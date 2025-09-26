Jessica Alba kiborult: ezt a nőt választotta utána exférje, Cash Warren

Ahogy megírtuk, 17 év házasság után adta be a válókeresetet Jessica Alba és Cash Warren. Bár a színésznő nem sokkal később már egy másik férfival randizott, nem tudja megemészteni, hogy volt férje egy 20 évvel fiatalabb modellnek csapja a szelet.

Jessica Alba és Cash Warren 17 évig voltak házasok

Forrás: Getty Images North America

Jessica Alba nem lépett túl a házasságán

A háromgyermekes édesanyáról úgy tudni, hogy Danny Ramirezzel jár, de ennek ellenére nem lépett túl a házasságán. Bennfentesek szerint „tombol a féltékenységtől”, amióta a fülébe jutott, hogy a 46 éves Cash Warren egy 20 évvel fiatalabb modellel, Hana Sun-Doerrel randizik – írja a RadarOnline. „Bár vége a házasságának, nem tudja megemészteni, hogy Cash becsajozott. Féltékeny, és a leginkább az zavarja, hogy Sun-Doer annyira fiatal. Az, hogy Warren ilyen párt választ majd, a legrosszabb rémálmai között szerepelt, mindeközben úgy gondolja, volt férje bárkit az ujja köré csavarhat” – mondta a család egyik régi barátja.

A 46 éves Cash Warren egy 20 évvel fiatalabb modellel, Hana Sun-Doerrel randizik

Forrás: Getty Images North America

Warrent nem érdekli, hogy Jessica Ramirezzel jár

Bennfentesek szerint Cash Warren pontosan tudja, hogy még mindig sármos és szerint vonzó, ráadásul jó a természete és vidám. Egyedül is remekül érzi magát, és ha nincs partnere, akkor sem zavarja, hogy Jessica mással van. „Cash jóban van önmagával és nem görcsöl rá a magánéletére” − mondta egy ismerőse.