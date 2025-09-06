Sztárok, akik eltűntek a rivaldafényből és új karrierbe kezdtek

Ki ne vágyna világhírnévre, csillogásra, milliónyi rajongóra? Legtöbbünknek ez csak álom marad és irigykedve nézzük a hollywoodi sztárokat, akik szebbnél szebb ruhakölteményekben pózolnak a fotósok kamerái előtt. Ki gondolná, hogy ettől bárki is meg akarna válni? Pedig számos olyan hírességről tudunk, akik mindezeknek hátat fordítottak és teljesen hétköznapi foglalkozást választottak. Őket gyűjtöttük össze!
A színésznő nevét a 90-es és 2000-es években szinte lehetetlen volt elkerülni: Dushku játszotta Faith Lehane vagány karakterét a Buffy, a vámpírok réme című sorozatban, ahol Buffyhoz hasonlóan ő is szintén vadász volt, de többek között feltűnt a Tru Calling drámában is. A sorozatok mellett olyan filmekben játszott, mint a Hajrá csajok! és a True Lies – Két tűz között és rendszeresen láthattuk apróbb szerepekben is. A 2010-es években azonban megelégelte a hírnevet és a velejáró felhajtást és teljesen eltűnt Hollywoodból. Egyetemre kezdett járni, amit sikeresen be is fejezett, így ma már mindenki kedvenc Faith Lehane-je diplomás pszichológus, aki mentálisan sérült emberekkel foglalkozik.
Biztosan sokan emlékeznek még az eredeti, 1971-es Willy Wonka és a csokigyár című filmre, ahol a kis Charlie Picurt Peter Ostrum játszotta. Bár gyerekszínészként sorra kapta az ajánlatokat, ő inkább nemet mondott a további szerepekre, és a saját útját kezdte keresni. A reflektorfény helyett a tanulást választotta, és végül állatorvos lett belőle. Már évtizedek óta New Yorkban praktizál.
Sokan emlékeznek a Disney Channel egyik legsikeresebb sorozatára, a Varázslók a Waverly helyből címűre, ahol Jennifer Stone játszotta Harpert , Selena Gomez karakterének vicces és imádnivaló barátnőjét. A sorozat után még feltűnt néhány filmben, ám a húszas évei elején cukorbetegséget diagnosztizáltak nála, ami teljesen új iránba terelte az életét. Ez inspirálta arra, hogy az egészségügyben találja meg a hivatását, és ma már ápolóként dolgozik egy texasi kórházban, ahol talpon volt az egész Covid-19 járvány alatt. Igazi hősnő!
Mindenki emlékszik még Jake Harper karakterére a Két pasi meg egy kicsi sorozatból? Angus T. Jones még csupán csak tízéves volt, amikor megkapta az életre szóló szerepet Charlie Sheen és Jon Cryer oldalán, és tíz további évig dolgozott velük. A népszerű szituációs komédia hamar világsztárt csinált belőle, amit gyerekként még élvezett, de egy idő után már nem érezte komfortosnak a rivaldafényt. Felnőttként egyre jobban belemerült a vallásba és egy idő után már erkölcsileg kifogásolhatónak nevezte a sorozatot, így otthagyta a színészkedést. Azóta vallási és különböző közösségi projekteken dolgozik, illetve kisebb üzletei is vannak messze Hollywoodtól.
Sok gyermek szívében örökre élni fog a Lazy Town, ahol Mauriello a rózsaszín hajú, mindig vidám, energikus Stephanie-t alakította. A mese 4 évadot élt meg és amint véget ér, Mauriello teljesen más irányba indult, ahol a színészetet felcserélte az oktatásra. Ma már gyermekterapeutaként dolgozik, különböző fejlesztő programokkal segítve a gyerekek mozgás- és szociális készségeinek fejlődését, ami bárki számára inspiráló lehet.
