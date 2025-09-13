Elképesztően lesoványodott Lily Collins – a színésznőről készült friss fotók mindenkit megdöbbentettek

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.09.13.
A New York-i divathéten idén is rengeteg világsztár jelent meg, köztük volt az Emily Párizsban című sorozat főszereplője is. Lily Collins nagy feltűnést keltett, sokan azt beszélik, valami nincs rendben nála.

A 36 éves Lily Collinst az utcán kapták lencsevégre, amint egy bemutatóra igyekezett – stílusa szokás szerint kifogástalan volt, ám a rajongók most nem a csodás, csillogó flitteres outfitjéről beszélt, hanem arról, hogy milyen aggasztóan sovány. 

Lily Collins sokkolta a rajongókat, a színésznő aggasztóan sovány.
Forrás: Getty Images

A közösségi oldalakat rövid idő alatt ellepték a kommentek: többen azt írták, Lily Collins szörnyen néz ki, azt találgatták, mi történhetett vele. 

Lily Collins korábban étkezési zavarokkal küzdött

Lily Collins korábban is őszintén beszélt arról, hogy fiatalon súlyos testképzavarral és étkezési problémákkal küzdött. 2017-ben megjelent önéletrajzi könyvében (Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me) részletesen leírta, milyen fizikai és lelki következményekkel járt számára a betegség.

„A hajam és a körmeim elgyengültek, állandóan égett a torkom, fájt a nyelőcsövem, és évekig kiamaradt a menstruációm. Attól féltem, hogy emiatt sosem lehet gyermekem, és visszafordíthatatlan károkat tettem magamban” – vallotta akkor a színésznő.

A korábbi nehézségek ellenére Lily Collins az elmúlt években megtalálta a boldogságot. 2021-ben házasodott össze Charlie McDowell rendezővel, idén februárban pedig megszületett első gyermekük, akit béranya hordott ki.

