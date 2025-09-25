Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A kórházból posztolt az Ázsia Expressz sztárja: Barbinek Paula balesetet szenvedett - fotó!

Komáromi Bence
2025.09.25.
Az Ázsia expressz sztárja nyakrögzítős fotót posztolt az Instagram-oldalán. Jelenlegi információink szerint Barbinek Paula balesetet szenvedett, ami miatt kórházba kellett őt szállítani.

Ijesztő hírek érkeztek az Ázsia Expressz hatodik évadának szereplőjéről: hétfőn délelőtt Tallós Rita lánya egy mentőautóból posztolt, később pedig egy nyakmerevítős képet is feltöltött magáról a 24 óráig elérhető Instagram-sztorijába. Barbinek Paula balesete az Attila úton történt, ezért a mentőszolgálat munkatársai a János Kórházba szállították a sérült hölgyet, és az őt kísérő édesanyját. A Borsnak sikerült telefonon utolérnie Tallós Ritát, aki elárulta, hogy mi történt a lányával.

Barbinek Paula balesete a vizes út miatt történt

A lap megtudta, hogy Paula éppen motoron utazott, amikor egyszer csak a vizes úton elcsúszott, és erősen megütötte magát az aszfalton.

Valóban igaz a hír, Paula motorral megcsúszott a vizes úton, és elesett, de szerencsére nincs nagy baj. A térdét fájlalja, ezért jobbnak láttuk, ha mentőt hívunk, ami be is hozott minket a János Kórházba, de egyelőre mi sem tudunk többet. Szerencsére nincs ok aggodalomra, valószínűleg nem történt komoly sérülés.

 - nyilatkozta az aggódó édesanya a lapnak. Korábban a Life beszámolt róla, hogy néhány évvel ezelőtt Tallós Rita is motorbalesetet szenvedett, neki akkor hónapokig tartott a felépülés a szegycsont törésből. Úgy látszik, hogy a motorsport családi hagyomány az anya-lánya párosnál. 

