Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 23., kedd Tekla

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
lyme-kór

Borzasztóan beteg Bella Hadid, édesanyja sokkoló képeket posztolt: videó

lyme-kór kórház Bella Hadid
A modellnél 2012-ben diagnosztizáltak Lyme-kórt, most pedig olyan súlyossá vált az állapota, hogy kórházba került. Bella Hadid folyamatos kezelés alatt áll.

Bella Hadid az elmúlt héten kórházi fotókkal, infúzióra kötve jelentkezett be közösségi oldalán. A 28 szupermodell édesanyja, Yolanda Hadid később újabb, sokkoló képeket osztott meg lányáról. 

Bella Hadidnál 2012-ben diagnosztizáltak Lyme-kórt
Bella Hadidnál 2012-ben diagnosztizáltak Lyme-kórt
Forrás: GC Images

Bella Hadidot ledöntötte a lábáról a betegség

Korunk egyik legikonikusabb modelljénél, Bella Hadidnál 2012-ben diagnosztizáltak Lyme-kórt és bár folyamatos kezelés alatt áll, a fertőzés most teljesen ledöntötte a lábáról.  Édesanyja, Yolanda Hadid képeken mutatta meg lánya jelenlegi állapotát, amiken Bella egy kórházi ágyon fekszik lélegeztetőgépen, a testét pedig mindenhol vizes borogatás fedi. „Ahogy látom Bellát csendben szenvedni, én is egyre inkább kétségbeesek. De mindig felállsz, és küzdesz a jobb napokért. Nagyon szeretlek, te bátor harcos” – írta a képek mellé Yolanda.

A Lyme-kór több hírességet is érint,  többek között Justin Bieber, Ben Stiller, Avril Lavigne és Justin Timberlake is ebben a betegségben szenved.

@life.hu_official

Borzasztóan beteg Bella Hadid, édesanyja sokkoló képeket posztolt Bella Hadidnál 2012-ben diagnosztizáltak Lyme-kórt, most pedig olyan súlyossá vált az állapota, hogy kórházba került. #life #BellaHadid #YolandaHadid #Lymekór #betegség

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu