Imádjuk! Harry Styles inkognitóban futotta le a Berlini Maratont − FOTÓ

Harry Styles lefutotta a Berlini Maratont, méghozzá a 42km-t 2 óra, 59 perc és 13 másodperc alatt. A szakértők szerint ez egy kiváló teljesítmény. A futás az új sztársport a celebek között?
Manapság egyre többet, hallani - na meg látni -, hogy szinte sorozatosan kezdenek el a hírességek futni. Igen, futni. Úgy látszik, már nem a tenisz vagy a golf a menő sport a sztárvilágban. Pamela Anderson is arról beszélt a nemrég megjelent dokumentumfilmjében, hogy mennyire rákapott a futásra. Ryan Reynolds pedig már több maratonon is részt vett.
És most Harry Styles is csatlakozott a maratonfutókhoz.
A napokban rendezték meg a Berlini Maratont, ami egy röpke 42km hosszú, mondhatni ügetés. Ez a verseny még a legnagyobb fanatikusok számára is igen nagy szám. Harry már év elején lefutotta a Tokiói Maratont, akkor ugyan 3 óra fölé ment az ideje, de ez sem hárította el a versenytől.
Most hatalmas sikert aratott magával szemben, 2 óra 59 perc és 13 másodperc alatt teljesítette a távot.
És itt jön a csavar, mert ugyan nem a saját nevével nevezett be a versenyre, hanem Sted Sarandos-ként. Hogy miért? Ezt nem kommentálta, de valószínűleg nem akart nagy felhajtást maga körül, hamár a szerelmi élete ilyen beszédes lett.
Azért képek így is készültek, méghozzá a paralimpiai játékok kétszeres aranyérmesével, Richard Whiteheaddel fotózkodott, aki a közös fotót az Instagram oldalán osztotta meg.
Harry egyébként egy korábbi interjúban úgy nyilatkozott, hogy a bakancslistáján 20 maraton szerepel.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.