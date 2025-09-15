Nem tér vissza a Wednesday sztárja a 3. évadra − Mit tudunk eddig a folytatásról?

A kedvenc gyilkos szívtiprónk óriási vihart kavart a Wednesday 3. évadával kapcsolatban. Hunter Doohan ugyanis a híresztelések szerint nem folytatja tovább szereplését a nagysikerű sorozatban, nagy kérdés pedig, hogy mi lesz így a karaktere sorsa.
Valljuk be, a Wednesday-rajongók mostanában többet foglalkoznak Hunter Doohan (Tyler Galpin) életével, mint azzal, hogy vajon mi történik Nevermore-ban a következő évadban.
A színész ugyanis – a pletykák szerint – nem tér vissza a 3. évadra, és ez nem valami misztikus Addams-átok miatt van, hanem sokkal prózaibb okból. Szeretne több időt szánni a házasságára és a magánéletére.
Igen, a sztárok is emberek, bármilyen sokkoló is. A hír természetesen úgy söpört végig a rajongókon, mintha Morticia éppen most jelentette volna be, hogy levágatja a fekete haját. TikTokon pedig azonnal elszabadult a pokol: meredekebbnél meredekebb sztorikat gyártanak a rajongók. Egyre több videó terjed például arról, hogy Hunter bizony nemcsak a képernyőn kavart Jenna Ortegával, hanem a valóságban is „összeszűrték a levet”.
Csakhogy Hunter egyértelműen reagált ezekre az elméletekre Tommy DiDario podcastjában:
Nincs semmi köze Jenna Ortegához, pláne nem romantikus értelemben, és végképp nem ezért nem tér vissza a sorozatba.
Jó hír, hogy a Netflix nem áll le, sőt, a folytatásban állítólag még sötétebb és csavarosabb történetre számíthatunk. Tyler és Wednesday kapcsolata is új fordulatokat vesz, és több hangsúly kerül majd a karakterek közti feszültségekre. A Netflix Tudum oldalán pedig már most belengették, hogy az új évad nem csak „horrorosabb” lesz, hanem komolyabb hangsúlyt kap a karakterek közti dinamika is. Más szóval: több dráma, több titok, és remélhetőleg több Addams-féle fekete humor.
A rajongók azonban továbbra sem tudják túltenni magukat Hunter hiányán. Tyler Galpin karaktere ugyan sok vitát kavart - főleg a 2. évad után -, de mégis ő volt az egyik fő mozgatórugó Wednesday történetében.
Most a nagy kérdés: hogyan írják ki a karaktert? Halál? Titokzatos eltűnés? Vagy egyszerűen csak „mással helyettesítik”, mint a sorozatokban szokás? Erről a Netflix még nem nyilatkozott, de azt mondták, hogy amint megkezdődnek a forgatások - ami nagy valószínűséggel következő évben történik - mindent elmondanak.
A találgatások persze most is beindultak, és mivel a Wednesday-univerzumban semmi sem lehet elég bizarr, még az sem kizárt, hogy a készítők valami abszolút abszurd magyarázattal rukkolnak elő.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.