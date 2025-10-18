Egy világhírű énekesnő vette védelmébe Britney Spearst, miután az exférje földbe tiporta őt

Nem csitulnak a kedélyek Britney Spears és az exférje Kevin Federline között. Az énekesnő első férje néhány napja dobta le a bulvárbombát, amikor kiadta az első memoárját, amiben a rövid és zűrös házasságuk, és a két közös gyerekük nevelése kapott főszerepet. Kevin a könyvében olyan brutális vádakat fogalmazott meg Britneyről, hogy Nicki Minaj nem bírta ki, hogy ne kelljen a barátnője védelmére. A karakán énekesnő durván kiosztotta Britney Spears exférjét.

Kevin Federline és Britney Spears 18 évvel ezelőtt vált el egymástól

Forrás: WireImage

Nicki Minaj kelt Britney Spears védelmére

Kevin Federline a You Thought You Knew (Azt hiszed hogy ismered) című könyvében olyan állításokat tett az énekesnőről, miszerint Britney kábítószer függő lett a szülések után, és kokaint fogyasztott, miközben a kisgyermekeit szoptatta. Ezen kívül olyan vádak is elhangoztak a memoárban, hogy Britney beszámíthatatlan volt, és késsel a kezében őrizte a gyerekei álmát, akik tinédzserként már rettegtek tőle, ha találkozniuk kellett az anyjukkal. Britney Spears menedzsmentje rövid, de annál erősebb közleménnyel reagált a vádakra:

„Britneyt csak a gyerekei, Sean Preston és Jayden James és az ő jólétük érdekli ebben a szenzációhajhász időszakban."

Ezután az énekesnő egy rövid Twitter-bejegyzésben arra utalt, hogy a férje a házasságuk alatt, és jelenleg is gázlángozik (ghaslighting), ami egy pszichológiai kifejezés arra, amikor egy ember a tudta nélkül manipulálja a partnerét, aki ennek hatására már megkérdőjelezi a saját emlékeit, észleléseit és a józan eszét. A gázlángozást az érzelmi manipuláció egyik legdurvább formájának tartják. Ezenkívül Britney leszögezte, hogy nem szeretne többet foglalkozni az exférje vádaskodásával, ugyanis nem szeretne hírnevet és és reflektorfényt szerezni a számára. A popdíva számára semmi sem fontosabb csak a két fia jóléte.

Britney Spears helyett azonban reagált a vádakra egy közeli barátnője Nicki Minaj, aki megosztotta az énekesnő bejegyzését, és a támogatásáról biztosította őt

- szúrta ki a TMZ. Ezután pedig keresetlen szavakkal üzent Kevin Federline-nak is: