Szívszorító tragédiák árnyékolták be Robert Redford életét: a színész két gyerekét is elveszítette

Ahogy megírtuk, szeptember 16-án meghalt Robert Redford. A 89 éves Oscar-, BAFTA- és Golden Globe-díjas amerikai színész otthonában hunyt el, álmában. Sikerei és zsenialitása mindenki előtt ismert volt, azt azonban kevesen tudják, tragédiák sora árnyékolta be életét.

Robert Redford két gyerekét is elveszítette

Robert Redford fia májrákban halt meg

Sikerei mellett a magánéletében súlyos tragédiákat kellett átélnie Robert Redfordnak: a színésznek két fia is meghalt. Redford öt évvel ezelőtt vesztette el fiát, James Redfordot, aki filmrendezőként és aktivistaként vált ismertté. Jamie májrákban halt meg, de 2019 óta beteg volt, májátültetésre várt. „A gyermeke elvesztése miatti gyász mérhetetlen. Jamie szerető fiú, férj és apa volt” − tette akkor közzé Redford sajtósa. Ez a hatalmas veszteség azonban nem az első volt Robert Redford életében. 1959-ben, első feleségével, Lola Van Wagenennel fiuk született, Scott Anthony Redford. A kisfiú két és fél hónappal később, november 19-én hirtelen csecsemőhalál szindróma következtében meghalt.

„Traumatikus volt, és meg kellett birkóznunk vele”

A színész évtizedekig nem beszélt a tragédiáról, majd 2017-ben egy interjúban idézte fel a történteket: „Csak 21 éves voltam; a feleségem 20. Épp akkor kezdtük az életünket; én pedig éppen a karrierem elején voltam New Yorkban. Természetesen traumatikus volt, de meg kellett birkóznunk vele. Tovább kellett lépni. De az ilyesmi nem múlik el nyomtalanul...” − nyilatkozta.