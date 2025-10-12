Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Előkerült Diane Keaton utolsó fotója: az Instagramra posztolt a színésznő

kutya Brentwood Diane Keaton
Brentwood lakói naponta találkozhattak a színésznővel. Diane Keaton mellett mindig ott volt kutyája is és az utolsó posztjában is Reggie van a középpontban.

Boldognak és egészségesnek tűnt Diane Keaton utolsó Instagram-bejegyzésében. A színésznő kutyájával szerepel a képeken. 

Diane Keaton mindennap hosszú sétákat tett Reggie-vel Brentwoodban
Forrás: GC Images

Diane Keaton naponta rótta az utcákat Reggie-vel

Az Oscar-díjas színésznő áprilisban osztott meg utoljára képeket a közösségi oldalon. Keaton a fotókon kutyájával, Reggie-vel látható és nyoma sincs annak, hogy beteg lenne. Diane Keatonnek Reggie szinte a legjobb barátja volt, mindennap hosszú sétákat tett vele Brentwoodban. „Úgy beszélt a kutyájával, mintha ember lenne. Különc volt, és a régi hollywood szelleme lengte körül. Nagyon, nagyon különleges volt”  – nyilatkozta a People-nek egy bennfentes.

Diane Keaton állapota gyorsan romlott

Jólértesültek szerint az október 11-én elhunyt Diane Keatonon gyorsan hatalmasodott el a betegsége. Hogy mivel küzd, sem ő, sem a családja nem hozták nyilvánosságra. A színésznőt családja és egy világ gyászolja. 

Titkolta családja Diane Keaton betegségét: hirtelen és gyorsan romlott az állapota

Családja, barátai és az egész világ búcsúzik a színésznőtől. Diane Keaton a legközelebbi családtagjai körében halt meg, még a régi ismerősei sem tudták, min megy keresztül.

Diane Keaton megmutatta, mi a legdivatosabb nadrág őszre: - Termékekkel, árakkal

A 78 éves Oscar-díjas színésznő mindig is híres volt maszkulin öltözködéséről. Imádja a széles öveket, a kalapokat és a bő szárú nadrágokat, amiket remekül variál a mai trendekkel. Lopd el a stílusát!

Diane Keaton 35 éve nem randizott és nem volt férfival

Gondolkodott rajta, hogy sugar mommy legyen.

 

