Borzasztóan beteg Bella Hadid, édesanyja sokkoló képeket posztolt: videó

Bella Hadid az elmúlt héten kórházi fotókkal, infúzióra kötve jelentkezett be közösségi oldalán. A 28 szupermodell édesanyja, Yolanda Hadid később újabb, sokkoló képeket osztott meg lányáról.

Bella Hadidnál 2012-ben diagnosztizáltak Lyme-kórt

Forrás: GC Images

Bella Hadidot ledöntötte a lábáról a betegség

Korunk egyik legikonikusabb modelljénél, Bella Hadidnál 2012-ben diagnosztizáltak Lyme-kórt és bár folyamatos kezelés alatt áll, a fertőzés most teljesen ledöntötte a lábáról. Édesanyja, Yolanda Hadid képeken mutatta meg lánya jelenlegi állapotát, amiken Bella egy kórházi ágyon fekszik lélegeztetőgépen, a testét pedig mindenhol vizes borogatás fedi. „Ahogy látom Bellát csendben szenvedni, én is egyre inkább kétségbeesek. De mindig felállsz, és küzdesz a jobb napokért. Nagyon szeretlek, te bátor harcos” – írta a képek mellé Yolanda.

A Lyme-kór több hírességet is érint, többek között Justin Bieber, Ben Stiller, Avril Lavigne és Justin Timberlake is ebben a betegségben szenved.