44 éves Beyoncé: így lett a houstoni kislányból a világ királynője

44 év – még ennél is kevesebb kellett Beyoncénak ahhoz, hogy a világ egyik legbefolyásosabb nőjévé váljon.
Ha valamiben egyetérthetünk az az, hogy kevés olyan női előadó van a világon, aki akkora hatással van a popkultúrára, mint Beyoncé Giselle Knowles-Carter. Pedig az énekesnő, dalszerző, producer, színésznő és üzletasszony hosszú utat járt be: a houstoni kislányból világsztár lett, aki évtizedek óta stabilan uralja a színpadot és akinek a neve mára egyet jelent a tehetséggel, a kitartással és az erővel.
Beyoncé pályafutása során többször is újradefiniálta magát énekesnőként, miközben hatalmas rajongótáborát világszerte folyamatosan inspirálta: hiszen a ma 44 éves istenadta tehetség egyszerre, anya, üzletasszony, művész és egy igazi ikon, aki bármikor képes újat mutatni.
Most összegyűjtöttünk róla 10 érdekességet, amelyek tökéletesen megmutatják, miért ő marad örökké a pop egyik legfényesebb csillaga.
Biztosak vagyunk benne, hogy már a megszületése percétől kezdve egyértelmű volt, hogy Beyoncé élete különleges lesz, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy mindössze 7 évesen megnyerte az első tehetségkutatóját, amit aztán számos más énekverseny követett.
A 90-es évek végén a Destiny’s Child nevű lánycsapat frontembereként vált világhírűvé, amit máig a poptörténelem legsikeresebb lánybandájaként tartanak számon. Az együttes több, mint 60 millió lemezt adott el világszerte az évek során.
Bár amikor kiderült, hogy Beyoncé szólókarrierbe kezd, a rajongók meglehetősen szkeptikusan fogadták a hírt, de az idő nem őket igazolta: már az első szólóalbuma 5 Grammy-díjat hozott neki, azóta pedig szinte mindegyik kiadott lemezével történelmet írt.
2023-ban minden idők legtöbb Grammy-díjjal kitüntettet előadója lett a maga 32 darab trófeájával, ami egészen elképesztő szám a zeneiparban.
Beyoncé karrierje során rendszeresen áll ki a nők egyenjogúságáért: a Flawless című dalában például feminista írónő, Chimamanda Ngozi Adichie szavait idézte, amivel világszerte fontos beszélgetéseket indított el a női szerepekről.
A klipjei után őszintén szólva egyáltalán nem csodálkozunk, hogy színésznőként is tökéletesen megállja a helyét, amit az Austin Powers: Aranyszerszám című vígjátékban és az Oroszlánkirály szinkronhangjaként is bizonyított.
2019-ben debütált a Netflixen a Homecoming című koncertfilmje, ami a Coachella-fellépésének kulisszatitkait tárja fel. A filmet Emmy-díjra is jelölték és a kritikusok szuperlatívuszokban beszéltek róla.
Beyoncé férje 2008 óta a rapper Jay-Z, akitől három gyereke is született. Bár kapcsolatuk sok mindenen keresztülment, máig az egyik legerősebb házasság a zeneiparban.
Beyoncé mindig is büszke volt arra, hogy nagycsaládos édesanya: legidősebb gyermeke, Blue Ivy 2012-ben született meg, 2017-ben jöttek a világra az ikrek, Rumi és Sir. Úgy tűnik, a gyerekek is örökölték szüleik tehetségét, ugyanis mostanában egyre többször állnak színpadra híres édesanyjuk mellett.
Nem csak a szórakoztatóiparban nőtte ki magát: saját divatmárkája, az Ivy Park évek óta sikeresen fut és a Forbes-listán is milliárdosként szerepel.
