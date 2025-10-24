Olívia megújult külsővel vesz részt az élő show-ban – Dögös szőke lett a Megasztár versenyzőjéből

A fiatal tehetség elárulta, hogy a változásért a Megasztár stylistjának, Kiss Márknak és a fodrászcsapatnak tartozik hálával. Maximálisan megbízik a szakemberekben, elképzeléseik a változtatásokról nagyon hasonlóak.

A Megasztár fiatal tehetsége, Olívia és Kiss Márk stylist-divattervező

Forrás: TV2

Dögös szőke divatos frufruval – Irány a Megasztár élő show-ja!

„Egy picit vágtak a hajamból, a hajszínem most élénkebb, természetesebb tónusú és frufrum is lett. A családom és a barátaim tudták, hogy fodrászhoz megyek, de hogy pontosan milyen frizurám lesz, azt én is csak a helyszínen, gyakorlatilag a fodrászszékben tudtam meg. Alig várom, hogy újra hasonló élményben lehessen részem – imádom, ha sminkelnek és öltöztetek!”

Olívia jó úton halad, hogy teljesen visszanyerje önbizalmát

Forrás: TV2

Nem szerette magát, de a Megasztár alatt szép lassan nyeri vissza önbizalmát

Olívia már a válogatón elárulta, hogy számára a Megasztár arról is szól, hogy visszanyerje az önbizalmát. Iskolás évei alatt gyakran vált kortársai gúnyolódásának céltáblájává, és a dolog olyannyira megviselte lelkileg, hogy már tükörbe sem nézett szívesen. A tetejébe inzulinrezisztenciát diagnosztizáltak nála, ami csak tovább rombolta önbizalmát. A zenébe vetett hite és az éneklés öröme szerencsére sosem hagyta el, és úgy érzi, a Megasztárba jelentkezés az egyik legjobb döntés volt, amit meghozhatott. Minden bátorságát összeszedve kiállt a reflektorfénybe.

Herceg Erika, a Megasztár zsűritagja mindent elkövet, hogy Olívia elégedett legyen önmagával és a színpadi szereplésével

Forrás: TV2

Önelfogadásában a Megasztár zsűritagjának is óriási szerepe van

Úgy érzi, az elmúlt időszakban megerősödött az önbizalma, és egyre jobban élvezi nőiességét, amiben nagy szerepe van mentorának, Herceg Erikának is.

„Erika abban segít, hogy vagányabb és határozottabb legyek. A múltkori próbán nem mertem elengedni magam. A színpadon kissé esetlenül mozogtam, mire ő odajött, és azt tanácsolta, hogy semmivel ne foglalkozzak, csak éljem át a zenét, és merjem bátran bejárni a színpadot. Éreztem, hogy a mondatait nem klisének szánja – számára valóban fontos, hogy elhiggyem, erős vagyok, és ha valamit akarok, igenis el tudom érni.”

„Előbb-utóbb lehull az álarc...”

A Megasztár versenyzője öltözködésben is az önazonosságra törekszik. A letisztult, nőies vonalat részesíti előnyben, a haj- és arcápolásra pedig különösen nagy hangsúlyt fektet. „Ha önazonos vagy, vagyis, ha a külsőd szinkronban áll a belső értékekkel, azt mások is megérzik. Ugyanakkor a közönséget nem lehet megvezetni – ha hazudsz, előbb-utóbb lehull az álarc, és én nem szeretnék álarcot viselni” – mondja. A kérdésre pedig, hogy melyik külföldi énekest tartja példaképének, meglepő választ ad: „Az én példaképem nem külföldi. Ő Radics Gigi. Elképesztő karriert futott be, a torka aranyból van, az évek során tinédzserből igazi dívává vált, és nagyon átjön, hogy harmóniában van önmagával.”