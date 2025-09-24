Ez lehet Claudia Cardinale egyik utolsó fotója

Ahogy megírtuk, meghalt Claudia Cardinale. A tunéziai születésű színésznő olyan nagy nevekkel forgatott, mint Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil és Sergio Leone.
Claudia Cardinalénak két gyermeke született: Claudia Squitieri, Patrick Cristaldi. Lánya, Claudia 2024-ben a következő fotót tette közzé édesanyjával és egy stílusosan egy Fellini-idézettel: „Az élet a varázslat és a tészta kombinációja...” . A képhez már akkor rengetegen kommenteltek, de vannak rajongók, akik most ott fejezték ki gyászukat.
Kedvenc rendezője Fellini volt, akiről annak halála után is rajongva nyilatkozott. Ők ketten remekül kijöttek egymással, olyannyira, hogy Fellini volt az első, aki a Nyolc és fél című alkotásban nem szinkronizáltatta a hangját. Cardinalénak ez a film lett az útlevele Hollywoodba, onnantól a legnagyobbak között emlegették.
