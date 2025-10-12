Előkerült Diane Keaton utolsó fotója: az Instagramra posztolt a színésznő

Boldognak és egészségesnek tűnt Diane Keaton utolsó Instagram-bejegyzésében. A színésznő kutyájával szerepel a képeken.

Diane Keaton mindennap hosszú sétákat tett Reggie-vel Brentwoodban

Forrás: GC Images

Diane Keaton naponta rótta az utcákat Reggie-vel

Az Oscar-díjas színésznő áprilisban osztott meg utoljára képeket a közösségi oldalon. Keaton a fotókon kutyájával, Reggie-vel látható és nyoma sincs annak, hogy beteg lenne. Diane Keatonnek Reggie szinte a legjobb barátja volt, mindennap hosszú sétákat tett vele Brentwoodban. „Úgy beszélt a kutyájával, mintha ember lenne. Különc volt, és a régi hollywood szelleme lengte körül. Nagyon, nagyon különleges volt” – nyilatkozta a People-nek egy bennfentes.

Diane Keaton állapota gyorsan romlott

Jólértesültek szerint az október 11-én elhunyt Diane Keatonon gyorsan hatalmasodott el a betegsége. Hogy mivel küzd, sem ő, sem a családja nem hozták nyilvánosságra. A színésznőt családja és egy világ gyászolja.