Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 25., szombat Bianka, Blanka

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gyermekvállalás

Jöhet az újabb baba? Hailey Bieber sejtelmes utalást tett a családbővítésre

gyermekvállalás családbővítés Justin Bieber Hailey Bieber
Komáromi Bence
2025.10.25.
A divatikon nemrég arról beszélt, hogy készen áll rá, hogy ismét édesanyává válljon, azonban nem sietteti a dolgokat. Hailey Bieber a tavalyi évben adott életet első gyermekének Jack Blues Biebernek, és rendkívül élvezi az anyaságot.

Tavaly augusztusban dobta le a cukiságbombát Hailey Bieber, amikor életet adott első gyermekének Jack Blues Biebernek. A baba és az anyuka is jól viselte a szüléssel járó nehezségeket, és néhány nappal később már a büszke édesapa Justin Bieber osztotta meg a közösségi médiában a hírt, hogy új taggal bővült a kis családjuk. Azóta a két híresség rendszeresen posztol képeket róla, hogy rengeteg időt töltenek a csemetéjükkel, és most kiderült, hogy a Bieber család a köveljövőben további gyerekekkel fog bővülni, ugyanis a szülők nagycsaládot terveznek.

Hailey Bieber és Justin Bieber is nagy családra vágyik
Hailey Bieber és Justin Bieber is nagy családra vágyik
Forrás: AFP

Hailey Bieber mindenképpen szeretne további gyerekeket

Az üzletasszony az In Your Dream With Owen Thiele podcast pénteki epizódjában kapott meghívást, ahol alapból az általa alapított sminkmárkát a Rhode-ot népszerűsítette volna. Igen ám, de a beszélgetés nagyon gyorsan a magánélete felé terelődött, és a riporter rákérdezett, hogy milyen érzés édesanyának lenni, és szeretne-e még gyermeket szülni a jövőben Hailey.

„Beszéltünk már erről Justinnal, és mindketten egyetértünk abban, hogy több gyereket szeretnénk. Én is arra vágyom, hogy újra édesanya legyek, de nem sietek sehova" - idézte Hailey szavait a PageSix. A lap beszámolt arról is, hogy Justin Bieber felesége még akkor sem húzta fel a szemöldökét, amikor az interjúztatója arra utalt, hogy milyen jól mutatnának a vörös szőnyegen 5 Bieber-babával maguk mögött.

Bármi megtörténhet. Nagyon szórakoztató édesanyának lenni, és imádok anya lenni. Mindig is tudtam, hogy egyszer szeretnék gyerekeket, már kiskoromban is erre vágytam. Egy több gyermekes nagycsalád volt az álmom

 - árulta el az üzletasszony.

Hailey és Justin idei éve nagyon elfoglalt volt, ugyanis az üzletasszony az új márkája építésére koncentrált, az énekes pedig kiadta legújabb albumát a SWAG-et, ezért még nincsen tervben a második baba, viszont egy korábbi interjújában Hailey azt mondta, hogy amint több szabadságuk lesz, azonnal belevágnak az újabb babaprojektbe.

Egyéves lett Justin és Hailey Bieber kisfia — A sztárpár cuki fotókkal ünnepelte a kis Jacket

Hailey és Justin Bieber kisfia, Jack Blues pénteken fontos mérföldkőhöz érkezett. A sztárpár az Instagramon jelentette be, hogy első gyermeke egy éves lett.

„Te jó ég, ez túl cuki” - bensőséges fotón Justin Bieber és kisfia, Jack Blues

A zenész ezúttal meghitt felvételt tett közzé a közösségi oldalán. Justin Bieber és Jack Blues apa-fia fotóját imádják a követők.

Megtörte a csendet Hailey Bieber elhidegült apja: ezt gondolja a családi viszályukról

A divatikon néhány hónapja elárulta, hogy elhidegült a viszonya a szüleivel. Stephen Baldwin azonban nem neheztel a lányára, büszke rá, hogy Hailey Bieber egyedül is megáll a lábán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu