Jessica Alba kiborult: ezt a nőt választotta utána exférje, Cash Warren

Amíg Cash Warren éli az életét, volt felesége féltékeny. Jessica Alba nagyon nem örül annak, hogy exe egy fiatal modellel, Hana Sun-Doerrel randizik.

Ahogy megírtuk, 17 év házasság után adta be a válókeresetet Jessica Alba és Cash Warren. Bár a színésznő nem sokkal később már egy másik férfival randizott, nem tudja megemészteni, hogy volt férje egy 20 évvel fiatalabb modellnek csapja a szelet. 

Jessica Alba és Cash Warren 17 évig voltak házasok
Jessica Alba és Cash Warren 17 évig voltak házasok 
Forrás: Getty Images North America

Jessica Alba nem lépett túl a házasságán

A háromgyermekes édesanyáról úgy tudni, hogy Danny Ramirezzel jár, de ennek ellenére nem lépett túl a házasságán. Bennfentesek szerint „tombol a féltékenységtől”, amióta a fülébe jutott, hogy a 46 éves Cash Warren egy 20 évvel fiatalabb modellel, Hana Sun-Doerrel randizik – írja a RadarOnline. „Bár vége a házasságának, nem tudja megemészteni, hogy Cash becsajozott. Féltékeny, és a leginkább az zavarja, hogy Sun-Doer annyira fiatal. Az, hogy Warren ilyen párt választ majd, a legrosszabb rémálmai között szerepelt, mindeközben úgy gondolja, volt férje bárkit az ujja köré csavarhat”  – mondta a család egyik régi barátja.

A 46 éves Cash Warren egy 20 évvel fiatalabb modellel, Hana Sun-Doerrel randizik
A 46 éves Cash Warren egy 20 évvel fiatalabb modellel, Hana Sun-Doerrel randizik
Forrás: Getty Images North America

Warrent nem érdekli, hogy Jessica Ramirezzel jár

Bennfentesek szerint Cash Warren pontosan tudja, hogy még mindig sármos és szerint vonzó, ráadásul jó a természete és vidám. Egyedül is remekül érzi magát, és ha nincs partnere, akkor sem zavarja, hogy Jessica mással van. „Cash jóban van önmagával és nem görcsöl rá a magánéletére” − mondta egy ismerőse. 

Kiderült, ki az a titokzatos férfi, akivel a frissen elvált Jessica Alba nyaralgat - Fotón a szerelmesek

Jessica Albát a hétvégén fotózták le egy ismeretlen férfi társaságában, éppen Mexikóból tértek vissza az Egyesült Államokba. Az amerikai sajtó nem vesztegette az időt, kiderítették, ki a színésznő útitársa: a titokzatos férfi nem más, mint Danny Ramirez, az Amerika kapitány 32 éves sztárja.

16 év házasság után válik Jessica Alba és Cash Warren

A színésznő és a producer 2004-ben ismerkedtek meg, és 2008-ban házasodtak össze. Jessica Albának és Cash Warrennek három közös gyereke van.

Újabb hollywoodi álomházasság ért véget: Jessica Alba bejelentette válását

Jessica Alba bejelentette, hogy 16 év házasság után különválnak férjével, Cash Warrennel. Az Instagramon közzétett üzenetében Alba az önmegvalósítás és az egyéni fejlődés fontosságát hangsúlyozta, és köszönetet mondott férjének a közös évekért.

 

