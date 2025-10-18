Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 18., szombat

Egy világhírű énekesnő vette védelmébe Britney Spearst, miután az exférje földbe tiporta őt

botránykönyv Kevin Federline Nicki Minaj britney spears
Komáromi Bence
2025.10.18.
Néhány napja jelent meg Kevin Federline memoárja, amelyben számtalan súlyos vádat fogalmazott meg a gyermekei anyjáról. A megosztó könyv egyoldalúan rúgott bele Britney Spearsbe, amit nem vett jó néven a barátnője Nicki Minaj, aki durván kiosztotta a vádaskodó exférjet.

Nem csitulnak a kedélyek Britney Spears és az exférje Kevin Federline között. Az énekesnő első férje néhány napja dobta le a bulvárbombát, amikor kiadta az első memoárját, amiben a rövid és zűrös házasságuk, és a két közös gyerekük nevelése kapott főszerepet. Kevin a könyvében olyan brutális vádakat fogalmazott meg Britneyről, hogy Nicki Minaj nem bírta ki, hogy ne kelljen a barátnője védelmére. A karakán énekesnő durván kiosztotta Britney Spears exférjét.

Nicki Minaj kelt Britney Spears védelmére

Kevin Federline a You Thought You Knew (Azt hiszed hogy ismered) című könyvében olyan állításokat tett az énekesnőről, miszerint Britney kábítószer függő lett a szülések után, és kokaint fogyasztott, miközben a kisgyermekeit szoptatta. Ezen kívül olyan vádak is elhangoztak a memoárban, hogy Britney beszámíthatatlan volt, és késsel a kezében őrizte a gyerekei álmát, akik tinédzserként már rettegtek tőle, ha találkozniuk kellett az anyjukkal. Britney Spears menedzsmentje rövid, de annál erősebb közleménnyel reagált a vádakra:

„Britneyt csak a gyerekei, Sean Preston és Jayden James és az ő jólétük érdekli ebben a szenzációhajhász időszakban."

Ezután az énekesnő egy rövid Twitter-bejegyzésben arra utalt, hogy a férje a házasságuk alatt, és jelenleg is gázlángozik (ghaslighting), ami egy pszichológiai kifejezés arra, amikor egy ember a tudta nélkül manipulálja a partnerét, aki ennek hatására már megkérdőjelezi a saját emlékeit, észleléseit és a józan eszét. A gázlángozást az érzelmi manipuláció egyik legdurvább formájának tartják. Ezenkívül Britney leszögezte, hogy nem szeretne többet foglalkozni az exférje vádaskodásával, ugyanis nem szeretne hírnevet és és reflektorfényt szerezni a számára. A popdíva számára semmi sem fontosabb csak a két fia jóléte.

Britney Spears helyett azonban reagált a vádakra egy közeli barátnője Nicki Minaj, aki megosztotta az énekesnő bejegyzését, és a támogatásáról biztosította őt

 - szúrta ki a TMZ. Ezután pedig keresetlen szavakkal üzent Kevin Federline-nak is:

Kevin Federline egy szemét gazember vagy! Egyszer kapjalak csak el

- olvasható Nicki Minaj bejegyzésében.

Celebháború: Britney Spears volt férje azt állítja, hogy a popsztár drogozott szoptatás közben

Folytatódik a verbális szócsata az énekesnő és Kevin Federline között.

Rettegtek gyerekei Britney Spearstől: az énekesnő késsel a kezében nézte alvó fiait

Kevin Federline új könyvében tálal ki volt feleségéről. Britney Spears volt férje soha nem hallott történetekről számol be és súlyos vádakat fogalmaz meg.

Britney Spears vallomása: „A házasságom Sam Asgharival csak figyelemelterelés volt"

A mostanában furcsán viselkedő világsztár újabb megrázó poszttal jelentkezett. Britney Spears a legújabb bejegyzésében azt állítja, hogy csak kényszerből házasodott össze az exférjével Sam Asgharival.

 

