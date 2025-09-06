Sztárok, akik eltűntek a rivaldafényből és új karrierbe kezdtek

Ki ne vágyna világhírnévre, csillogásra, milliónyi rajongóra? Legtöbbünknek ez csak álom marad és irigykedve nézzük a hollywoodi sztárokat, akik szebbnél szebb ruhakölteményekben pózolnak a fotósok kamerái előtt. Ki gondolná, hogy ettől bárki is meg akarna válni? Pedig számos olyan hírességről tudunk, akik mindezeknek hátat fordítottak és teljesen hétköznapi foglalkozást választottak. Őket gyűjtöttük össze!

Sztárok, akik utálták a rivaldafényt és a hétköznapi életet választották

Forrás: Zuffa LLC

Eliza Dushku

A színésznő nevét a 90-es és 2000-es években szinte lehetetlen volt elkerülni: Dushku játszotta Faith Lehane vagány karakterét a Buffy, a vámpírok réme című sorozatban, ahol Buffyhoz hasonlóan ő is szintén vadász volt, de többek között feltűnt a Tru Calling drámában is. A sorozatok mellett olyan filmekben játszott, mint a Hajrá csajok! és a True Lies – Két tűz között és rendszeresen láthattuk apróbb szerepekben is. A 2010-es években azonban megelégelte a hírnevet és a velejáró felhajtást és teljesen eltűnt Hollywoodból. Egyetemre kezdett járni, amit sikeresen be is fejezett, így ma már mindenki kedvenc Faith Lehane-je diplomás pszichológus, aki mentálisan sérült emberekkel foglalkozik.

Az egykori harcos amazon, ma már mások lelkét gyógyítja. Forrás: Getty Images

Peter Ostrum

Biztosan sokan emlékeznek még az eredeti, 1971-es Willy Wonka és a csokigyár című filmre, ahol a kis Charlie Picurt Peter Ostrum játszotta. Bár gyerekszínészként sorra kapta az ajánlatokat, ő inkább nemet mondott a további szerepekre, és a saját útját kezdte keresni. A reflektorfény helyett a tanulást választotta, és végül állatorvos lett belőle. Már évtizedek óta New Yorkban praktizál.

Peter Ostrum számára elég volt a mesebeli csokigyár.

Forrás: Getty Images

Jennifer Stone

Sokan emlékeznek a Disney Channel egyik legsikeresebb sorozatára, a Varázslók a Waverly helyből címűre, ahol Jennifer Stone játszotta Harpert , Selena Gomez karakterének vicces és imádnivaló barátnőjét. A sorozat után még feltűnt néhány filmben, ám a húszas évei elején cukorbetegséget diagnosztizáltak nála, ami teljesen új iránba terelte az életét. Ez inspirálta arra, hogy az egészségügyben találja meg a hivatását, és ma már ápolóként dolgozik egy texasi kórházban, ahol talpon volt az egész Covid-19 járvány alatt. Igazi hősnő!