Jöhet az újabb baba? Hailey Bieber sejtelmes utalást tett a családbővítésre

Tavaly augusztusban dobta le a cukiságbombát Hailey Bieber, amikor életet adott első gyermekének Jack Blues Biebernek. A baba és az anyuka is jól viselte a szüléssel járó nehezségeket, és néhány nappal később már a büszke édesapa Justin Bieber osztotta meg a közösségi médiában a hírt, hogy új taggal bővült a kis családjuk. Azóta a két híresség rendszeresen posztol képeket róla, hogy rengeteg időt töltenek a csemetéjükkel, és most kiderült, hogy a Bieber család a köveljövőben további gyerekekkel fog bővülni, ugyanis a szülők nagycsaládot terveznek.

Hailey Bieber és Justin Bieber is nagy családra vágyik

Forrás: AFP

Hailey Bieber mindenképpen szeretne további gyerekeket

Az üzletasszony az In Your Dream With Owen Thiele podcast pénteki epizódjában kapott meghívást, ahol alapból az általa alapított sminkmárkát a Rhode-ot népszerűsítette volna. Igen ám, de a beszélgetés nagyon gyorsan a magánélete felé terelődött, és a riporter rákérdezett, hogy milyen érzés édesanyának lenni, és szeretne-e még gyermeket szülni a jövőben Hailey.

„Beszéltünk már erről Justinnal, és mindketten egyetértünk abban, hogy több gyereket szeretnénk. Én is arra vágyom, hogy újra édesanya legyek, de nem sietek sehova" - idézte Hailey szavait a PageSix. A lap beszámolt arról is, hogy Justin Bieber felesége még akkor sem húzta fel a szemöldökét, amikor az interjúztatója arra utalt, hogy milyen jól mutatnának a vörös szőnyegen 5 Bieber-babával maguk mögött.

Bármi megtörténhet. Nagyon szórakoztató édesanyának lenni, és imádok anya lenni. Mindig is tudtam, hogy egyszer szeretnék gyerekeket, már kiskoromban is erre vágytam. Egy több gyermekes nagycsalád volt az álmom

- árulta el az üzletasszony.