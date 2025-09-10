Kate Moss újra a szakadék szélén: barátai attól félnek, hogy halálra bulizza magát

A szupermodellt júliusban a londoni BST Hyde Park fesztiválon kapták lencsevégre, amint barátaival sörözött, néhány héttel korábban pedig a glastonbury fesztiválon tűnt fel a tömegben. Kate Moss Ibizán is nyaralt 22 éves lányával, Lilával, ahol szintén a régi, féktelen életstílusát idéző képek készültek róla.

Kate Moss újra bulizni kezdett

Kate Moss a bulizásba menekül

A bulizásba való visszacsúszás egybeesik azzal, hogy Kate Moss wellnessmárkája, a Cosmoss összeomlott, ráadásul szakított 37 éves fotós párjával, Nikolai von Bismarckkal.

Ismerősei szerint Moss úgy érzi, a nehéz időszak után végre joga van élvezni az életet. „Azt gondolja, most ismét eljött az ideje a gondtalan estéknek, de a valóság az, hogy már nem a húszas éveiben jár” – mondta egyikük.

Más barátai attól tartanak, hogy a folyamatos bulizás súlyos következményekkel járhat. „Azt hiszi, visszatérhet a régi életstílusához következmények nélkül, de ez ritkán működik. Ha nem áll le, a helyzet gyorsan elfajulhat” – figyelmeztettek.

Egy harmadik ismerős szerint Kate Mosst már egyáltalán nem érdekli, hogy egészségesen éljen. „A barátai arra ösztönzik, hogy térjen vissza a wellnesshez vagy találjon spirituális kapaszkodót, de ő hallani sem akar róla” – fogalmazott.

A modell környezetében sokan tartanak attól, hogy ha nem változtat, veszélybe sodorhatja önmagát. Kate Moss azonban kitart amellett, hogy végre felszabadultan élhet: „Évekig fáradhatatlanul dolgozott, mindent feladott a karrierjéért. Most úgy érzi, itt az idő, hogy ő is élvezze az életet – függetlenül attól, mások mit gondolnak róla.”

Kate Moss a kilencvenes évek elején robbant be a divatvilágba, tinédzserként vált az egyik legismertebb szupermodellé, de sokat cikkeztek vad bulijairól és túlkapásairól. 2005-ben egy drogbotrány – amikor lefotózták kokainfogyasztás közben – majdnem derékba törte a karrierjét. A 2010-es évek közepén úgy tűnt, jó útra tért: felhagyott az alkohollal, jógázni kezdett, kristályokkal és meditációval foglalkozott, és stabil párkapcsolata is lett.

Egy darabig úgy tűnt, hogy az üzleti életben is sikeres lesz, 2022-ben elindította a Cosmoss márkát: teákat, bőrápolási termékeket és illatszereket kínált. A vállalkozás azonban tavaly nyárra összeomlott: közel 4,5 millió dolláros adósságot halmozott fel, a bankban mindössze 6700 dollár maradt, és 324 ezer dollárnyi eladhatatlan készletet tartottak nyilván.