenetében mintegy 300 000 háttérszereplő jelenik meg.

5. A leghosszabb forgatási idő: A szél másik oldala (2018)

Egy elhúzódó forgatás jelentősen kitolhatja egy mozi premierjét, melyben A szél másik oldala az abszolút csúcstartó. Író-rendezője a legendás Orson Welles volt, a film munkálatai még 1970-ben kezdődtek, de az évtizedekig tartó utómunka és az egyeztetési gondok miatt végül csak 2018-ban került bemutatásra, mely bárhogyan is számoljuk, 48 év.

6. A legnehezebb filmes jelmez: Marie Antoinette (1938)

A forgatások a színészek számára sokszor nem csak lelki, hanem kemény fizikai kihívást jelentenek. Az utóbbiban pedig egy kosztümös film tartja a rekordot, és a Marie Antoinette-t alakító Norma Shearer színésznőt egyáltalán nem irigyeljük. Az 1938-ban bemutatott alkotásban a francia királyné karakterének egyik jelmeze ugyanis pár deka híján 50 kilót nyomott, melyet a mintegy 457 méter ruhaanyag, abroncs és alsószoknya tett ki.

7. A leghosszabb egyben felvett jelenet: Orosz bárka – Russian Ark (2002)

A leghosszabb egy jelenetben felvett film valójában csak az ügyes vágásnak köszönhető. Azonban a 96 perces orosz történelmi dráma, az Orosz bárka (Russian Ark) teljes egészében egyszerre lett felvéve, egyetlen jelenetből áll. Ez nem csak az operatőr, de a rendező szempontjából is igen nagy bravúrnak számít.

8. Film a leghosszabb menetidővel: Logistics (2012)

A Logistics (Logisztika) című futó svéd kísérleti film valós időben fut, fordított kronológiát követő mozi egy lépésszámláló útját kíséri végig a gyártósortól egészen az üzletig. Nem tartja tiszteletben a néző idejét a maga 51 420 perces játékidejével, mely több, mint 36 nap. Végig nézni is különösen nagy logisztikai műveletet igényelhet.

Titkok, kiszivárgott forgatókönyv és rekordbevétel: a Fegyverek az a horror, amire régóta vártunk

Vannak filmek, amik már az előzetesben ellövik az összes puskaport, és valljuk be manapság ez egyre többször fordul elő. Viszont a Fegyverek nem ilyen sőt, a java csak a vásznon jön.

Kim Cattrall 69 éves lett: ezért volt ő a tökéletes Samantha Jones

Ezt gondolja Kim Cattrall Samantha Jones-ról!

Tudtad, hogy az Addams Familyt egy valódi családról mintázták? Ők voltak az igazi galádok

Wednesday és sötét pereputtya groteszk, mégis szerethető. A gót, fekete humort talicskával szállító Addams Family azonban nem a puszta képzelet szüleménye, egy valódi családról mintázták.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
