Ritka pillanat: közös fotón Heidi Klum összes gyereke

A szupermodell az Instagram-oldalán osztott meg egy különleges családi fotót, amelyen mind a négy gyermeke, férje Tom Kaulitz, valamint édesanyja, Erna Klum is szerepel. Heidi Klum csak úgy ragyogott szerettei körében.

Az America’s Got Talent zsűritagja, Heidi Klum a hétvégén egy Münchenben rendezett fesztiválon mozaikcsaládja körében ünnepelt. A felvételeken a 21 éves Leni Klum, a 20 éves Henry Samuel, a 18 éves Johan Samuel és a 15 éves Lou Samuel is látható.

Heidi Klum a Velencei Filmfesztiválon lányával jelent meg.
Heidi Klum családja köráben fesztiválozott
Forrás: WireImage

Heidi Klum teljes családját megmutatta

A bajor ünnepen Heidihez csatlakozott férje, Tom Kaulitz, sógora Bill Kaulitz, valamint Henry barátnője, Kayla Betulius is. A bombaformában lévő Heidi Klum nemcsak a közös családi fotót, hanem több kedves pillanatot is megosztott a fesztiválról. A résztvevők a rendezvény tematikájához illő öltözetben jelentek meg: a nők dirndl ruhát viseltek fűzős felsőrésszel és kötényszoknyával, míg a férfiak lederhosent, mellényt és inget húztak.

Legutóbb a velencei filmfesztiválon tűnt fel Heidi és lánya, Leni. A szupermodell és 21 éves lánya együtt érkeztek a 82. velencei filmfesztivál nyitóestjére, ahol igazi anya-lánya divatshow-t varázsoltak.

Heidi Klum és ritkán látott lánya a velencei filmfesztiválon - Elképesztően dögös ikerszettet villantottak - FOTÓ

A szupermodell és lánya, Leni Velencében is bebizonyították, hogy a szépség és a stílus náluk családi örökség.

Heidi Klum elmondta, miért pucérkodik a gyerekei előtt: ezért nem lát ebben semmi furcsát

Heidi Klum szerint nincs abban semmi kivetnivaló, ha valaki szabadon bánik a testével – még akkor sem, ha a saját gyerekei is látják. A szupermodell egy friss interjúban őszintén beszélt anyaságról, testképről és az új generáció neveléséről.

Heidi Klum 52 éves lett: így köszöntötték a gyerekei – FOTÓK

Heidi Klum tőle szokatlan módon, visszafogottan ünnepelte a születésnapját: Los Angeles-i otthonában, szűk körben bulizott, a vendégeknek pedig hagyományos német ételeket kínáltak. Az egykori szupermodell férje, Tom Kaulitz krumplisalátát is készített.

 

