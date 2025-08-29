Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.08.29.
Meghan Markle elérte, hogy ismét róla beszéljen mindenki. A hercegné a Netflixen futó With Love, Meghan egyik epizódjában félreérthető megjegyzést tett egy eltitkolt gyermekről.

A 44 éves Meghan Markle épp Chrissy Teigennel kézműveskedett új sorozatának egyik epizódjában, amikor a hercegné egy nyelvbotlás miatt a galagonyavirágot Honsworthnek ejette ki. Teigen azonnal rákérdezett: „Ez valami gyerek neve? Van egy Honsworth nevű gyereked?” Markle ekkor elnevette magát, és azt válaszolta: „Igen, a gyerekem, akiről még sosem hallottál.”

Meghan Markle egy nyelvbotlás miatt lett ismét pletyka tárgya
Meghan Markle egy nyelvbotlás miatt lett ismét pletyka tárgya
Forrás: Netflix

Meghan Markle eltitkolt gyermekéről már korábban is pletykáltak

Az internetes fórumokon már korábban is keringett az a feltételezés, hogy Meghan Markle-nek van egy lánya, akit rejteget nyilvánosság elől. Egyesek még azt is állították, hogy unokahúga, Noelle Rasmussen valójában nem más, mint a saját lánya. Noelle azonban évekkel ezelőtt maga nyilatkozott arról, hogy mindig is úgy tekintett Meghanra, mint a nővérére, akije sosem volt. A pletykák tavaly újra fellángoltak, amikor egy német dokumentumfilm készítésének híre eljutott a sajtóhoz. Bár az alkotás végül nem foglalkozott az eltitkolt gyermekkel, a találgatások azóta sem csillapodtak.

A Netflix-epizódban Meghan Markle nemcsak a „titkos gyerek” poénnal kavart vihart, hanem azt is elárulta, hogy Harry herceg mikor mondta ki először a „szeretlek” szót: harmadik randijukon Botswanába utaztak, a vadonban kempingeztek, ekkor mélyült el köztük igazán a kapcsolat.

