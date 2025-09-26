„Hatalmas próbatétel volt": Vilmos herceg váratlan vallomást tett Katalin hercegné betegségéről

A walesi herceg - rá nem jellemző módon - mélyinterjút adott egy tévéműsorban, ahol a beszélgetés során szóba kerültek olyan témák is, amelyekről korábban nem beszélt még a trónörökös. Vilmos herceg megrázó részleteket osztott meg a rák elleni harcukról, és új információkat is megosztott Katalin hercegné betegségéről, és a jelenlegi egészségügyi állapotáról. Emellett elárulta, hogy az volt a legnehezebb a tavalyi évében, hogy egyszerre aggódott a rákkal küzdő Katalin hercegnéért, és az apjáért Károly királyért is.

Vilmos herceg korábban nem hallott részleteket osztott meg Katalin hercegné betegségéről

Forrás: Getty Images

Vilmos herceg szerint az apja és Katalin hercegné betegsége életük legnehezebb évét eredményezte

Vilmos herceg Eugene Levy kanadai humorista és színész (Amerikai pite) új műsorában a The Reluctant Traveller-ben vendégeskedett, és megdöbbentően mély témákat érintettek a beszélgetés során. Eszmecseréjük során Vilmos betekintést engedett a magánéletének rejtelmeibe, és még egy sörre is meghívta az interjúztatóját - szúrta ki a Mirror.

Azt mondanám, hogy 2024 volt életünk legnehezebb éve. Tudod az élet gyakran próbára tesz minket, ez erősebbé tesz minket, és ennek köszönhetően képesek leszünk legyőzni az akadályokat.

- kezdte beszámolóját a walesi herceg. Ezután a királyi család többi tagjára, és a 2024-es év kihívásaira terelődött a szó.

Hatalmas próbatétel volt a tavalyi év. Nagyon nehéz volt mindenen túljutnunk, és mindent a helyes úton tartanunk. De nagyon büszke vagyok a feleségemre, és büszke vagyok az édesapámra is, mert mindketten megbirkóztak a kihívásokkal. A családunk számára ez brutális időszak volt. Nem tagadom, a kötelességeimbe és a munkába menekültem, ezek adtak némi vigaszt ebben a másfél évben. Idén viszont odafigyelek rá, hogy megtaláljam a munka és a magánélet egyensúlyát. Szeretném, ha sokkal több idő jutna a családomra.

- árulta el a herceg. A beszélgetés során Vilmos herceg elmondta, hogy többször is szorongott, amikor a beteg édesapja hosszabb utazásokra indult, valamint végig aggódott a feleségéért, aki végül sikeresen tünetmentessé vált a kemoterápiának köszönhetően. A trónörökös rámutatott, hogy a gyerekei felnőtteket megszégyenítő módon kezelték ezt a kritikus időszakot, és a családi kötelékük erősebbé vált, mint valaha.