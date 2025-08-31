Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Vajon mikor lesz Taylor Swift és Travis Kelce esküvője? — Bennfentes árulta el a sztárpár terveit

2025.08.31.
Augusztus 26-án jelentették be eljegyzésüket, és már a jövőt tervezik. De vajon mire készül Taylor Swift és Travis Kelce? Egy bennfentes elárulta, mikor várható a sztárpár esküvője.

Taylor Swift és Travis Kelce augusztus 26-án közös Instagram-bejegyzésben jelentette be az eljegyzését. Azóta is ünnepelnek, és boldogabbak, mint valaha. Travis Kelce apja azt is elárulta, hogy fia a hagyományoknak megfelelően kikérte a véleményét és Taylor Swift apjától kért engedélyt, hogy megkérhesse a popsztár kezét, aki arra biztatta a jövendőbeli vejét, hogy tegye meg, de minél hamarabb. A Superbowl sztárja hallgatott is rá, egy hatalmas gyémánttal jegyezte el szerelmét, de innentől hogyan tovább? Sokan teszik fel a kérdést, hogy vajon mikor lesz az eljegyzésből esküvő? Egy a párhoz közeli forrás elárulta...

Taylor Swift és Travis Kelce
Taylor Swift és Travis Kelce  eljegyezték egymást, de vajon mikor lesz az esküvő? 
Ezek Taylor Swift és Travis Kelce tervei 

Közel két évvel azután, hogy nyilvánosságra hozták románcukat, a Grammy-díjas énekesnő és az NFL-sztár augusztus 26-án egy közös Instagram-bejegyzésben jelentették be eljegyzésüket. Ahogy az lenni szokott ilyenkor, rajongó, családtag és mindeni más is zt szeretné tudni, hogy ha már az eljegyzés megtörtént, mikor jöhet az esküvő. Egy a párhoz közelálló forrás el is mondta.

„Jelenleg csak élvezni akarják a jegyességet, és csak későbbre tervezik az esküvőt. Megkönnyebbülés, hogy már nem kell titokban tartaniuk, és örülnek, hogy nyilvánosságra került” — mondta el a forrás. Tehát a rajongók egyelőre nem számíthatnak további jó hírekre, de ami késik, nem múlik. 

