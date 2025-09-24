Ez lehet Claudia Cardinale egyik utolsó fotója

Ahogy megírtuk, meghalt Claudia Cardinale. A tunéziai születésű színésznő olyan nagy nevekkel forgatott, mint Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil és Sergio Leone.

Claudia Cardinale elhunyt

Forrás: Abaca

Claudia Cardinale lánya tett közzé közös fotót

Claudia Cardinalénak két gyermeke született: Claudia Squitieri, Patrick Cristaldi. Lánya, Claudia 2024-ben a következő fotót tette közzé édesanyjával és egy stílusosan egy Fellini-idézettel: „Az élet a varázslat és a tészta kombinációja...” . A képhez már akkor rengetegen kommenteltek, de vannak rajongók, akik most ott fejezték ki gyászukat.