Nem tér vissza a Wednesday sztárja a 3. évadra − Mit tudunk eddig a folytatásról?

A kedvenc gyilkos szívtiprónk óriási vihart kavart a Wednesday 3. évadával kapcsolatban. Hunter Doohan ugyanis a híresztelések szerint nem folytatja tovább szereplését a nagysikerű sorozatban, nagy kérdés pedig, hogy mi lesz így a karaktere sorsa.

A Wednesday rosszfiúja, Hunter Doohan nem tér vissza a sorozat 3. évadában.

Forrás: Faye Sadou/MediaPunch

Hatalmas változásokkal jön a Wednesday 3. évada

Valljuk be, a Wednesday-rajongók mostanában többet foglalkoznak Hunter Doohan (Tyler Galpin) életével, mint azzal, hogy vajon mi történik Nevermore-ban a következő évadban.

A színész ugyanis – a pletykák szerint – nem tér vissza a 3. évadra, és ez nem valami misztikus Addams-átok miatt van, hanem sokkal prózaibb okból. Szeretne több időt szánni a házasságára és a magánéletére.

Igen, a sztárok is emberek, bármilyen sokkoló is. A hír természetesen úgy söpört végig a rajongókon, mintha Morticia éppen most jelentette volna be, hogy levágatja a fekete haját. TikTokon pedig azonnal elszabadult a pokol: meredekebbnél meredekebb sztorikat gyártanak a rajongók. Egyre több videó terjed például arról, hogy Hunter bizony nemcsak a képernyőn kavart Jenna Ortegával, hanem a valóságban is „összeszűrték a levet”.

Csakhogy Hunter egyértelműen reagált ezekre az elméletekre Tommy DiDario podcastjában:

Nincs semmi köze Jenna Ortegához, pláne nem romantikus értelemben, és végképp nem ezért nem tér vissza a sorozatba.

Na de mi lesz akkor a Wednesday 3. évadával?

Jó hír, hogy a Netflix nem áll le, sőt, a folytatásban állítólag még sötétebb és csavarosabb történetre számíthatunk. Tyler és Wednesday kapcsolata is új fordulatokat vesz, és több hangsúly kerül majd a karakterek közti feszültségekre. A Netflix Tudum oldalán pedig már most belengették, hogy az új évad nem csak „horrorosabb” lesz, hanem komolyabb hangsúlyt kap a karakterek közti dinamika is. Más szóval: több dráma, több titok, és remélhetőleg több Addams-féle fekete humor.

A rajongók azonban továbbra sem tudják túltenni magukat Hunter hiányán. Tyler Galpin karaktere ugyan sok vitát kavart - főleg a 2. évad után -, de mégis ő volt az egyik fő mozgatórugó Wednesday történetében.

Most a nagy kérdés: hogyan írják ki a karaktert? Halál? Titokzatos eltűnés? Vagy egyszerűen csak „mással helyettesítik”, mint a sorozatokban szokás? Erről a Netflix még nem nyilatkozott, de azt mondták, hogy amint megkezdődnek a forgatások - ami nagy valószínűséggel következő évben történik - mindent elmondanak.

A találgatások persze most is beindultak, és mivel a Wednesday-univerzumban semmi sem lehet elég bizarr, még az sem kizárt, hogy a készítők valami abszolút abszurd magyarázattal rukkolnak elő.