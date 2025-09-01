Hány órán át tart a leghosszabb film? 8 őrült filmes rekord a mozi történetéből

A mozi évszázados története során számos érdekes és hajmeresztő rekord született. Olykor nem csupán a mozivásznon, de azon kívül is elképesztő teljesítményt nyújt egy-egy mű. Összeszedtük a a leghihetetlenebb filmes rekordokat, melyeket magunk is alig hiszünk el.
Egy film forgatását a kreativitáson túl a kassza csengésének édes éneke is motiválja. A film történetében eddig a Parajelenségek című horror térült meg jobban, mely 15 000 dolláros gyártási költségét 193 millió dolláros (101 milliárd forint) bevétellel hálálta meg, ami 12 000%-os profitot jelent.
Noha messze nem ez a legkisebb bevételt hozó film, pénzügyi szempontból a John Carter című Disney sci-fi jelentette a legnagyobb bukást, mely 200 millió dollár (95 milliárd forint) veszteséget hozott a stúdiónak és egy ígéretes franchiset is elkaszált. A közönség és a szakma állítólag a semmitmondó cím és a hiányos történetmesélés miatt sorolta be a valaha volt legrosszabb alkotások közé. Pedig papíron minden jó ötletnek tűnt, melyről 300 milliós költségvetése is tanúskodik!
Stanley Kubrick hírhedten maximalista, melyről A ragyogás színészei is tudnának mesélni: azt a jelenetet, amikor Danny Torrance és Dick Harrowan beszélgetnek nem kevesebb, mint 148 alkalommal vették újra. Még rémisztőbb belegondolni, hogy egy gyerekszínész, az akkor még csak nyolc éves Danny Lloyd is szerepelt a jelenetben.
A régi hollywoodi filmek varázsához sokat hozzátettek a tömegjelenetek, ahol statiszták sokasága tette élővé a filmvásznat. A legtöbb filmes statiszta az 1982-es Gandhi című életrajzi filmben volt, ahol az indiai vezető temetési jelenetében mintegy 300 000 háttérszereplő jelenik meg.
Egy elhúzódó forgatás jelentősen kitolhatja egy mozi premierjét, melyben A szél másik oldala az abszolút csúcstartó. Író-rendezője a legendás Orson Welles volt, a film munkálatai még 1970-ben kezdődtek, de az évtizedekig tartó utómunka és az egyeztetési gondok miatt végül csak 2018-ban került bemutatásra, mely bárhogyan is számoljuk, 48 év.
A forgatások a színészek számára sokszor nem csak lelki, hanem kemény fizikai kihívást jelentenek. Az utóbbiban pedig egy kosztümös film tartja a rekordot, és a Marie Antoinette-t alakító Norma Shearer színésznőt egyáltalán nem irigyeljük. Az 1938-ban bemutatott alkotásban a francia királyné karakterének egyik jelmeze ugyanis pár deka híján 50 kilót nyomott, melyet a mintegy 457 méter ruhaanyag, abroncs és alsószoknya tett ki.
A leghosszabb egy jelenetben felvett film valójában csak az ügyes vágásnak köszönhető. Azonban a 96 perces orosz történelmi dráma, az Orosz bárka (Russian Ark) teljes egészében egyszerre lett felvéve, egyetlen jelenetből áll. Ez nem csak az operatőr, de a rendező szempontjából is igen nagy bravúrnak számít.
A Logistics (Logisztika) című futó svéd kísérleti film valós időben fut, fordított kronológiát követő mozi egy lépésszámláló útját kíséri végig a gyártósortól egészen az üzletig. Nem tartja tiszteletben a néző idejét a maga 51 420 perces játékidejével, mely több, mint 36 nap. Végig nézni is különösen nagy logisztikai műveletet igényelhet.
