„Hatalmas próbatétel volt": Vilmos herceg váratlan vallomást tett Katalin hercegné betegségéről

A walesi herceg - rá nem jellemző módon - mélyinterjút adott egy tévéműsorban, ahol a beszélgetés során szóba kerültek olyan témák is, amelyekről korábban nem beszélt még a trónörökös. Vilmos herceg megrázó részleteket osztott meg a rák elleni harcukról, és új információkat is megosztott Katalin hercegné betegségéről, és a jelenlegi egészségügyi állapotáról. Emellett elárulta, hogy az volt a legnehezebb a tavalyi évében, hogy egyszerre aggódott a rákkal küzdő Katalin hercegnéért, és az apjáért Károly királyért is.
Vilmos herceg Eugene Levy kanadai humorista és színész (Amerikai pite) új műsorában a The Reluctant Traveller-ben vendégeskedett, és megdöbbentően mély témákat érintettek a beszélgetés során. Eszmecseréjük során Vilmos betekintést engedett a magánéletének rejtelmeibe, és még egy sörre is meghívta az interjúztatóját - szúrta ki a Mirror.
Azt mondanám, hogy 2024 volt életünk legnehezebb éve. Tudod az élet gyakran próbára tesz minket, ez erősebbé tesz minket, és ennek köszönhetően képesek leszünk legyőzni az akadályokat.
- kezdte beszámolóját a walesi herceg. Ezután a királyi család többi tagjára, és a 2024-es év kihívásaira terelődött a szó.
Hatalmas próbatétel volt a tavalyi év. Nagyon nehéz volt mindenen túljutnunk, és mindent a helyes úton tartanunk. De nagyon büszke vagyok a feleségemre, és büszke vagyok az édesapámra is, mert mindketten megbirkóztak a kihívásokkal. A családunk számára ez brutális időszak volt. Nem tagadom, a kötelességeimbe és a munkába menekültem, ezek adtak némi vigaszt ebben a másfél évben. Idén viszont odafigyelek rá, hogy megtaláljam a munka és a magánélet egyensúlyát. Szeretném, ha sokkal több idő jutna a családomra.
- árulta el a herceg. A beszélgetés során Vilmos herceg elmondta, hogy többször is szorongott, amikor a beteg édesapja hosszabb utazásokra indult, valamint végig aggódott a feleségéért, aki végül sikeresen tünetmentessé vált a kemoterápiának köszönhetően. A trónörökös rámutatott, hogy a gyerekei felnőtteket megszégyenítő módon kezelték ezt a kritikus időszakot, és a családi kötelékük erősebbé vált, mint valaha.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.