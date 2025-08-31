Vajon mikor lesz Taylor Swift és Travis Kelce esküvője? — Bennfentes árulta el a sztárpár terveit

Taylor Swift és Travis Kelce augusztus 26-án közös Instagram-bejegyzésben jelentette be az eljegyzését. Azóta is ünnepelnek, és boldogabbak, mint valaha. Travis Kelce apja azt is elárulta, hogy fia a hagyományoknak megfelelően kikérte a véleményét és Taylor Swift apjától kért engedélyt, hogy megkérhesse a popsztár kezét, aki arra biztatta a jövendőbeli vejét, hogy tegye meg, de minél hamarabb. A Superbowl sztárja hallgatott is rá, egy hatalmas gyémánttal jegyezte el szerelmét, de innentől hogyan tovább? Sokan teszik fel a kérdést, hogy vajon mikor lesz az eljegyzésből esküvő? Egy a párhoz közeli forrás elárulta...
Közel két évvel azután, hogy nyilvánosságra hozták románcukat, a Grammy-díjas énekesnő és az NFL-sztár augusztus 26-án egy közös Instagram-bejegyzésben jelentették be eljegyzésüket. Ahogy az lenni szokott ilyenkor, rajongó, családtag és mindeni más is zt szeretné tudni, hogy ha már az eljegyzés megtörtént, mikor jöhet az esküvő. Egy a párhoz közelálló forrás el is mondta.
„Jelenleg csak élvezni akarják a jegyességet, és csak későbbre tervezik az esküvőt. Megkönnyebbülés, hogy már nem kell titokban tartaniuk, és örülnek, hogy nyilvánosságra került” — mondta el a forrás. Tehát a rajongók egyelőre nem számíthatnak további jó hírekre, de ami késik, nem múlik.
