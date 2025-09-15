Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Hunter Doohan

Nem tér vissza a Wednesday sztárja a 3. évadra − Mit tudunk eddig a folytatásról?

Netflix -
Hunter Doohan wednesday sorozat Netflix pletyka
Hajdú Viktória
2025.09.15.
Breaking! Wednesday-rajongók, kapaszkodjatok meg valamiben, mert a kedvenc szívtiprótok nem lesz ott a folytatásban a híresztelések szerint. Mi lesz így Hunter Doohan karakterével? Íme, minden, amit eddig tudun a Wednesday 3. évadáról.

A kedvenc gyilkos szívtiprónk óriási vihart kavart a Wednesday 3. évadával kapcsolatban. Hunter Doohan ugyanis a híresztelések szerint nem folytatja tovább szereplését a nagysikerű sorozatban, nagy kérdés pedig, hogy mi lesz így a karaktere sorsa. 

A Wednesday rosszfiúja Hunter Doohan nem tér vissza a sorozat 3. évadában.
A Wednesday rosszfiúja, Hunter Doohan nem tér vissza a sorozat 3. évadában. 
Forrás: Faye Sadou/MediaPunch

Hatalmas változásokkal jön a Wednesday 3. évada

Valljuk be, a Wednesday-rajongók mostanában többet foglalkoznak Hunter Doohan (Tyler Galpin) életével, mint azzal, hogy vajon mi történik Nevermore-ban a következő évadban.

A színész ugyanis – a pletykák szerint – nem tér vissza a 3. évadra, és ez nem valami misztikus Addams-átok miatt van, hanem sokkal prózaibb okból. Szeretne több időt szánni a házasságára és a magánéletére. 

Igen, a sztárok is emberek, bármilyen sokkoló is. A hír természetesen úgy söpört végig a rajongókon, mintha Morticia éppen most jelentette volna be, hogy levágatja a fekete haját. TikTokon pedig azonnal elszabadult a pokol: meredekebbnél meredekebb sztorikat gyártanak a rajongók. Egyre több videó terjed például arról, hogy Hunter bizony nemcsak a képernyőn kavart Jenna Ortegával, hanem a valóságban is „összeszűrték a levet”. 

@sylwandax I don't like Wyler, but I love Jenna and Hunter FRIENDSHIP so much #jennaortega #hunterdoohan #wednesdayseason2 #wednesday #fyp ♬ оригінальний звук - wednesday's wife

Csakhogy Hunter egyértelműen reagált ezekre az elméletekre Tommy DiDario podcastjában

Nincs semmi köze Jenna Ortegához, pláne nem romantikus értelemben, és végképp nem ezért nem tér vissza a sorozatba. 

Na de mi lesz akkor a Wednesday 3. évadával? 

Jó hír, hogy a Netflix nem áll le, sőt, a folytatásban állítólag még sötétebb és csavarosabb történetre számíthatunk. Tyler és Wednesday kapcsolata is új fordulatokat vesz, és több hangsúly kerül majd a karakterek közti feszültségekre. A Netflix Tudum oldalán pedig már most belengették, hogy az új évad nem csak „horrorosabb” lesz, hanem komolyabb hangsúlyt kap a karakterek közti dinamika is. Más szóval: több dráma, több titok, és remélhetőleg több Addams-féle fekete humor.

A rajongók azonban továbbra sem tudják túltenni magukat Hunter hiányán. Tyler Galpin karaktere ugyan sok vitát kavart - főleg a 2. évad után -, de mégis ő volt az egyik fő mozgatórugó Wednesday történetében. 

Most a nagy kérdés: hogyan írják ki a karaktert? Halál? Titokzatos eltűnés? Vagy egyszerűen csak „mással helyettesítik”, mint a sorozatokban szokás? Erről a Netflix még nem nyilatkozott, de azt mondták, hogy amint megkezdődnek a forgatások - ami nagy valószínűséggel következő évben történik - mindent elmondanak.

A találgatások persze most is beindultak, és mivel a Wednesday-univerzumban semmi sem lehet elég bizarr, még az sem kizárt, hogy a készítők valami abszolút abszurd magyarázattal rukkolnak elő. 

