44 éves Beyoncé: így lett a houstoni kislányból a világ királynője

44 év – még ennél is kevesebb kellett Beyoncénak ahhoz, hogy a világ egyik legbefolyásosabb nőjévé váljon.

Beyoncé, az univerzum istennője.

10 érdekesség, amit nem tudtál Beyoncéról

Ha valamiben egyetérthetünk az az, hogy kevés olyan női előadó van a világon, aki akkora hatással van a popkultúrára, mint Beyoncé Giselle Knowles-Carter. Pedig az énekesnő, dalszerző, producer, színésznő és üzletasszony hosszú utat járt be: a houstoni kislányból világsztár lett, aki évtizedek óta stabilan uralja a színpadot és akinek a neve mára egyet jelent a tehetséggel, a kitartással és az erővel.

Beyoncé pályafutása során többször is újradefiniálta magát énekesnőként, miközben hatalmas rajongótáborát világszerte folyamatosan inspirálta: hiszen a ma 44 éves istenadta tehetség egyszerre, anya, üzletasszony, művész és egy igazi ikon, aki bármikor képes újat mutatni.

Most összegyűjtöttünk róla 10 érdekességet, amelyek tökéletesen megmutatják, miért ő marad örökké a pop egyik legfényesebb csillaga.

1. Korai kezdetek

Biztosak vagyunk benne, hogy már a megszületése percétől kezdve egyértelmű volt, hogy Beyoncé élete különleges lesz, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy mindössze 7 évesen megnyerte az első tehetségkutatóját, amit aztán számos más énekverseny követett.

2. Virágzó együttműködés

Beyoncé a Destiny's Child nevű formációval vált ismertté.

A 90-es évek végén a Destiny’s Child nevű lánycsapat frontembereként vált világhírűvé, amit máig a poptörténelem legsikeresebb lánybandájaként tartanak számon. Az együttes több, mint 60 millió lemezt adott el világszerte az évek során.

3. Szólókarrier

Bár amikor kiderült, hogy Beyoncé szólókarrierbe kezd, a rajongók meglehetősen szkeptikusan fogadták a hírt, de az idő nem őket igazolta: már az első szólóalbuma 5 Grammy-díjat hozott neki, azóta pedig szinte mindegyik kiadott lemezével történelmet írt.

4. Rekorder

Beyoncé jelenleg Grammy-rekorder is.

2023-ban minden idők legtöbb Grammy-díjjal kitüntettet előadója lett a maga 32 darab trófeájával, ami egészen elképesztő szám a zeneiparban.

5. Feminista ikon

Beyoncé karrierje során rendszeresen áll ki a nők egyenjogúságáért: a Flawless című dalában például feminista írónő, Chimamanda Ngozi Adichie szavait idézte, amivel világszerte fontos beszélgetéseket indított el a női szerepekről.