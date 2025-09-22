Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Imádjuk! Harry Styles inkognitóban futotta le a Berlini Maratont − FOTÓ

futás Harry Styles maraton
2025.09.22.
A maratonfutás az új tenisz? A One Directionből ismert Harry Styles már a második maratonját futotta le. Méghozzá nem is akárhogy!

Harry Styles lefutotta a Berlini Maratont, méghozzá a 42km-t 2 óra, 59 perc és 13 másodperc alatt. A szakértők szerint ez egy kiváló teljesítmény. A futás az új sztársport a celebek között? 

Harry Styles matchaval a kezében
Harry Styles maratonfutó lett

Manapság egyre többet, hallani - na meg látni -, hogy szinte sorozatosan kezdenek el a hírességek futni. Igen, futni. Úgy látszik, már nem a tenisz vagy a golf a menő sport a sztárvilágban. Pamela Anderson is arról beszélt a nemrég megjelent dokumentumfilmjében, hogy mennyire rákapott a futásra. Ryan Reynolds pedig már több maratonon is részt vett. 

És most Harry Styles is csatlakozott a maratonfutókhoz. 

A napokban rendezték meg a Berlini Maratont, ami egy röpke 42km hosszú, mondhatni ügetés. Ez a verseny még a legnagyobb fanatikusok számára is igen nagy szám. Harry már év elején lefutotta a Tokiói Maratont, akkor ugyan 3 óra fölé ment az ideje, de ez sem hárította el a versenytől.

Most hatalmas sikert aratott magával szemben, 2 óra 59 perc és 13 másodperc alatt teljesítette a távot. 

És itt jön a csavar, mert ugyan nem a saját nevével nevezett be a versenyre, hanem Sted Sarandos-ként. Hogy miért? Ezt nem kommentálta, de valószínűleg nem akart nagy felhajtást maga körül, hamár a szerelmi élete ilyen beszédes lett. 

Azért képek így is készültek, méghozzá a paralimpiai játékok kétszeres aranyérmesével, Richard Whiteheaddel fotózkodott, aki a közös fotót az Instagram oldalán osztotta meg.

Harry egyébként egy korábbi interjúban úgy nyilatkozott, hogy a bakancslistáján 20 maraton szerepel. 

