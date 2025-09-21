Ritka pillanat: közös fotón Heidi Klum összes gyereke

Az America’s Got Talent zsűritagja, Heidi Klum a hétvégén egy Münchenben rendezett fesztiválon mozaikcsaládja körében ünnepelt. A felvételeken a 21 éves Leni Klum, a 20 éves Henry Samuel, a 18 éves Johan Samuel és a 15 éves Lou Samuel is látható.

Heidi Klum családja köráben fesztiválozott

Forrás: WireImage

Heidi Klum teljes családját megmutatta

A bajor ünnepen Heidihez csatlakozott férje, Tom Kaulitz, sógora Bill Kaulitz, valamint Henry barátnője, Kayla Betulius is. A bombaformában lévő Heidi Klum nemcsak a közös családi fotót, hanem több kedves pillanatot is megosztott a fesztiválról. A résztvevők a rendezvény tematikájához illő öltözetben jelentek meg: a nők dirndl ruhát viseltek fűzős felsőrésszel és kötényszoknyával, míg a férfiak lederhosent, mellényt és inget húztak.